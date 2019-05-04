Проект бани 3 на 4: превращение недостатка в достоинство

Владельцам небольших земельных участков всегда приходится идти на компромисс, позволяющий при недостаточной площади создать строение, отвечающее всем запросам хозяев. Полноценная баня — одна из причин головной боли, ведь она при компактных размерах все же должна быть удобной и функциональной. Лучшее решение при дефиците свободного пространства — проект бани 3 на 4. Несмотря на скромные размеры в ней без труда можно разместить все необходимые помещения с максимальным комфортом. Плюс небольшого здания — возможность возвести его самостоятельно в относительно короткие сроки. Надо только выбрать наилучшую планировку, отвечающую всем требованиям хозяев.

Есть ли преимущества у такой бани?

Экономия — самый важный плюс, так как немногие участки могут позволить отнимать большую площадь у посадок и множества других необходимых строений. Если принять во внимание малые масштабы строительства, то они дадут возможность купить самые качественные материалы, но при этом не «вылететь в трубу».

Последняя возможность — шанс соорудить конструкцию, в прочности которой сомнений не возникнет. Сроки возведения небольшого строения не могут не вдохновлять, ведь весь процесс может занять всего неделю, а в некоторых случаях — и того меньше.

Традиционные материалы

Баня, первые упоминания о которой относятся к 907 году, так и осталась неизменным атрибутом быта. Есть и типичный материал, используемый повсеместно при сооружении данных построек. Это древесина, которая после соответствующей защитной обработки становится идеалом для частного строительства. Она:

экологична, поэтому всегда привлекательна;

способна противостоять высоким температурам и чрезмерной влажности;

проста в обработке, что облегчает строительный процесс;

обеспечивает бане оптимальный микроклимат;

паропроницаема, имеет низкий уровень теплопроводности.

В малоэтажном частном строительстве популярны 2 разновидности древесины — оцилиндрованное бревно и брус.

Бревно, прошедшее минимальную обработку, обеспечивает долговечность постройки, однако имеет существенный недостаток. Сооружение из этого материала должно дать усадку — около 10%, поэтому ввод в эксплуатацию здания возможен только через полгода после его возведения. Также необходимо конопатить, шлифовать стены. Многих это условие не пугает, поэтому бани из бревна неизменно популярны, в большей мере это и относится к строениям небольших размеров. Главная причина — оригинальный вид бани, напоминающей постройки давних времен.

Профилированный брус все же используют чаще. Его изготавливают из цельной древесины либо склеивают из отдельных досок. Достоинства первого — экологичность, невысокая цена, плюс второго — более высокое качество. Этот материал, имеющий прямоугольное сечение, экономит пространство, мало деформируется, поэтому усадка минимальна. В дополнительной работе — конопачении срубов — нет необходимости. «Внешность» такой бани практически не уступает аутентичным бревенчатым строениям по красоте, а возводится она гораздо быстрее, отделка ей также не нужна.

Дерево не единственный строительный материал для бани 3 на 4. Его «соперники» — кирпич, газобетон, керамзитобетон и другие разновидности блоков. Если для фундамента берут их плотные виды, то для самих строений выбирают легкие — пустотелые.

Поиски места для постройки

Проект бани 3 на 4 начинает воплощаться в жизнь после того, как найдено место для ее размещения. Есть регламентированные нормы, соблюдение которых — стопроцентная гарантия безопасности владельцев. Кроме того, строение, возведенное вопреки правилам, придется демонтировать, так как зарегистрировать его в случае продажи участка не получится. Баня должна отстоять от:

жилых домов на 8 м, считают и соседские строения;

колодцев, любых водоемов на 12 м;

границ участка на 3 м.

Чтобы избежать проблем в эксплуатации, надо найти участок с низким уровнем грунтовых вод. Вход рекомендуют располагать с южной стороны, это позволит обеспечить доступ в помещение даже снежными зимами. Окна, смотрящие на запад, гарантируют достаточное освещение на протяжении всего дня.

Проект бани 3 на 4: планировка

Вне зависимости от размеров постройки без классических банных помещений трудно соорудить полнофункциональное здание. Это три обязательные комнаты, входящие в комплекс:

предбанник;

парилка;

помывочная.

Предбанник можно назвать крайне необходимым помещением. Это раздевалка, а также комната, позволяющая сохранить оптимальную температуру в парной. Однако для экономии драгоценных метров иногда именно предбанник приносят в жертву, но такое решение не совсем логично.

Парилка — единственное, для чего требуется строительство бани. В ней располагают камин либо печь. Без полков и лежаков такую комнату даже представить невозможно. Размеры их должны быть такими, чтобы комфортно было лежать в полный рост. Высота от полков до потолка обязана быть достаточной, чтобы не стукаться головой при принятии вертикального положения.

Помывочная оборудуется душевой кабинкой, как вариант — ушатом и поддоном. В обоих случаях для нее не требуется большое пространство, так как достаточно, если будет место для одного человека. Для хранения принадлежностей в комнате делают полки небольших размеров.

Рекомендуемое (желательное, но совсем не обязательное) соотношение площадей для них:

Парная занимает меньше всего места. Удобный предбанник должен быть вдвое больше парилки. Душевая комнатка обязана быть просторнее парной минимум в полтора раза.

Если в банях, больших по площади, обустраивают отдельную полнофункциональную зону для отдыха, то в случае малых габаритов под нее отводят небольшое место в предбаннике. Летом ее заменой может служить открытая площадка — беседка либо терраса.

Самостоятельные работы по проектированию здесь не совсем оправданы, виной тому малый метраж, сильно ограничивающий число возможных вариантов. Заказывать специальный проект также не имеет смысла, так как все уже просчитано и реализовано в типовых схемах, ведь немалый дефицит пространства существенно ограничивает фантазию. Готовый образец можно слегка изменить, внеся коррективы, если что-то в нем не устраивает.

Обязательные требования

Любое небольшое деревянное строение, оборудованное к тому же обогревательными приборами, увеличивает риск возникновения пожара. Для безопасности людей, находящихся в бане, нужно правильно соорудить дымоход — оснастить его металлическим защитным коробом там, где он будет проходить через кровлю.

Вентиляционная система банных комплексов немного отличается от обустройства ей обычных жилых строений. Разница в количестве каналов:

в парилке приточное отверстие располагают около печи, чтобы холодный воздух, попадающий с улицы, быстро нагревался, вытяжки — с противоположной притоку стороны — две: одну под потолком, другую в 600 мм от пола;

в душевой приточный канал находится выше уровня грунта на 2000 мм, вытяжка — выше кровли.

Печь, камин — приборы, надежность которых не должна вызывать сомнений. Материал (кирпич, арматура, облицовка) для них нужен качественный, поэтому экономические соображения здесь неуместны. Лучше, если кладкой займется профессиональный печник, который обеспечит эргономичность, долговечность, безопасность.

Ассортимент проектов

«Свой» проект бани 3 на 4 найти не слишком трудно, если заранее четко сформулировать все требования к будущей постройке. Все предлагающиеся схемы имеют типичные отличительные черты.

Простейший вариант из двух частей

«Фишка» этого плана — отсутствие помывочной, благодаря этому решению парная может похвастаться большой площадью, предбанник же получает место, в котором помимо раздевалки и места для отдыха вполне возможно обустроить и приемлемую душевую. Однако такая функциональная нагрузка на одну комнату радует не всех. Зато этот проект подойдет для бань меньшей площади. Использую пропорции, легко высчитать нужный коэффициент и получить схему для строения 2 на 4 метра.

Постройка, имеющая террасу

Это более удобный проект для бани, так как здесь в наличии все 3 необходимые помещения и бонус — терраса. Организация входа в парную через помывочную найдет немало ярых противников. Неудовольствие вызовет скромная площадь комнаты отдыха, так как она будет исполнять только роль места для переодевания. Однако в теплое время года необходимую комнату для релаксации полноценно заменит терраса достаточной площади.

Строение — золотой стандарт

В этом случае из комнаты отдыха можно попасть прямо по назначению — в моечную либо парную. Местом для переодевания может служить самое большое помещение, однако есть другой вариант, если «красть» метры у него не хочется. Установив в помывочной душевую кабинку, можно выделить здесь закуток для переодевания, обеспечив этим комфортное пребывание в относительно просторной комнате для «отдохновения».

Проект бани 3 на 4 — тема, сильно ограниченная метражом, однако и в этом случае найти оптимальный вариант возможно. На строительство уйдет немного времени, а радовать даже скромный банный комплекс будет хозяев так же сильно, как и его большие «собратья».

В этом видео можно увидеть, как выглядит идеальный проект бани 3 на 4, воплощенный в жизнь: