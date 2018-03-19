Как сделать русскую печь своими руками: подвиг

Кто не хотел бы почувствовать себя героем сказок, который любит возлежать на таком уникальном сооружении, как русская печь. Вот поэтому сейчас новые старые конструкции можно встретить не только в деревенских домах — они стали довольно желанными гостями и в современном частном строительстве. Это удивительное русское изобретение выполняет сразу несколько функций, но именно эта многогранность обязывает мастера вооружиться большим багажом знаний перед тем, как сделать русскую печь своими руками. Любой огрех в работе грозит неминуемыми переделками.

Знакомство с хитроумной конструкцией

Чертежей русской печи есть великое множество, причем разные сооружения могут разительно отличаться по внешнему виду. То же самое можно сказать и о размерах: они бывают малые (178х124 см), средние (213х147 см) и большие (231х160 см). Но отступление от этих норм законом не карается, а если говорить о неких среднестатистических величинах, то они таковы:

длина — 213 см;

ширина — 142 см;

высота — 180 см.

Такие габариты позволяют как без проблем отапливать комнату в 30 м2, так и комфортно готовить пищу.

Элементы конструкции

Теперь перейдем к элементам, составляющим это русское диво.

Опечек (или подпечье) служит для сушки и последующего хранения дров. Холодная печурка. Ее обязанность — хранение посуды. Шесток. Сюда направляется горшок, вытащенный с пылу-жару. Под — дно горнила, которое должно иметь некоторый уклон к устью. Горнило. Туда направляются как дрова, так и жаропрочная посуда. Свод его также делается с наклоном вперед, чтобы жар задерживался внутри и прогревал печь и, естественно, спальное место. Перетрубье. Находится над шестком, выше — труба дымохода. Душник (самоварник). Не является необходимым элементом, так как к этому отверстию только «пристыковывают» трубу самовара. Вьюшка. Служит для закрывания дымохода и регулировки тяги. Лежанка — печное спальное место за дымоходом, и, соответственно, над горнилом.

Современные усовершенствования

Для комфорта «новые русские» печки обзавелись новыми «полезностями» — варочной плитой и водогрейным баком. Для эффектной работы первой предусмотрен нагрев подтопочного отдела, что позволяет избежать летом чересчур высокой температуры в помещении. Зимой же в ход идет тотальный прогрев печных отделов, что обеспечивает комфортный микроклимат, быстрое получение горячей воды и приготовление пищи.

Как найти оптимальное место для «жития» печи?

Когда дом сооружен из дерева, то между стенами его и печки расстояние должно быть как минимум 30 см. Для дополнительной защиты в тех зонах, где температура повышена, необходимо установить защиту из негорючего материала: хорошим выбором станет базальтовый картон.

Бонусом такого расположения станет и легкость доступа к стенам печи, что облегчит проверку их состояния в преддверии отопительного сезона. Когда планируется сооружение печи между комнатами, то деревянный проем сначала необходимо защитить тем же базальтовым картоном, а затем соорудить кирпичную кладку.

Идеальным местом было бы такое, чтобы заправлять ее дровами можно было со стороны кухни, а лежанка с камином «смотрели» бы в комнаты.

Особенности строительства основания

Массивные сооружения требуют большой устойчивости и надежности. Печь нуждается в траншее, вырытой на глубину до 70 см. Если грунт в местности не отличается стабильностью, ее необходимо увеличить. На дно траншеи укладывается подушка: сначала следует слой песка, толщина его 15-20 см. Его трамбуют, проливают водой. Затем приходит черед щебня (10-15 см). Последний тонкий слой — песок, его тоже необходимо пролить. Подушку устилают гидроизоляционным материалом, затем устанавливается деревянная опалубка, а стенки ее можно укрыть полиэтиленом.

Для бетона берется цемент М300, а также песок и щебень, пропорции — 1:3:5. Сначала раствор заливают на половину высоты опалубки, укладывают сетку из арматуры. После бетон доливают и тщательно равняют. Когда раствор застыл, его укрывают гидроизолятором, чаще в этой роли выступает рубероид.

Лучший раствор для строительства печек-лавочек

Для полного заполнения швов такой раствор должен обладать двумя достоинствами — эластичностью и прочностью. Еще надо, чтобы он при высыхании не трескался. Естественно, купить можно готовую смесь. Но если вы мечтаете получить настоящую «русскую печь-красавицу», то не поленитесь собственноручно сделать ее своими руками. Ингредиенты таковы — песок и глина.

Есть тут и нюансы. Нужна глина максимальной жирности, на одну ее часть добавляется 3 части песка, но глину необходимо предварительно очистить, размять и замочить на сутки в воде. Смесь должна быть полужидкой консистенции.

Но с раствором придется поэкспериментировать: можно сделать ряд смесей с разными пропорциями, каждую из которых лучше записать на бумаге. Потом эти растворы формуют в виде лепешек, и забывают про них до полного высыхания. Фаворитом станет тот, который продемонстрирует меньшее количество трещин.

Делать раствор лучше маленькими порциями, иначе придется перемешивать расслоившуюся смесь заново. Продуктивность в этом случае будет невелика.

Инструкция на тему «Кладка русской печи»

Есть несколько правил, которые позволят не только достаточно легко справиться с сооружением печки, но и обеспечат ее надежность вкупе с безопасностью.

Дефектные кирпичи с трещинами запрещены. Избегайте пустот между кирпичами, толщина шва — не более 8 мм. Керамические кирпичи требуют вымачивания для лучшей герметичности. Нельзя допускать засыхания раствора, выдавленного из швов.

Если наружные стены можно выложить в кирпич или же в половину, то внутренние обязаны быть исключительно в полкирпича, в противном случае вам грозит и перерасход топлива, и долгое прогревание печки.

Строгий «порядок порядовки» русской печи

Для самостоятельного сооружения русской печи без подробной схемы обойтись невозможно. Такую порядовку следует распечатать на отдельных листах, только так можно избежать возможной путаницы.

Первая половина работы

1-й. От его точности зависит многое — и геометрическая выверенность и ровность будущей печи. Поэтому для этого этапа надо вооружиться мелом, линейкой и уголком. Необходимо начертить расположение наружных стен, и только после этого приступать к ее укладке. Делается первый ряд насухо. После того, как внешние стены уложены, можно приступать к укладке внутренней поверхности первого «пласта».

2-й. Начинается формирование внешних стен и прочистных каналов.

3-й. Он стартует с фиксации люка прочистной камеры и дверцы поддувала. Делается это с помощью стальной проволоки, один конец которой прячется в швах, другой прикрепляется к рамкам дверей.

4-й. Окончательно формируется подовый канал, получающий перекрытие.

5-й. Монтируют колосниковую решетку для топливного бака, который изнутри выкладывается шамотом, разрезанным надвое по толщине. На этом же уровне устанавливается дверца малого топливного бака, располагающегося над подом.

6-й. Ознаменован монтажом водонагревателя.

7-й. Теперь большой топливный бак получает дверцу, а малый — колосниковую решетку. Правая стенка обзаводится металлической стяжкой, которая кладется на шов, но дополнительно фиксируется на ложках зацепами. Кладка задней стенки большого топливного бака не требует раствора.

8-й и 9-й: идет наращивание внутренних каналов, одновременно крепится дверца малого топочного бака.

10-й. Выкладывается дно горнила, а своды топок соединяются. Проемы каналов, расположенные у задней стенки, остаются открытыми, перекрытие получает бак для воды.

11-й. Кладка над топками обзаводится металлическим уголком, призванным служить основанием для варочной поверхности. Происходит монтаж колосниковой решетки для большой топки.

12-й, 13-й. Одновременное формирование стенок горнила и дымохода. На этом этапе устанавливается задвижка между ними.

14-й. Идет обустройство бокового «хода из дымохода» в горнило, продолжается сооружение его стенок, появляется отверстие для заслонки.

Вторая половина кладки

15-й. Сужается кладка, перекрывается варочная камера. Начинается выгонка трубы дымохода.

16-й. Теперь уже обе стенки печки получают металлические стяжки.

17-й. Устанавливается стяжка на заднюю стенку сооружения. Делается основание над нишей варочной плиты: фиксируются металлические полоса и уголок.

18-й. Над горнилом устанавливается шаблон, после этого начинается укладка арочного свода.

19-й, 20-й, 21-й. Делают стяжку стенки над устьем печи. Наращиваются боковые стенки. Свод для теплоизоляции засыпается песком. Печь получает перекрытие.

22-й. Сужается перетрубье, одновременно устанавливается лист из металла, имеющий круглое отверстие.

23-й. Дымоход получает прочистную дверцу.

24-й. Начинается с установки задвижки, регулирующей тягу.

25-й, 26-й. Над заслонкой появляется перекрытие.

27-29-й. Дымоход соединяют с перетрубьем.

Дальнейший порядок работ зависит от высоты вашего помещения: над потолочным перекрытием дымоход сужают ступеньками, затем формируют трубу.

Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, стоит тщательнейшим образом ознакомиться с видеоинструкциями, только в этом случае работа не вызовет затруднений. И печь будет греть вас долго и надежно.

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