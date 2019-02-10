Удобное кресло своими руками: лишние траты — долой

Без кресла, как и без кровати, довольно трудно представить любое комфортабельное жилище. Несмотря на изобилие готовых предметов интерьера в любом мебельном магазине, некоторые хозяева выбирают непроторенный путь — решают соорудить кресло своими руками. Затеяв изготовление самодельной мебели, они могут убить сразу несколько «зайцев»: избавиться от лишних трат, получить изделие, аналогов которому не существует, придать квартире или дому индивидуальность. Решение имеет неоспоримые преимущества, так как можно приобрести только безопасные материалы, а также использовать те, что уже имеются под рукой.

Из чего можно выбрать: виды и материалы

Приступая к работе, мастер должен иметь точное представление о том, что он желает получить в результате.

Вид кресла: относительное богатство выбора

Выбор типа кресла — первый важный этап. Условно они делятся на:

Мягкие. В изготовлении таких кресел используют большое количество наполнителя, они целиком обиты тканью. Полумягкие. На них уходит мало материала, так как обивают только подлокотники, сиденье и спинку мебели. Твердые. Обивка отсутствует полностью. От стульев их отличает только два элемента, это подлокотники.

К последней группе относятся такие популярные модели, как кресла-качалки.

Материал обивки: «члены» могучей кучки

Наиболее популярны такие обивочные «профессионалы»:

Велюр, напоминающий ворсом мех. Среди достоинств — прочность, отсутствие трансформации ткани со временем, привлекательный вид, простота ухода. Гобелен — тканый безворсовый материал. Недостаток — высокая цена. Достоинства — красота узоров, долговечность, прочность, несминаемость, цветоустойчивость. Жаккард — очень плотная ткань, имеющая крупные узоры. Минус — цена, потенциальные затяжки. Плюсы — износостойкость, малый вес, отсутствие боязни к перепадам температур. Замша искусственная, или микрофибра — тканевый материал, практически не отличающийся от натурального аналога. Он нетребователен в уходе, износостоек, влагоустойчив. Флок — почти близнец велюра, но цена его привлекательнее. Достоинства — плотность, воздухопроницаемость, водо- и термостойкость, простота в уходе. Недостатки — «непереносимость» алкоголя, электризуемость. Шенилл — бархатистый плотный материал. Плюсы — небольшая цена, цветоустойчивость, долговечность. Минус — склонность к образованию затяжек. Натуральный вид впитывает воду.

Кресло из поддонов — лучший выбор для дебюта

Если планируется первая подобная работа, нужна небольшая тренировка. Мебель, собранная из поддонов, станет хорошим дополнением к дачному интерьеру, или будет замечательным украшением квартиры в стиле лофт. Преимущество — отсутствие чертежей и серьезных трат.

Для подготовки поддонов сначала их разбирают, удаляют гвозди, имеющие непрезентабельный вид. Затем все поверхности тщательно ошкуривают. Собирают изделия, используя новые крепежные элементы.

Стандартная высота сиденья кресел — 300-400 мм, поэтому соединяют несколько поддонов. Добавляют к ним сначала спинку с небольшим наклоном, боковины крепят болтами. Процедура создания предмета мебели завершается покраской кресла. При желании на подлокотниках, спинках и сиденьях фиксируют поролон, обшитый обивочной тканью. Такую же функцию могут выполнять покрывало и подушки.

Кресло-мешок: уютная груша

На изготовление этой «бесхребетной», но стильной мебели понадобится:

ткань двух видов — 3,5 м для внешнего чехла (микровельвет, оксфорд, флок, экокожа), 3 м для внутреннего;

130-150 л наполнителя — шариков из пенополистирола, полипропилена, холлофайбер, играющий роль смягчающей прокладки;

две молнии — для внешнего, а также внутреннего чехла. Длина их — 1 м и 40 см соответственно.

Выбрав подходящий вариант и заполучив чертеж, контуры кресла переносят на ткань, оставляя припуски на швы — 1,5 см. Сострачивают отдельно внутренний, внешний чехлы. Первыми соединяют 6 клиньев, затем следует присоединение низа, верха.

Обязательно оставляют незастроченными те участки, где будут располагаться молнии. Их вставляют между клиньями. Готовое внутреннее изделие на 2/3 заполняют шариками, добавляя холлофайбер. Затем надевают мешок из отделочной ткани, застегивают его на молнию. Если для декорации используют яркие аппликации, их пришивают в тот момент, когда соединяют клинья.

Деревянное кресло почти на века

Используют для создания мебели деревянные доски, брус. Важный момент — выбор древесины. Она должна иметь определенные проценты влажности — от 10 до 25. Строительный материал не подойдет, нужно искать дерево для столярных работ.

Любое каркасное изделие имеет строгий алгоритм работ. В первую очередь по чертежу, используя картонные шаблоны, изготавливают все элементы с помощью электролобзика. Затем шлифуют, потом в них вырезают отверстия для крепежа. Лакокрасочные материалы могут наноситься по-разному: как перед началом сборки, так и в конце, когда предмет уже готов.

Все вырезанные и подготовленные детали соединяют с помощью шкантов, для надежности отверстия рекомендуют дополнительно промазывать клеем. Перед фиксацией саморезами на местах соединений делают неглубокие отверстия, так работа пойдет быстрее.

Деревянное кресло — каркас для создания мягкой мебели. Возможна его обтяжка поролоном и отделочной тканью. Есть другой вариант — подушки с пришитыми к ним тесемками. Их можно крепить к сиденью, подлокотникам, спинке.

Детское кресло: недорого и сердито

Почти вечное мягкое кресло с полукруглым каркасом можно соорудить, используя ДСП и деревянный брус. Основание изготавливают из фанеры, выпиленной полукругом. Для передней стенки также берут этот материал, для задней используют хорошо гнущийся оргалит. Стенки укрепляют вертикальными стойками из бруса.

Внутреннее пространство по периметру спинки заполняют проклеенными столярным клеем кусками гофрокартона, чередующимися со слоями пенопласта. После высыхания неровности срезают ножом, приклеивают к спинке слой поролона. Обшивку делают из ткани либо ватного одеяла, фиксируют ее степлером, клеем. Затем наступает очередь отделочной ткани с подложкой из синтепона.

Высота кресла для детей — 60 см, для взрослых эта цифра может удвоиться. Есть более простой вариант, при котором не надо долго заниматься укладыванием картона и пенопласта.

Другие вариации на тему самодельных кресел

Многочисленные идеи и чертежи дают начинающему мастеру большой простор для выбора. Некоторые модели могут показаться довольно тяжелыми для претворения в жизнь, другие просты, но оригинальны.

Кресло-качалка

Изготовление такой мебели собирается по тому же принципу, что и другие кресла, но имеется один камень преткновения — полозья. Его можно избежать, если взять толстые доски или брус, однако не всегда такой материал возможно достать. Замена его 3-слойной клееной фанерой решает эту задачу, но есть нюансы:

средний слой обязан быть вдвое толще наружных;

если клеем выступает ПВА, то в качестве подкрепления используют небольшие гвозди;

все проклееные соединения требуют двухсторонней диагональной фиксации саморезами;

опорные поверхности нуждаются в защите, ее обеспечивают: листовая резина (5 мм) либо тонкие рейки из дерева с твердой древесиной.

Выбор материала зависит от особенностей эксплуатации. Если мебель предназначена для дачи, загородного дома, то обработка антисептиком обязательна. Возможно сочетание дерева с металлом. Первое используют для сидений, второй — для каркаса.

Кресло-ракушка

Такая мебель смотрится необычно, однако для самостоятельного изготовления необходимо почти ювелирное владение электолобзиком. Все геометрические детали сложны, необходима деформация фанеры, поэтому без точной схемы, ее компьютерной распечатки достойно выполнить работу не получится.

Для скрепления деталей пользуются столярным клеем, для их фиксации — струбциной. Если выбирают крепление саморезами, то обязательно их глубокое утапливание в древесину. Готовую мебель-ракушку шлифуют, покрывают лаком в несколько слоев.

Мебель из пня, коряг и их «коллег»

Такое кресло своими руками вырезать очень непросто, однако, имея много времени, фантазии и упорства, можно получить настоящее произведение искусства. Мебель, изготовленная из веток, корней и причудливо изогнутых сучьев способно украсить не только участок, но и интерьер жилища.

Уникальное, но простое кресло своими руками создать несложно. Использовать можно дерево, металл, ротанг или пластиковые бутылки. Главное — желание и упорство в достижении цели.

С тонкостями изготовления кресла-ракушки можно ознакомиться, просмотрев это видео: