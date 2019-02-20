Серые шторы в интерьере: достойное завершение картины

Не так давно этот цвет считался символом скуки, уныния и однообразия, однако в последнее время взгляды изменились. Серые шторы в интерьере стали признаком хорошего вкуса не зря: правильно подобранный оттенок придаст помещению строгость, элегантность и изысканность. Главное — удачный выбор оттенка, материала. Оригинальные, свежие решения позволят «новому черному», уделом которого ранее была безликость, изменить интерьер до неузнаваемости — придать ему стильность, респектабельность, завершенность.

Что такое серый цвет?

Это «смесь», получающаяся из других цветов, взятых в равных пропорциях, — зеленого, красного, синего. Серый относится к ахроматическим («бесцветным») цветам. Помимо него в этой категории находятся черный и белый. Последний из них — единственный, который корректно называть бесцветным.

Благодаря известному фильму все осведомлены о 50 оттенках серого, но в RGB — аддитивной цветовой модели — их 254. Принято считать, что глаз человека умеет различать примерно 500 его оттенков, среди них — жемчужный, металлик, мышиный, пепельный, свинцовый, стальной, угольный и др.

Интерьер и серый цвет, ткани для пошива

Без этого цвета обойтись нельзя. Дизайнеры его называют «рабочей лошадкой» из-за уникальной способности гармонично сочетаться со всеми цветами палитры. Идеальный для фона, он помогает избежать ошибок при оформлении: подчеркивает яркие оттенки, умеет успокаивать кричащие цвета. Серый цвет идеален для минималистичного дизайна, оформления строгих мужских кабинетов.

Интерьер в этих цветах требует особого отношения, так как монохромный серый будет выглядеть скучно. Обязательно использование различных оттенков, фактур, дополнительных цветов в минимальном количестве. Например, элегантную и однотонную мебель неплохо оттеняет декор — например, небольшое количество ярких подушек.

Нейтральность этого цвета — причина универсальности. Для пошива выбирают атлас или бархат, блэкаут, велюр, вуаль, жаккард, лен, парчу, органзу, хлопок, шенилл и другие — смешанные либо синтетические.

Серые шторы: как заставить заиграть?

Гармоничное сочетание всех составляющих интерьера — единственно важное условие. В первую очередь выбирают «главного героя» — фоновый оттенок, другие цветовые решения-компаньоны подбирают к нему. Серый цвет универсален, он может играть любую роль — как основного, так и второстепенного «персонажа».

Подбирая оттеночный ансамбль, дизайнеры используют три метода:

торжество одного цвета;

сочетание базового с дополнительным;

контрастное решение.

Этюд в серых тонах: важность аксессуаров

Все элементы интерьера имеют разные оттенки серого, а для разнообразия некоторые предметы — яркий, почти кричащий цвет. Это могут быть банкетки, пуфики, подушки, растения, вазы, картины.

Важное условие — подбор оттенков, кардинально отличающихся. В этом случае помещение не будет выглядеть безлико. Например, светло-серые обои замечательно смотрятся с графитовыми шторами и пепельной обивкой мебели.

Для получения завораживающего интерьера в «мышиных» тонах необходим вкус и профессиональный нюх. В противном случае помещение грозит превратиться в скучную, бесцветную и унылую комнату.

Сочетание сочетаемого: умеренность нужна

Этот метод заключается в подборе близких, не контрастирующих оттенков разных цветов. Их не должно быть более 5, меньше — лучше. Иначе помещение, призванное быть спокойным и комфортным, будет напоминать балаган. Например, обои, окрашенные в желтый, малиновый, розовый, сиреневый или фиолетовый тон, великолепно сочетаются с серыми портьерами.

Есть особенность, учитывать ее необходимо: серый цвет в комбинации с теплыми оттенками становится холодным, и, наоборот, в сочетании с холодными теплеет. Определив приоритеты, можно создать тот интерьер, который придаст обстановке желанные черты и индивидуальность.

Контраст — ярый враг безмятежности

Сочетание диаметрально противоположных оттенков — прием для оживления помещения, он подарит интерьеру почти мятежный дух. Такая экспрессивная обстановка хороша для гостиной, игровой зоны, расположенной в детской, а также в кухне. Однако она совершенно не подходит для спальни, рабочего кабинета — мест, где необходимо спокойствие, расслабление.

Серые шторы — единственно верное решение в этой борьбе ярких цветов. Иные оттенки отвлекали бы от дизайнерского посыла, перетягивали внимание на себя. Такие занавески, наоборот, создают целостную, законченную картину.

О правилах сочетания оттенков серого

Хозяева, задумавшие претворить новую идею в жизнь, должны знать, что важны:

площадь помещения;

количество источников света в комнате;

принт или рисунок серых штор;

стиль, выбранный для помещения;

оттенок, играющий не последнюю роль.

Большой метраж позволяет использовать многослойные, массивные изделия, в небольших комнатах лучше смотрятся строгие серые шторы. Пространство с недостаточным освещением требует комбинации с другими оттенками — светло-серыми. Темные — хороший вариант для комнаты, где много солнечного света.

Выбор ткани и расцветки занавесей зависит от интерьера — от отделки стен, мебели, декоративных предметов. Светлые обои и мебель — бежевые, белые, кремовые — требуют темных штор. Иные (например, кирпичная, терракотовая схема) — светлых оттенков. Выигрышно смотрится вариант, когда совпадает фактура, цвет портьер и мягкой мебели. Оригинально смотрится принт, продублированный на шторах, покрывалах, декоративных подушках.

Этот спокойный нейтральный цвет мирно соседствует с розовым, лиловым и бордовым, пребывает в гармонии со светло-зеленым и сиреневым. Но существуют определенные правила сочетания штор из различных оттенков серого.

Для металлического цвета требуется теплая палитра. Дымчатые занавески великолепны в сочетании с красным, малиновым, оранжевым. Перламутровые выигрышно выгладят в компании любого оттенка зеленого цвета — от нежного до хаки. Жемчужно-пепельный сочетается с желтым, лимонным, оранжевым, розовым. Светло-серые оттенки занавесок «дружат» с алыми, голубыми, бирюзовыми и синими цветами штор. Все оттенки серого благосклонно относятся к белым, коричневым, черным. Натуральные ткани и цветочный принт допустим в любом стиле интерьера, прованский тоже не исключение.

Серые шторы в интерьере разных комнат

Универсальность цвета — возможность использовать его в любом помещении, однако придется тщательно выбирать оттенок. Наиболее подходящим станет светлый, придающий уют и спокойствие. Однако и здесь есть свои особенности.

Гостиная: разбавленная строгость

Избежать унылости и несоответствия помогут следующие правила оформления помещения для «аудиенций»:

светлые тона занавесок хорошо сочетаются со стенами, выполненными в голубой либо фиолетовой палитре;

темный цвет, преобладающий в комнате, должен нивелироваться серебристыми портьерами;

интерьер в серых тонах уместен, если в помещении достаточно света, есть хромированные элементы, прозрачные предметы мебели;

серебристые шторы могут «поделиться» блеском с соседствующими предметами обстановки;

к пастельным тонам обоев подходят шторы серо-коричневой гаммы;

яркие предметы декора максимально оживляют нейтральное оформление и обстановку.

Спальня: серость на страже сна

Подтверждено, что все «50 оттенков серого» (и неучтенные остальные) весьма благоприятны для человека, приготовившегося к заслуженному отдыху. Монохромная палитра без ярких акцентов и будоражащих контрастов — лучшее решение. Такие же однотонные занавески будут, не привлекая внимание, дополнять умиротворяющую картину.

Однако в любых правилах могут быть исключения. Использование ярких красок не табу для хозяев, которые привыкли избегать традиционных клише. Однако неизвестно, сколько времени прослужит эта спальня до того, как сильно надоест домочадцам.

Кухня: торжество прогресса

Если раньше в оформлении этих помещений предпочтение отдавали ярким и сочным цветам, то теперь картина кардинально меняется. Виной тому — появление новых бытовых приборов, чаще хромированных. Именно с ними лучше всего сочетается серый цвет штор. Интерьер, целиком оформленный в этом сдержанном стиле, теперь признак исключительного вкуса.

Детская: веселые оттенки серого

Детство и серость — понятия малосочетаемые. Бытует мнение, что такое безликое оформление мешает развитию ребенка, поэтому серые тона штор в детской комнате комбинируют с другими — яркими, жизнеутверждающими оттенками. У девочек популярны жемчужные, пепельно-розовые занавески, у мальчиков — серо-голубые либо серо-зеленые.

Серые шторы в интерьере всегда приковывают внимание, делают законченной общую картину. При кажущейся простоте и ненавязчивости этот вариант оформления помещений может называться уникальным. Разбавить монотонность интерьера легко одной-единственной яркой деталью, испортить этими ахроматическими оттенками обстановку не удастся никому.

Если кто-то до сих пор считает серый цвет неинтересным, пусть посмотрит видео, доказывающее обратное: