Как украсить потолок к новому году

Новый год и Рождество… В преддверии поистине сказочного времени, наполненного дружескими застольями, ароматом мандаринов и хвои, звоном колокольчиков и подарками, владельцы квартир и загородных домов достают из чуланов елочные игрушки, мишуру, венки и прочую красивую атрибутику.

При украшении жилья многие часто оставляют без внимания потолки, а ведь если задекорировать именно эту поверхность, в комнате воцарится уют и предпраздничное настроение. Сегодня мы вам дадим несколько мастер-классов, чтобы вы смогли с легкостью преобразить жилое помещение в стиле рождественских каникул.

Урок №1: используем светодиодные ленты

Процесс украшения потолка этими прекрасными светильниками занимает не больше часа, ведь в качестве крепежного элемента выступает обычный и всем знакомый двусторонний скотч.

Отправляйтесь в магазин и закупайтесь всем необходимым, но перед этим внимательно прочитайте информацию, размещенную ниже:

Для начала нанесите на обрабатываемую поверхность разметку. Для этого можно использовать лазерный уровень и простой графитный карандаш. Перед этим можно сделать эскиз, чтобы вам было проще ориентироваться и расставлять акценты.

Выполните очистительные работы: стряхните с поверхности пыль, при необходимости удалите загрязнения.

Теперь сделайте заготовки из светодиодной ленты. Чтобы не допустить ошибок, предварительно обозначьте места надрезов. Помните одно важное правило: длина одного элемента не должна превышать три метра, в противном случае светодиоды будут мерцать, что может испортить общее впечатление о созданном декоре.

Приклейте заготовки к потолку при помощи двустороннего скотча. Нередко производители наносят на одну из сторон ленты клеящий состав. Если таковой имеется и у вашего изделия, дополнительный связующий материал вам не понадобится.

Подключите светодиодный светильник к блоку питания. Обязательное соблюдение полярности – важная часть успеха затеянных вами манипуляций.

Соедините ленту с контроллером.

Проверьте качество своей работы. Если после включения вы заметили мерцание некоторых секций, подсоедините заново каждый элемент.

Внимание! При покупке светящихся материалов, отдавайте предпочтение универсальным изделиям RGB. Они способны излучать световые потоки разных цветов. Такая особенность позволит создать в доме атмосферу сказки и чудес. Дед Мороз непременно заметит такую красоту и обязательно залетит к вам и оставит подарочки под елкой.

Урок №2: украшение акриловыми красками

Попробуйте свои силы в росписи потолков, ведь этот вариант не лишен оригинальности и позволяет в кратчайшие сроки задекорировать поверхность. Поищите в интернете новогодние орнаменты, сделайте эскизы и начинайте воплощать задуманное в реальность! Можно взять в аренду специальный проектор и с помощью него создать объемные изображения.

Конечно, далеко не каждый владелец квартиры или загородного дома может похвастаться наличием таких талантов. Специально для этой категории людей разработаны трафареты. Они обычно продаются в магазинах для творчества и стоят недорого. Хотя, шаблоны можно сделать своими руками, вырезав из картона фигурки снеговиков, оленей, елочек и т.д.

Сделайте эскиз. Для разметки используйте лазерный уровень и карандаш. При раскраске потолка сначала уделите внимание самым крупным элементам, а потом уже заполните разными оттенками мелкие рисунки. Если в процессе декорирования и разрисовки композиции были допущены ошибки, сотрите дефекты с помощью влажной губки. Чтобы зафиксировать результат, нанесите на поверхность слой лакового раствора.

Урок №3: оригинальные гирлянды

Если вам не понравились предыдущие варианты, мы готовы вам предложить еще несколько способов эффектно украсить потолки в квартире. Достаньте из ящика обычные елочные игрушки, а точнее, шарики – из них мы будем делать необычную гирлянду. Для этого вам понадобится прочная рыболовная леска средней толщины.

Подвесьте шарики на леску разной длины и подвесьте все к потолку с помощью двустороннего скотча. Чтобы скрыть следы и придать изделию эстетичный внешний вид, дополните декор мишурой или дождем. Необычная гирлянда готова.

Внимание! Гелиевые шары – отличная альтернатива елочным игрушкам. Не скупитесь на покупку большого количество изделий, напишите на их поверхности памятные надписи, нарисуйте смайлики и памятные слова. Холодные оттенки синего, голубого, белого помогут передать атмосферу праздника и сделать его незабываемым и сказочным!

Урок №4: нестандартный декор

Здесь вам будет предложено на выбор несколько способов интересных украшений потолка, которые можно изготовить своими руками с использованием подручных средств и материалов. Итак, приступим к декорированию:

Поделки из картона. Снежинки, елочки, балерины, снеговики – вырезайте все, что душе угодно. Чтобы ваш хэнд-мейд выглядел еще эффектней, используйте цветную бумагу, фольгу, фетр и т.д. Приклеивайте на заготовки бисер, бусинки, клепки и другую фурнитуру.

Шарики на нитках. Если не хотите делать из игрушек гирлянды, просто расположите их в хаотичном порядке на потолке и дополните украшение мишурой или дождем.

То же самое можно проделать с шишками и орехами. Перед тем, как подвесить их к поверхности, нанесите на заготовки металлизированную краску.

Снег – декор, ставший в какой-то степени наследием, доставшимся нам от Советского Союза. Технология проста – кусочки ваты навешивают на нити, а затем присоединяются к потолочному покрытию с помощью малярного скотча.

Дождь и мишура. Для крепления этих элементов можно использовать различные методики. Например, уже известный нам двусторонний скотч, о котором мы разговариваем на протяжении всей статьи. Это самый удобный способ, поскольку его остатки легко удаляются с поверхности. Если нет под рукой клейкой ленты, примените канцелярские кнопки и леску или иголки-булавки. Есть еще одна техника, которая с успехом практикуется уже на протяжении полувека, – мыльная вода и вата. Оторвите нужное количество ваты и окуните ее в мыльный раствор. Прикрепите материал к потолку, а когда он высохнет, отлепить его уже будет сложно. Мы не рекомендуем крепить таким образом декор к окрашенному белой краской потолку, поскольку после таких экспериментов на поверхности остаются грязные следы.

Как видите, в процессе украшения потолка к новогодним праздникам нет ничего сложного. А чтобы это мероприятие принесло еще больше удовольствия, подключите к работе всех членов семьи. Общее занятие поможет вам сблизиться и пообщаться на темы, которые, вполне возможно, вы не решались затрагивать в другой обстановке. Желаем удачи и хорошего настроения!