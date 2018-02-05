Монтаж потолка Армстронг: невозможное возможно?

Не счесть вариантов потолков, которые могут значительно украсить собой любое помещение. Поэтому иногда очень трудно отдать предпочтение какому-либо из них. Но есть один, универсальный, что будет смотреться одинаково хорошо как в офисе или супермаркете, так и в любом административном здании. Потолок Армстронг можно назвать просто — царем подвесных потолков, или изящно — венцом творения. Потому с его особенностями надо познакомиться поближе. А заодно и узнать, как осуществляется монтаж потолка Армстронг.

Что перевесит — плюсы или минусы?

Если Армстронг так популярен, то должна быть этому причина. Поэтому сначала надо рассмотреть его достоинства:

самое важное, что для его монтажа не нужна подготовка потолочного покрытия;

простота монтажа позволяет справиться с ним собственными силами;

богатейший ассортимент плит позволяет изощряться так, как хочется хозяину;

приличный уровень тепло- и звукоизоляции;

доступ к скрытым в нем коммуникациям не представляет труда;

потолок можно легко демонтировать, и так же просто — навесить обратно;

монтаж светильников элементарен до безобразия;

демократичная цена.

Если вы уже под впечатлением, то самое время озвучить недостатки:

Конструкция откусит у вашего потолка минимум 25 см. Требует этот потолок только помещений стандартной формы. Протечки ему страшны: плиты из органики легко деформируются.

Как видим, преимущества практически целиком перекрывают недостатки, потому потолок не только не теряет лидерства, но и удерживает отрыв от остальных. Если ваша квартира просторна, а потолок не грозит упасть на голову, то Армстронг — идеальный вариант.

Использующиеся материалы

Конструкция состоит из металлического каркаса, на который укладываются плиты. Они бывают:

Металлическими. В этой роли выступают перфорированные пластины из алюминия. Деревянными. В этом случае материалом служит шпон. Из минерального волокна — стекловолокна или стекловаты. Достоинство материала заключается в его пористости, что обеспечивает в помещение идеальную циркуляцию воздуха.

Закупаем материалы и ищем инструменты

Сначала следует список инструментов:

крестовая отвертка;

малярный шнур;

молоток;

пассатижи;

перфоратор (шуруповерт);

строительный карандаш;

уровень.

За ним — материалы:

гвозди, дюбеля;

двухсоставные подвесы (спицы) с зажимной пружиной;

несущая рейка 3,7 м;

потолочные панели (600х600 мм);

профиль угловой пристенный;

рейки (1,2 м и 0,6 м);

анкеры.

Монтаж потолка Армстронг

Разметка

Начало всякого монтажа подразумевает разметку. Когда вопрос с высотой отступа для коммуникаций решен, на стенах по периметру ставим отметки. Делать ее лучше с помощью лазерного уровня, но при его отсутствии сгодится гидравлический, или простая линейка. Когда операция завершена, чертим линию с помощью малярного шнура.

Теперь надо определить, где будут крепиться профили и подвесы. Для этого:

Чертим на потолке диагональные линии, затем отмечаем центр комнаты. Через эту точку поперек прокладываем линию. Теперь в каждую сторону наносим параллельные линии через 120 см, здесь будут устанавливаться профили. Затем ищем места для подвесов: от каждой стены первые из них должны отстоять на 60 см, расстояние же между подвесами должно равняться 120 см. Отмечаем найденные точки.

Крепеж профилей и подвесов

Они называются L-образными или пристенными. Крепятся они по нашей линии окрашенной стороной вниз, шаг составляет 50 см. В качестве крепежного материала чаще всего выступает дюбель-шуруп. В углах профиль необходимо согнуть, предварительно сделав надрезы на полках. Теперь в отмеченных точках сверлим отверстия для анкеров, в которые монтируем спицы-подвесы. Все их крючки лучше сразу повернуть в одну сторону.

Пришло время сборки каркаса. Рейки, имеющие длину 3,7 м, придется или удлинить, или же обрезать. Крепятся они параллельно длинной стене. Направляющие имеют сквозные отверстия, с помощью которых зацепляется крючок подвеса. Края несущих профилей укладываются на направляющие и крепятся к рейкам, после чего те выравниваются по провисанию. Для этого предпочтительнее воспользоваться хорошо натянутым шнуром, который можно дополнить уровнем. Регулируется желаемая высота так: зажим подвеса сжимается, рейка с крючком перемещается на нужное место, после этого зажим отпускается, а длина подвеса фиксируется.

Установка поперечин (1,2 м) перпендикулярно несущим направляющим происходит с шагом в 60 см, фиксируются они без всяких инструментов, остается лишь дождаться щелчка. Последним шагом является соединение поперечных реек (0,6 м) и тех, длина которых составляет 1,2 м. Результатом операции должны стать ячейки размером 60х60 см. Если в вашем потолке предусмотрены тяжелые светильники, то требуется установка как дополнительного подвеса, так и поперечины.

Монтаж

Укладка начинается с центра помещения. Сначала готовят к подключению коммуникации — вентканалы или электропроводку. Перед процессом лучше надеть перчатки, так как плитки обычно очень маркие. Никаких особых секретов нет: плита подносится к ячейке, слегка наклоняется по диагонали, затем вставляется. Если она зафиксировалась неровно, сверху пытаться нажимать на нее нельзя, лучше осторожно снизу подтолкнуть ее в углах пальцами.

В местах будущего расположения элементов освещения оставляют незакрытые ячейки, после чего первыми укладываются осветительные приборы: их заводят в ячейки так же, как и плиты, а подключают к кабелю через ячейки без плит, они закрываются в самую последнюю очередь.

Ничто не мешает вместо массивных приборов установить точечные, для этого в плитах вырезаются отверстия, соответствующие их арматуре. Затем светильник закрепляется в плитке, ее ставят в ячейку и подключают. Такие же действия проделываются с воздухозаборниками вентиляции.

Армстронг и типовое жилье

Квартира и Армстронг могут сосуществовать, особенно когда этого очень хочется. Если трудность в таком союзе и есть, то она заключается в том, что «отщипывать» от потолка придется не менее 20 см, в ином случае возникнут некоторые проблемы с монтажом каркаса в строго горизонтальной плоскости. Также при малом межпотолочном пространстве будет трудно укладывать плиты, потому как они требуют наклона минимум в 30°. Если же он недостаточен, то вам грозит разбитое корыто — плитка влезать попросту откажется.

Если же потолок в квартире возвышается более чем на 275 см от пола, то монтировать Армстронг никто не запрещает, а делается это по обычной технологии.

Монтаж потолка Армстронг возможен, но так ли необходим именно он? Вот об этом и стоит задуматься перед тем, как строить грандиозные планы.

Смотрите видео по теме:

https://www.youtube.com/watch?v=_x5nosfqvhk