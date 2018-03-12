Тротуарная плитка в последнее время завоевывает все больше симпатий у хозяев, которые намереваются вплотную заняться обустройством своего дачного или приусадебного участка. Выбор понятен, так как материал способен идеально вписаться в любой ландшафт, да и требованиям, что предъявляются к таким покрытиям, он соответствует как нельзя лучше. Но существуют и проблемы, с которыми неизбежно сталкиваются многие: не всегда поиски той единственной и неповторимой заканчиваются успехом, да и цена изделий довольно непривлекательна. Остается лишь засучить рукава и приняться за дело, но сначала надо понять, как сделать тротуарную плитку своими руками таким образом, чтобы она была и функциональна, и неповторима.

Стоит ли плиточная «овчинка» выделки?

Времени этот процесс займет много. К тому же потребует от вас внимательности, возведенной в квадрат. Зато в результате на свет появится эксклюзив, притягивающий к вашей дорожке восхищенные взоры. В этом и сомневаться не стоит, так как форма и расцветка изделия будет ограничиваться лишь высотой полета вашей фантазии.

Если принять во внимание и вопрос экономии, то самодельная плитка обойдется дешевле в разы. Выбирать критерии, которым она должна соответствовать, тоже будете самостоятельно, и, исходя из необходимых ей эксплуатационных характеристик, сделаете ту, что требуется именно вам. Большим достоинством самодельного материала является ваша уверенность в ее качестве, чем как раз не всегда может гордиться плитка, которая выпускается фабричным способом.

Нужно показать и недостатки такого решения. Самодельные плиты не столь долговечны, как заводские изделия, ведь те чаще изготовлены методом вибропрессования, которое обеспечивает им приличную плотность. В домашних условиях ее достичь невозможно.

К тому же домашнее вибролитье приводит к тому, что плитка с большей охотой впитывает влагу. На морозах она будет постепенно разрушаться — стираться или трескаться. Но ее можно защитить, применяются для этого растворы, называющиеся гидрофобными. Благодаря им плитка послужит гораздо дольше.

Что понадобится для плиточной авантюры?

Вы собираетесь наладить собственное производство, а это всегда предполагает траты на оборудование и сырье с материалами. Главными «столпами» здесь являются следующие:

Бетономешалка бытовая. Идеал для изготовления растворов. Можно найти простой выход — заменить ее лопатой с кельмой или же перфоратором с насадкой «миксер». Но в обоих случаях, особенно в первом, для достижения необходимого результата потребуется почти титанический труд. Вибростол. Без этой конструкции тоже обойтись трудно, так как он призван встряхивать формы с раствором, это позволяет достичь более плотной его консистенции. Состоит он из плиты, на которой располагаются формы, рамы с ножками и пружинами, и самого вибродвигателя. Сооружение это можно сделать самостоятельно, или же заменить его «стиралкой», отправленной на покой. Формы для заливки недороги и разнообразны: есть изделия из полиуретана, пластика или силикона. Последний материал в скором времени деформируется, пластиковые же будут служить намного дольше. Полиуретановые — золотая середина: рабочее состояние сохранят дольше, чем силиконовые, но до изделий из пластика им все же далеко.

Некоторые творческие личности не ограничиваются покупными формами, и используют для пущей неповторимости изделий пищевые контейнеры всевозможных размеров.

Не забудем о том, что нужно подготовить емкости:

Для нагрева воды необходим таз или ведро. В него будут помещаться формы. Делается это, чтобы ускорить процесс вытаскивания готовых плиток. Емкости, в которые будут помещены пластификатор и смазка.

Ингредиенты для плиток

Раствор традиционен — он состоит из цемента, песка и воды. Подойдет цемент марки М500 или М400.

Но в нашем случае для оптимального качества таких изделий также понадобятся:

Крупный наполнитель — гравий, галька или щебень. Красящие пигменты. Из-за того, что цены кусаются, обычно окрашивают лишь верх плиток. Диспергатор, улучшающий морозостойкость. Суперпластификатор, отвечающий за прочность и пластичность. Смазка для форм. Специальные составы можно заменить обычным растительным маслом.

К этому списку рекомендуется добавлять и фиброволокно, которое еще называют армирующим.

Идеальный состав раствора для плитки

Считается, что идеал в нашем случае существует, над его составом трудились специалисты. Итак, в нем содержится:

вода — 8 л;

гравий — 32 кг;

краситель — 700 г;

песок — 75 кг;

пластификатор — 50 г;

фиброволокно — 60 г;

цемент М500 — 30 кг.

Такое количество сырья понадобится для изготовления 1 м2 плитки. Для того, чтобы плитка не имела изъянов, рекомендуется соблюдать строгую последовательность ввода в состав ингредиентов.

Подготовка раствора: процесс пошел

Сначала вода подогревается, так как в холодной любая добавка растворяться откажется. Потом в ее небольшое количество засыпается пластификатор, который необходимо размешать до полного растворения. Для того, чтобы разошелся краситель, нужна горячая вода (около 80°С), пропорции — 1:3. Комочки недопустимы, иначе поверхность вашего изделия будет напоминать Луну множеством кратеров.

За ними по очереди следуют гравий, песок, завершает процесс цемент. По мере необходимости добавляется вода, способствующая тщательному перемешиванию, но основной ее объем дожидается конечной стадии замеса. Если смесь не торопится сползать с мастерка, считайте, что ваша миссия выполнена.

Время перемешивания различных составов:

Подготовка формы: подводные камни есть

Тот, кто занимался приготовлением профитролей, знает, как важно смазать противень правильно. Здесь история такая же: смазка должно наноситься равномерно. В противном случае места, где ее много, могут «заработать» впадины, а там, где наблюдается ее дефицит, будет затруднена выемка изделия.

Формовка тротуарной плитки: «красочные» хитрости

Если плитка планируется двухцветная, то обычный неокрашенный бетон заливают в формы на 3/4, а затем за ним следует цветная разновидность. Пауза между этими операциями не может превышать 20 минут, иначе слои откажутся прочно схватываться.

Готовые изделия встряхивают и размещают на столе. Время нахождения на нем строго регламентировано — ровно 5 минут. Увидеть, что формы надо убирать, легко — на их поверхности появится белая пена, которая сигнализирует о том, что воздушные пузырьки успешно выбрались на поверхность. В этот момент формочки со стола надо убирать.

Если было решено делать двухцветные изделия, то после каждого слоя необходимо помещать формы на вибростол, второй раз вибрация прекращается через 2-3 минуты, и в этом случае пенка появляется не всегда.

Сушка самодельной плитки

Готовые формы после стола отправляются на стеллажи. Сохнут они примерно 2-3 дня. Помещение должно хорошо проветриваться, но быть защищенным от ультрафиолета. Для большей прочности изделия лучше прикрыть пленкой из полиэтилена, иначе влага быстро испарится, что приведет к ухудшению качества плиток.

Как вытаскивать изделия из форм?

Форма с тротуарной плиткой ненадолго опускается в горячую воду, температура ее должна составлять 60°. Выбиваются они осторожно, делать это лучше на мягкую поверхность. Потом их снова помещают на стеллажи, где плитки будут «созревать» еще месяц.

Как сделать тротуарную плитку своими руками? Отвечая на этот вопрос, нельзя сказать, что этот процесс легок. Зато ваша плитка станет предметом гордости. А разве этого мало?

Полюбуйтесь на сам процесс: