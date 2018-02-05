Как клеить обои на флизелиновой основе на века?

Вариантов отделки существует великое множество, но чаще всего предпочтение отдается старым и добрым знакомым — обоям. Вспоминая свой печальный опыт со старыми рулонами, хозяева частенько кидают взор налево — тоже в сторону обоев, но не простых, а флизелиновых. Чем же они так хороши, что затмили своих возрастных собратьев по отделке? Дело в том, что результат, получаемый благодаря этим чудным изделиям, превосходен. Потому нам просто жизненно необходимо узнать, как клеить обои на флизелиновой основе.

Оцениваем преимущества и ищем недостатки

Те, кто только решается на выбор этого материала, должны познакомиться с его особенностями заранее. Первое, что отличает их от обоев традиционных, — универсальность: они легко и надежно приклеятся к любой поверхности: к бетону, дереву, гипсокартону или штукатурке. И даже не надо мучиться и намазывать полосы, склоняясь в три погибели, потому как клей в случае с нашими героями наносится только на стены. Плотная же основа флизелиновых обоев позволяет оклеивать стены «стык встык», что сильно облегчает работу.

Вообще, список преимуществ еще достаточно внушителен.

Возможность многократной их покраски дает хозяевам простор для деятельности, так как можно будет «менять» стены каждый год, или еще чаще. Но, конечно, не до бесконечности.

Этот вид отделки не страшится солнечного света, к тому же износоустойчив.

Демонтаж проводить легко, так как они снимаются довольно просто.

Вероятность, что они испортятся при попадании на поверхность воды, мизерная, потому твердые и гладкие виды обоев идеальны для кухонь.

Флизелиновые обои превосходно маскируют все недостатки стены.

Широкие рулоны позволяют минимизировать количество стыков.

А где же недостатки, спросите вы? Их, кажется, нет. Именно этим и объясняется популярность обоев на флизелиновой основе.

Считаем расходы

Прежде чем устремиться в магазин, надо достоверно узнать, сколько рулонов вам понадобится. Поэтому без математики не обойтись. Сначала измерьте все помещение, отнимите размеры оконных проемов и дверей. Если обои уже присмотрены, то поделите длину их рулона на высоту потолка. Это число определяет, какое количество полос даст вам один рулон. Потом разделите получившийся периметр на ширину обоев, а этот результат делите на число полос одного рулона.

Целое число и будет тем самым количеством рулонов, которое вам необходимо. Если в остатке ничего нет, то следует купить еще один, так как он понадобится на оклеивание стен — над и под дверями и окнами. Те обои, что имеют достаточно крупный рисунок, следует также покупать с запасом, потому как на его подбор уйдет энное количество сантиметров или метров.

Готовим комнату

Дабы избежать всяческих недоразумений, могущих возникнуть в процессе оклейки, стоит основательно подготовить комнату. Стены должны быть выровнены, потому что обои не терпят стен с дефектами, а широкие — в еще большей степени. Все «выдающиеся» неровности скажутся на качестве стыков.

Следующим шагом должно стать вывинчивание выключателей и розеток. Оголенные провода нужно хорошо заизолировать, чтобы вас не «стукнуло» током, а на них не попала вода. Затем рекомендуется стены загрунтовать и хорошо просушить.

Позаботимся об инструментах

Да, делать это лучше заранее. Необходимо следующее:

ведро и валик для нанесения клея;

губка;

карандаш;

кисть;

клей для флизелиновых обоев;

отвес;

полиэтиленовая пленка;

ролик для кромки;

рулетка;

твердый валик;

строительный уровень;

шпатель, лучше пластмассовый.

Поклейка начинается

Как говорилось выше, флизелиновые обои не требуют наносить клей непосредственно на них, но есть одно исключение — жаркая погода вкупе со сквозняками, тогда стены имеют дурную привычку высыхать мгновенно. Поэтому стоит предварительно затворить окна и двери.

Так как эти изделия клеят встык, то неважно, откуда начинается работа. Но если углы в вашей квартире и раньше вызывали головную боль, то начинать лучше все же с того, который красуется на самом виду. В ином случае можно «схлопотать» морщины и заломы, появляющиеся, если на угол придется середина полосы.

Разрезать обои можно как заранее, так и в процессе поклейки. Второй считается более экономичным, но он оптимален для однотонных изделий, которые в последствие будут окрашиваться.

Наносится клеевой состав: на ровных поверхностях это делается валиком, а для верха, углов и предполагаемых мест стыков лучше дополнительно использовать кисть. Прикладывается полоса, выравнивается от центра к краям. Сразу же вертикальное расположение тестируется уровнем. Излишки обрезаются ножницами, ножом, фиксируется полотно шпателем или обойной линейкой.

Действия со следующей полоской аналогичны, только если рисунок на обоях небольшой. В противном случае придется прикладывать обои сначала к сухой стене, подрезать после совмещения размера, оставляя на всякий случай небольшие припуски. Стык прокатывается валиком, мокрой губкой избавляются от излишков клея.

На углу зачастую появляются проблемы, если на него пришлась середина полосы. Если нормально приклеиваться она не желает, необходимо сделать аккуратный разрез на месте сгиба, а приклеивать полоски следует по отдельности. В этом случае нахлест необходим.

После окончания работы ни в коем случае нельзя допустить сквозняков, потому окна и двери оставляются закрытыми, иначе обои отклеятся с большой долей вероятности. Тогда придется заниматься их подклейкой.

Флизелиновые обои позволяют отступить от традиций: в этом случае возможна поклейка, параллельная полу. Идея оригинальная, но такой способ имеет право на существование только в небольших помещениях, иначе работа будет довольно затруднительной.

Окрашивание

Если вам не терпится приступить к окраске новых стен, ничего не получится: незамедлительно это сделать невозможно, поскольку обои должны сохнуть два дня. Да и разобраться с тем, что вы ожидаете от полученного результата, тоже необходимо, ведь для флизелиновых обоев выпускаются специальные краски, стоимость которых достаточно высока. Создать же что-нибудь выдающееся с помощью краски обычной попросту нереально.

Вариантов, которые подходят для флизелиновых обоев, множество. Никто не запрещает совмещать различные текстуры обоев, затем окрашивать их в разные цвета. Можно отдать предпочтение и одной краске, но при этом экспериментировать со способами ее нанесения.

Нет больших различий в том, как клеить обои на флизелиновой основе и обычные, поэтому с трудностями вы вряд ли столкнетесь, зато жилище сможет в один миг преобразиться до неузнаваемости. А не этого ли желает каждый человек?

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