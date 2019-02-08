Кладка в полкирпича: начало покорения строительных вершин

Крайне трудно представить строительные работы на дачных и загородных участках без использования самого универсального материала — кирпича. Он необходим для возведения домов, беседок и заборов, разнообразных построек, нередко его выбирают главным материалом для украшения участка. Кладка в полкирпича — проста, экономична, не требует больших временных затрат, однако чтобы строение выдержало все невзгоды, нужно неукоснительно соблюдать технологию и последовательность процесса. Несмотря на кажущуюся легкость, возведение даже элементарного сооружения имеет свои нюансы.

В каких случаях кладка в полкирпича оптимальна?

Толщина кладки всегда привязывается к длине кирпича. Если его ставят на ребро, то это четверть кирпича, максимальная — 3-3,5. Однако наибольшая популярность остается у кладки толщиной в полкирпича, причина — легкость ее выполнения.

Не во всех случаях можно ее использовать, так как эта стена, возведенная в полкирпича, не слишком надежна. Она не выдержит ни балок и плит перекрытия, ни веса стропильной системы. Несущие стены — единственное исключение, в других случаях кладка незаменима. Ее выбирают для строительства:

беседок и веранд, гаражей;

заборов, учитывая нагрузки и розу ветров;

каркасов старых деревянных домов;

клумб, фундаментов для теплиц;

мангалов, печей, дымоходов;

межкомнатных перегородок;

наружных стен каркасных домов;

облицовки печей, фасада;

парапетов, стенок лоджий, балконов;

подпорных стен, удерживающих грунт от осыпания;

хозяйственных построек: веранд, гаражей, кладовых, колодцев, курятников, погребов, сараев, собачьих будок, туалетов;

цокольных стенок домов на свайном фундаменте.

Большинство из таких построек не требует семи строительных пядей во лбу, поэтому с работой справится даже дилетант.

Варианты ложковой кладки

Их немного. Кладка только в полкирпича не дает фантазии сильно разгуляться, но все же есть возможность сделать ее оригинальной. В стандартной кладке используют чередующееся смещение на половину кирпича.

При возведении перегородки или стены, которую не собираются штукатурить, нередко выбирают косое смещение не на полкирпича, а всего на четверть ложка, и строго в одном направлении. Можно его поменять, когда начало «лесенки» дойдет до края кладки.

Интересный вид стена приобретет, если эти косые ряды будут выложены из кирпичей с разным цветом или фактурой. Помимо косой кладки возможны и другие варианты: например, ложковое смещение на 1/4.

Кирпичная кладка: этапы строительства

Сооружение стены в полкирпича по силам непрофессионалу, но без проекта и плана, предварительной корректной разметки строительство первого ряда закончится плачевно.

Подготовка фундамента и закупка

Схема, учитывающая размеры кирпичей и растворных швов, необходима для подсчета материалов. Для постройки в 1 м2 требуется около 50-60 стандартных изделий, но добавление лишних 5% спасет от возможной паузы в работе из-за их нехватки, если будет много боя или брака.

Способ кладки в полкирпича обеспечивает быстрое строительство, которое можно еще ускорить, если приобрести другие изделия — двойные силикатные кирпичи, отличающиеся повышенной прочностью. Применяют их для облицовки зданий, а также при возведении межкомнатных перегородок.

Когда грядет возведение межкомнатной стены, перед заливкой бетонной стяжки необходимо выровнять пол. Если сооружают наружную, то обязателен фундамент. Для него:

Роют траншею. Ее глубина 35-40 см, ширина — 55-60. Засыпают подушку из песка. Минимальная толщина — 10 см. Ее проливают и трамбуют. Добавляют такой же слой щебня или гравия, его также увлажняют, уплотняют. Монтируют опалубку из досок, металлического листа, но без арматуры. Готовят раствор из песка, цемента и щебня (3:1:3). Заливают бетон, около 4 недель ждут его полного застывания. Снимают опалубку, выравнивают поверхность, делают разметку. Совмещая оси фундамента и будущей стены, начинают кладку.

Нужные инструменты, материалы

Приобретают кирпич непосредственно перед началом работ, когда определен их вид и нужное количество. Внутренние стены сооружают из любого вида изделий, для облицовочных стен и тех, что будут соседствовать с фасадом, подойдет только одноименный материал. На растворе также экономить нельзя, поэтому необходим высококачественный цемент и песок, лишенный примесей — строительного мусора, камешков.

Типичное соотношение песка и цемента (обычно это М500 и выше) —4:1. Большее количество первого ингредиента сделает раствор менее пластичным. Чтобы избежать возможных неприятностей, в него добавляют немного глины, извести, жидкого мыла или стирального порошка. Такие растворы не рекомендуют при кладке пустотелого строительного материала.

Кирпичи перед началом работ обязательно замачивают в воде, минимальная продолжительность процедуры — час, больше — лучше. Изделие, хорошо напитавшееся водой, не будет вытягивать ее из раствора, поэтому стена приобретет достаточную прочность.

В последнюю очередь собирают все необходимые инструменты. Они должны находиться в одном определенном месте, чтобы все было под рукой. Это могут быть те или иные инструменты:

бетономешалка либо емкость для раствора со строительным миксером (дрелью с насадкой);

кельма (мастерок);

леска либо шнур;

молоток-кирка или болгарка с диском;

отвес;

порядовки — промежуточная и угловая;

правило;

растворная лопатка;

расшивка;

строительный уровень.

Подготовительный этап и укладочные работы

Максимально ровная поверхность фундамента — главное условие для успешного строительства. На него укладывают гидроизоляционный материал, обычно это рубероид. Выравнивают, затем делают разметку. Слой раствора, наносимый на фундамент, составляет 3 см. Первый ряд — самый важный, поэтому для тренировки советуют сначала выполнить сухую кладку.

После ознакомления с техникой закладывают угловые кирпичи. Неровность поверхности требует начинать кладку с той стороны, что имеет более высокое расположение. Именно по ней, пользуясь уровнем и натянув леску, которую перемещают все выше, впоследствии выводят углы, первые и последующие горизонтальные ряды.

Начинают основную работу с кладки углов: на первые угловые кирпичи укладывают второй ряд, затем следующий. Обязательно проверяют правильность углов: градус разворота должен составлять ровно 90°. Делают вертикальные и горизонтальные замеры. В результате получают перекрытие, называющееся перевязкой, отвечающей за прочность, незыблемость сооружения.

После формирования углов следует укладка рядов. После нанесения раствора толщиной в 6-8 мм кирпич прижимают строго посередине, в противном случае кладка может съехать. Постоянный контроль горизонтали — мера необходимая, так как оплошность с незастывшими швами легко исправить. Раствор наносят равномерно, торцуют мастерком, проверяют ровность послойно или через ряд.

Сделав кладку пятого ряда, работы приостанавливают на 3 часа. Во избежание случайного сдвига надо, чтобы раствор успел схватиться. Если работы переносятся на несколько дней, сооружение закрывают толстым полиэтиленом, края его прижимают.

Полкирпича и арматура

Возможно использование такой кладки для возведения несущих конструкций. Единственное условие — отсутствие тяжелой нагрузки. Если планируется монтаж водонагревателя, то для таких стен необходимо армирование. В этом качестве используют сетку с зигзагообразным, квадратным или прямоугольным профилем, анкеры, стальной полосовой прокат.

Армирование начинают со второго либо третьего ряда, частота армирования — через 4-5 рядов. Для простенков использование сетки обязательно. Ее погружают в раствор минимум на 2 мм. Толщина слоя при этом обязана быть не менее 14 мм. Для привязки перегородки к несущим стенам в них монтируют анкеры, другие концы их погружают в горизонтальные швы кладки. Замена им — потолочные прямые подвесы. Если армирующая сетка короче рядов, то делают перехлест в шахматном порядке. Концы ее связывают проволокой либо сваривают.

Кладка в полкирпича несложна, не очень обременительна для кошелька. Как и все строительные работы, она требует аккуратности, тщательного и постоянного контроля вертикальности стен и горизонтальности рядов. Однако справиться с ней под силу даже начинающему мастеру, который готов выполнить работу неспешно и обстоятельно.

Чтобы не наступить на грабли, подстерегающие новичков на каждом шагу, посмотрите видео, указывающее на самые распространенные из них: