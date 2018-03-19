Как рассчитать цемент на фундамент: проще простого

Заливка фундамента — наиглавнейший этап строительства любого сооружения, поэтому расчет цемента и остальных ингредиентов необходимо произвести грамотно. В этом случае вам удастся избежать возможных неприятностей — недостачи или перерасхода стройматериала. Что позволит сэкономить средства, которые так нужны в нелегком деле возведения здания. Как рассчитать цемент на фундамент, чтобы он был прочен и долговечен? Этот вопрос требует всестороннего рассмотрения.

Онлайн-калькуляторы: хитрый в гору не пойдет

Самый легкий способ рассчитать цемент — довериться программному обеспечению. С его помощью можно не только нарисовать проект будущего объекта, но провести подсчеты необходимого строительного материала. Эти онлайн-калькуляторы привлекательны тем, что процедура подвластна всем: для того, чтобы определить искомые цифры, нужно лишь ввести некоторые данные. В данном случае это следующее:

марки бетона и цемента;

размеры фундамента;

число поясов арматуры.

Долго дожидаться результата не придется, он будет выдан практически мгновенно. Но нужно рассказать и про пару ложек дегтя, которые подстерегают вас в этом легком занятии. С точностью возникнут проблемы, так как программы определяют только примерное количество необходимых материалов, а для частного строительства, требующего немало средств только на один фундамент (иногда до 30% от всех затрат), это непозволительная роскошь.

Состав бетонного раствора: выбор лучшего

Существует множество заводов, которые производят бетонную смесь, поэтому заказать можно у них, но целесообразно ли это? Во-первых, отпугивает цена, во-вторых, никто не будет «возиться» с неприлично малым количеством, а заказ большего объема довольно больно ударит по кошельку. Потому приготовление смеси непосредственно на строительной площадке самостоятельно является оптимальным вариантом для частных застройщиков.

Для того, чтобы приготовить раствор, понадобится:

Вода. Песок без глинистых включений. Цемент. Щебень.

Иногда последний заменяют гравием, но такое решение опрометчиво, так как гладкая поверхность не обладает достаточным сцеплением, а это уже скажется на прочности бетона.

Важной является и марка цемента, от которой зависит его прочность и показатель сжатия. Обычно используется строительный материал М200 или М300. Некоторые случаи (например, проблемный грунт) требуют применения более качественного цемента — М400 или М450.

Более высокие марки для частного строительства не применяются из-за их высокой стоимости. Рассчитывают необходимые стройматериалы на 1 м3 бетона, так как это гораздо удобнее, чем принимать во внимание сразу все количество.

Расчет материалов: без изобретения велосипеда

Как рассчитать цемент на фундамент? Для точности результатов надо учитывать марки бетона и цемента, а также соотношение воды и цемента, которое называется коротко — ВЦ. Таблица, представленная ниже, наглядна, и она не требует от человека ученой степени по математике.

Пользоваться таблицей легко. Например, нам нужно приготовить 2 м3 бетона марки М250:

Для него нужен цемент М500, значит, 297 кг умножаем на 2, получаем — 594 кг. Теперь это число необходимо разделить на 50, так как таков вес одного мешка цемента: 594/50 = 11,88. Результат округляем в сторону большей величины — получаем 12 мешков цемента М500. Щебень с зерном 20 мм для нашего бетона будет рассчитываться так: 1188 умножаем на 2, получаем 2376 кг. Если выбрали другую фракцию, то все расчеты придется провести заново. Песок рассчитывается так же, как и щебень: 1188*2 = 2376 кг. Воду находим так: 205 л умножаем на 2, получаем в результате 410 л.

Действительно, расчеты не должны вызвать затруднений, нужно лишь определиться с требуемыми характеристиками вашего сырья. Если для фундамента будут использоваться пластификаторы, то в расчеты надо внести коррективы, коэффициенты легко можно отыскать в справочниках.

Если ваш фундамент бутобетонный

В этом случае, бутовый камень, засыпанный в траншею, заливается только песчано-цементным раствором, ибо из-за использования гравия или щебня в фундаменте неминуемо образуются пустоты, что в разы снизит прочность конструкции.

В таких расчетах потребуется иная таблица:

Расчет этот также несложен. Например, бутовый фундамент требует 3 м3 песчано-цементного раствора марки 100. Выбран цемент М400. Справочные данные показывают, что на 1 м3 смеси его необходимо 300 кг. Поэтому по таблице выходит, что соотношение должно быть 1:3, то найти нужное количество песка легко — это 900 кг. Так как нам необходимо 3 куба, то умножаем цифру на 3, получаем — 2700 кг.

Раствор для бутовых камней предполагает тщательное смешивание цемента с песком и постепенное добавление воды до получения необходимой пластичности. Если в растворе наличествуют и добавки, то их следует предварительно растворить в воде. Вводятся они исключительно в сухую смесь.

От чего зависит качество полученного фундамента?

Самым важным является качество цемента, не менее важен и грамотный подход к расчетам. При замене составляющих обязательно проводите новые вычисления, иначе о долговечности основания речи быть не может. Пропорции должны строго соблюдаться, ведь излишек цемента в растворе скажется на его свойствах крайне негативно: фундамент начнет трескаться, и вся работа пойдет насмарку.

Не надо забывать и о пластификаторах, точное количество которых также важно при расчетах. Если речь идет о холодном времени года, то раствор будет нуждаться и в противоморозных добавках.

Как рассчитать цемент на фундамент? Можете довериться онлайн-калькуляторам, но в этом случае расчеты не будут точны. Лучше подойти к делу более основательно, вооружиться ручкой и бумагой, но сначала посмотреть еще и видео, которые представлены в Рунете в большом ассортименте.

Например, этот ролик: