Из какого материала дешевле строить дом с умом?

Само слово «строительство» всегда подразумевает большие затраты. Что же говорить о собственном жилье, которое хочется сделать и красивым, и надежным, и необычайно уютным? Редкий хозяин, задумавший столь масштабное «деяние», может позволить себе не обращать внимания на бюджет. Значит, придется задуматься о том, из какого материала дешевле строить дом, но сделать это не в ущерб будущему жилищу. Обратить наше внимание придется на многие факторы.

Отметаем планов громадье

Самым первым шагом станет выбор проекта дома, ведь чем изощреннее он будет, тем внушительнее расходов потребует. Потому заранее нужно выбрать идеальный вариант, иначе экономить придется на других важных вещах — на качестве стройматериалов или на рабочей силе.

Сначала нужно определиться с оптимальной жилплощадью, которая бы не обделила семейство, но в то же время не отъела у бюджета чрезмерные средства. Внимание лучше сосредоточить на простой конструкции крыши, удобстве домочадцев, а архитектурные излишества, делающие жилье похожим ни феодальный замок в миниатюре, полностью отринуть.

Неплохим выбором может стать двухэтажный дом с мансардой, такое решение позволит избежать лишних затрат как на строительство лишнего этажа, так и на отделочные материалы.

Материалы — во главе угла

Обратите внимание, что если чаша весов склонится в сторону легких строительных материалов вкупе с идеальными для них технологиями, то выгадать можно и на конструкции фундамента, который не потребует большой сметы. Для опалубки также может пригодиться не слишком дорогой материал — некондиционная доска или плиты ДВП.

Качество цемента — один из главных факторов при любом строительстве. На нем экономить нельзя ни в коем случае, в противном случае можно не рассчитывать на прочность будущего дома. Вторым важным «столпом» станет фундамент, глубина его траншеи обязана соответствовать весу будущего здания, иначе сильная осадка станет виновницей трещин в стенах дома.

Хит-парад материалов

Если иметь в виду строительство малоэтажного жилья, то здесь лидерами являются:

брус;

газоблоки;

кирпич.

Выбирая технологию для строительства, руководствуются ценой за один квадратный метр. Существует в этом списке и еще один метод, снискавший популярность, — каркасный. Но надо отметить, что не только лишь вышеперечисленный строительный материал влияет на стоимость возведения дома. Так, составляя смету, принимают во внимание:

соответствие грунта и стройматериала конструкции фундамента;

эффективность проекта, включающую как его экономичность, так и трудозатратность;

необходимые нормы по безопасности и теплосбережению для будущей конструкции.

Единая рекомендация — табу

Да, потому как самые дешевые материалы для одного дома станут совершенно непригодными для другого. Почему? Все зависит от климата будущей местности для строения. Только так можно довольно точно рассчитать оптимальную толщину стен и необходимые материалы для утепления. Учтены должны быть и характеристики грунта, и уровень грунтовых вод и глубина промерзания, именно они важны при выборе типа фундамента, а также для определения метода гидроизоляции здания.

Следует отметить, что идеального стройматериала нет, все они имеют достоинства и недостатки. Руководствоваться надо их привлекательными качествами, минимизировать другие придется с помощью дополнительных мероприятий.

Что влияет на итоговую стоимость?

Лидером здесь является некорректный подбор материалов. Считается, что зачастую случается приличный перерасход именно по вине этого пункта.

Архитектура и внутренний интерьер так же способны съесть большую стоимость. Потому желание сделать свой дом самым уникальным приводит к непомерным тратам на строительство.

Инженерный просчет, когда конструкция здания грешит нерациональным использованием пространства, ведь самое важное в любом доме — максимально полезная площадь.

Вычурная отделка тоже не всегда правильный выбор.

Строительство каркасных домов

Каркасная технология завоевывает все больше симпатий среди будущих домовладельцев. Причин тому несколько. Такие дома могут вырастать очень быстро: процесс строительства может занять или несколько недель, или пару-тройку месяцев. Все зависит лишь от хозяина, от его решения — пробовать возвести строение своими силами, или же доверить это профессионалам.

Такие дома отличаются долговечностью и стойкостью к деформациям: гарантируется срок эксплуатации порядка 75 лет. Обшивка этих несущих конструкций легка из-за унификации всех элементов, что сулит хозяевам большой простор для выбора идеального облицовочного материала для фасада: блок-хаус, кассетные панели, сайдинг. Обшивка значительно повышает прочность такого дома, но при этом чрезмерно не утяжеляет его вес.

Существуют 2 метода каркасных технологий, и каждая из них довольно популярна.

Каркасно-панельный. Подойдет тем, кто предпочитает все делать своими руками. Конечно, без трат не обойтись, да и времени на это уйдет много. Такой каркас делается из дерева, потом он обшивается сэндвич-панелями. Способ довольно трудоемок, так как все детали монтируются отдельно.

Каркасно-щитовой. Затрат при нем существенно больше, зато надежность выше, а трудозатраты меньше. Такая конструкция собирается из щитов, что по спецзаказу изготавливаются на заводе, потому в этом случае хозяевам не надо самостоятельно заниматься утеплением элементов.

Стоимость второго варианта дороже, но если для сборки каркасно-панельного дома вы решите нанимать профессионалов, которым придется оплачивать все этапы работ, то разница в цене нивелируется.

Что за преимущества?

Невысокая стоимость из-за относительно малого веса конструкции, которая не требует больших затрат на фундамент. Особо это относится к небольшим домам, длина которых достигает 20 метров, а количество этажей не больше трех. Высокий уровень энергосбережения. Теплопроводность материалов для стен невелика, что позволяет дому отлично удерживать тепло. Такой дом не дает усадки, поэтому не теряется время: отделка дома может начаться сразу после окончания строительства.

Какие недостатки?

От хозяина, решившего осилить строительство самостоятельно, потребуются навыки, да и бригаду придется выбирать весьма тщательно.

Деревянным каркасам требуется дополнительная обработка.

Такие дома необходимо оснащать системами вентиляции.

Материалы для каркаса

Дерево. Оно, к сожалению, страдает от нашествия микроорганизмов, да и к влаге тоже неравнодушно. Не спасут от несчастий даже различные виды обработки. Средний срок жизни такого каркаса достигает 60 лет.

Металл (легкий термопрофиль). Не боится пожаров и коррозии, плесени и грибков, потому эксплуатировать такие конструкции можно целый век. К дополнительным бонусам можно отнести довольно легкий вес.

Если исходить из стоимости, то тут лидирует каркас деревянный, но если глянуть на все «плюсы» металлопрофиля, то победитель очевиден.

Кирпичный дом?

Строения из кирпича тоже популярны, но дешевым строение не будет никогда. Толстые стены, необходимость утепления, особо прочный фундамент приводят к тому, что такие дома с легкостью «влетают в копеечку». Потому сэкономить тут не выйдет. Долгое строительство окупится долговечностью здания, но к самому проекту надо подходить грамотно, да и желательно, чтобы хозяин львиную долю работы смог выполнить без помощи извне.

Газоблок — кирпичный конкурент?

Можно сказать, что газобетонный блок даже превосходен, так как гораздо легче своего строительного собрата, а этот факт существенно облегчает закладку фундамента. Звукоизоляционные качества газоблока тоже на высоте.

Зато с морозостойкостью у него неважно: дышащий материал требует качественной отделки, а в случае, если при строительстве была нарушена технология, здание будет продуваемым всеми ветрами. Ложкой дегтя может стать нежелательное использование цементного раствора, толстые швы которого будут виновниками «мостиков холода».

А как же брус?

Можно сказать, что брус практически не имеет недостатков. При одинаковой теплоизоляции с кирпичной стеной конструкция из ели будет почти в 3 раза тоньше. К другим плюсам можно без натяжки отнести:

быстрое строительство и экономичность;

экологическую безопасность, потому результат — идеальный микроклимат;

легкость технологии возведения зданий из бруса.

Из какого материала дешевле строить дом? Если вы все еще в поиске лучшего, обратите свой взор на брус: дешевизна и легкость постройки не оставит конкурентам ни единого шанса, не так ли?

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