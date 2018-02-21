Строительство всегда приносит с собой неисчислимые хлопоты. Но когда перед владельцами земельного участка, замыслившими грандиозные планы, неумолимо встает вопрос «Как выбрать проект дома для строительства», редкий человек не впадет в уныние. Да, проектов существует множество, и, просматривая их, хочется остановиться на одном или другом, или третьем-десятом.

Но дальше выбор становится только проблематичнее, ведь все новые задумки возникают почти со скоростью света, а ошибиться тоже невозможно, иначе придется всю жизнь жалеть о том, что ваше жилище могло быть намного удобнее, если бы вы не поторопились. Что же делать? Сесть и обстоятельно поразмышлять над тем списком вопросов, ответить на которые просто жизненно необходимо. И тогда, возможно, выбор станет не таким уж и мучительным.

Страсти по проекту: типовой или индивидуальный

Это первый пункт, на котором нужно остановиться в раздумьях. Если говорить о выгоде, то типовой вариант финансово крайне привлекателен. Зато он полностью лишен дизайнерских «выкрутасов». Хотя, если владелец захочет внести пару-тройку корректив, ему охотно пойдут навстречу. Надо только быть полностью уверенным в правильности выбора, поэтому иногда не мешает проконсультироваться со специалистами.

Индивидуальный проект позволяет разгуляться фантазии хозяев так, что ваше жилище сможет стать самым оригинальным и жутко уникальным. Если еще на пути встретится крайне добросовестный архитектор, то в его эксклюзивности не будет сомневаться никто. Другим преимуществом специального проекта станет возможность учесть даже самые странные пожелания каждого из домочадцев.

Но у этой медали есть и вторая сторона, не слишком приятная. Расценки на такое индивидуальное удовольствие довольно высоки, а мизерный шанс «напороться» на профи с низкой квалификацией все же остается. И он, неправильно рассчитав технические характеристики строения, способен принести множество неприятностей, самой худшей из которых может стать то, что вожделенный дом простоит совсем недолго.

Потому обычно чаша весов все-таки склоняется к типовым проектам, а так как каждое строение придется привязывать к местности, услуги архитектора будут необходимы. Он-то и поможет вам откорректировать некоторые особенности конструкции.

Знакомимся с критериями выбора

Определиться с желанной функциональностью будущего дома надо сразу же, как только вы приняли решение взвалить на себя эту строительную ношу. Итак:

для каждого домочадца должна быть предусмотрена отдельная комната, нельзя забывать и о возможном грядущем пополнении семейства, а также о потенциальном разрастании вашего генеалогического древа;

учитывать надо и вашу хлебосольность — если хозяева обожают принимать родственников и друзей, то стоит заранее обдумать количество гостевых комнат;

необходимость библиотеки, кабинета, гаража, складского помещения или сауны потребует основательного увеличения метража.

Считается, что загородный дом должен занимать максимум 200 кв. м. Но это лишь мнение многих, все зависит от предпочтений хозяев, и от толщины их портмоне.

А есть ли идеальная этажность?

Если существует выбор между проектами с одним или несколькими этажами, то лучше предпочесть второй вариант, ведь полезная площадь мгновенно вырастает в два и более раз. Еще приятнее, когда у дома будет в наличии и мансарда.

Одноэтажный дом. Удобен тем, что не придется карабкаться по лестницам. Минусы — возрастающие цены: отопление, большие площади крыши и фундамента с удовольствием съедят лишние финансы. Одноэтажный дом с чердаком. Этот вариант позволит сделать «второй этаж», но осуществлять это придется не сразу, а если возникнет необходимость. Дом с мансардой. Лучшее удержание тепла, универсальность для небольших участков и огромных. Недостатки — обустройство крыши со скосами потребует усилий, понадобится и дополнительное ее утепление. Двухэтажный дом. Хорош всем, кроме дороговизны, особенно в сравнении с мансардным вариантом.

Кухня, коридор и прочие «полезности»

Как правильно рассчитать нужные метры, чтобы потом не корить себя за промахи? Обычно считается, что у каждого «прямоходящего» обитателя дома обязана иметься своя комната, площадь которой не должна быть меньше 12 кв. м. Для общей гостиной отводится 20, для кухонного помещения — 10 кв. м.

Любой дом начинается с прихожей, для которой простор просто необходим. Потому лучше выделить ей в ширину как минимум 1,5 м, а в длину — 5-6 м. Тут же желательно оставить место и на встроенный шкаф для обуви и верхней одежды. Коридор-холл тоже не может быть микроскопическим, особенно если прихожая не в состоянии удивить размерами: в таком случае шкаф придется размещать именно тут.

Если начинать разговор о кухне, то сразу надо напомнить, что рядом с ней необходимо заранее «забронировать» место для кладовой. К проекту кухонного помещения надо подойти основательно, потому следует учесть все нюансы:

количество оконных проемов;

оптимальную расстановку главных кухонных «тружеников»;

возможность зонирования для пущего удобства.

Функции кладовой сможет выполнять и подвал дома, если проектом он предусмотрен. К сожалению, такая возможность есть не всегда.

Гостиную можно сделать по-особенному уютной, если в ней выделить место для камина. В этом случае в холодные зимние вечера атмосфера будет столь теплой, что домочадцы потянутся сюда с удвоенной скоростью света.

Спальня должна быть отделена от шумных зон дома. Набор мебели для нее должен быть минимальным, вполне достаточно кровати и шкафа с одеждой. Такое решение способно сэкономить драгоценные метры, в которых всегда нуждается как любой дом, так и квартира.

Не прожить нам в доме без ванных-санузлов

Да, о необходимом количестве этих полезных помещений забывать нельзя, потому обращайте на это пристальное внимание на этапе поиска подходящего проекта. Если в многоэтажных строениях санузлы красуются на каждом этаже, то в одноэтажном доме с мансардой они предусмотрены лишь на одном.

В первом случае ванные комнаты располагаются одна над другой. Изменить это расположение крайне трудно, да и такое решение будет стоить владельцам дома весьма ощутимой суммы.

Почти забыли про гараж

И его расположение должен предусматривать проект дома. Это специальное помещение может находиться внутри корпуса строения. Встроенным гараж будет называться даже в том случае, если он полностью отделен от жилого строения, но соединяется с ним с помощью системы переходов или галереями.

Как выбрать проект дома для строительства? Занятие, безусловно, трудоемкое, но если вашей мечтой всегда был идеальный дом, то это — нелегкий, но героический путь для ее осуществления.

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