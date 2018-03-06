Трудно опровергнуть тот факт, что древесина является великолепным строительным материалом, завоевавшим популярность еще в стародавние времена. Но, увы, сопротивляться губительным воздействиям внешней среды она не в силах. Этот недостаток сильно сказывается как на виде строений, так и на их прочности. Поэтому крайне важно эффективно защитить такое здание. В этой роли часто выступает сайдинг. Вариант этот неплох: он сулит экономию, простоту и скорость. Как обшить сайдингом деревянный дом своими руками так, чтобы он смог надежно противостоять разрушению, которое не щадит ничего и никого? Сделать это по силам любому, нужно лишь желание, достаточно прямые руки и инструменты с материалами.

Важный этап: выбираем сайдинг для обшивки

Ценовая доступность — ода из виновниц повсеместной популярности этого облицовочного материала. Но и технические характеристики его высоки. Потому сначала надо выбрать тот единственный вариант, который устроит вас по всем параметрам. Итак, строительный рынок предлагает такие виды сайдинга:

алюминиевый;

виниловый;

деревянный;

медный;

стальной;

цементный;

цокольный.

Надо сказать, что вам может приглянуться любой из них, все зависит лишь от бюджета и предпочтений. Если говорить о цене, то сайдинг из меди и дерева больше всего ударит «по карману». Самым демократичным вариантом являются виниловые изделия, именно потому спрос на него только растет.

Если вспомнить о том, что наш разговор зашел о деревянных строениях, то оптимальным выбором станет один из двух претендентов — либо виниловый, либо деревянный сайдинг.

Рассчитываем материал: деньги обожают счет

Без этого этапа стремглав нестись в магазин за товаром нельзя, иначе материала может не хватить. Или же, наоборот, вы приобретете лишнее, что просто не приличествует рачительному хозяину. Для правильного расчета нужно применить формулу:

N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sп, где первое площадь стен, второе и третье — площади всех дверных и оконных проемов, Sфр — площадь фронтонов, а последнее — площадь одной панели, которая называется полезной.

Если изделия монтируются встык, то фактическая и полезная величина равны. Если же они будут крепиться внахлест, то его площадь необходимо отнимать.

Каркас — задача потруднее

Эти элементы потребуют расчетов серьезнее. Количество уголков определяется так: измеряется длина всех наружных углов здания, затем полученное значение делится на длину уголка. Но способ этот не слишком хорош, потому что оформление углов будет состоять из обрезков, стыки между которыми нельзя никак «загримировать».

Потому лучше не экономить на красоте дома и взять для всех углов цельное изделие. Можно пойти и на компромисс: те углы, что находятся у всех на виду, украсить цельными деталями, другие же собрать по кусочкам.

Для расчета длины стоечного профиля используется формула: Lст = P + Wок, первое — периметр здания, второе — ширина оконных проемов. Например, возьмем дом, имеющий прямоугольную форму, со сторонами 10 и 5 м, в котором 8 проемов, а ширина их составляет 1 м. В этом случае необходимая длина профиля будет равна 38 метрам (10 + 5 + 10 + 5 + 8х1). Поделив полученный результат на длину 3,8 м, являющуюся стандартной, мы получим ровно 10 штук.

Другие элементы

Число J-профилей — сумма длины торцов (исключая те, что сходятся в углах) делится на 3,8. Для тех, что имеют сечение Т и Н, необходима схема, по которой производится расчет. Для софитов нужно определить площадь — суммарная длина умножается на ширину, исходя из конструкции данного карниза. Планки около окон рассчитываются так же, ка и уголки, которые должны быть цельными деталями. Длина скатов фронтонов равна длине ветровой доски.

Ко всем получившимся результатам прибавляется 10-15%, последнее число предпочтительнее для мастеров-дебютантов.

Если же вы решили идти другим путем, то все расчеты можно доверить онлайн-калькуляторам, которые можно найти на сайтах, принадлежащих производителям или поставщикам материалов. В этом случае понадобится лишь ввести нужные размеры, и вскоре вы будете записывать искомые числа.

Установка каркаса

Перед тем, как перейти к самому процессу, необходимо упомянуть о каркасе из древесины, который привлекателен дешевизной и простотой. Это не лучшее решение, так как неминуема его деформация, да и антисептическая пропитка в данном случае будет не очень эффективной. Потому лучше остановиться на профиле из оцинкованной стали. Шаг такого каркаса составляет 40 см.

Горизонтальный монтаж облицовки — более популярный вариант, поэтому профили крепятся вертикально. Начинается их монтаж с углов дома, затем обрамляются проемы. Промежуточные элементы устанавливаются в последнюю очередь. Вертикальность надо в обязательном порядке проверять отвесом.

Обшивка сайдингом

Если предстоит облицовка виниловыми изделиями, то надо учесть коэффициент температурного расширения, который у данного вида сайдинга достаточно высок. Потому надо обратить внимание на особенности данного монтажа:

саморез нельзя вкручивать до упора, необходим зазор между его шляпкой и пластиком;

плитки, что соприкасаются, требуют, чтобы оставались температурные швы.

Начинается монтаж сайдинга с крепления стартовой планки. Если у дома отсутствует цоколь, то следует постоянно проверять горизонтальность. Первая панель крепится так: сначала ее заводят под выступ стартового профиля, с другого края она монтируется к каркасу.

Следующая панель соединяется с предыдущей — или внахлест, или встык. В первом случае края необходимо подрезать, чтобы нахлест был 25 мм. Второй способ, при котором оставляется температурный зазор, стыки необходимо закрывать Т- или Н-образным профилем, для расширения его тоже нужно оставлять зазоры. Второй ряд сцепляется замковым краем с уже монтированной панелью, гвоздевой же крепится к каркасу. Так же производится укладка всех последующих рядов.

Под оконными проемами панели следует подрезать на его ширину, но дополнительно оставляя место для двух температурных швов. Затем оформляются зацепы, которыми те будут фиксироваться к планкам или наличникам. Так же обрабатывают и ту планку, что будет располагаться над проемом. Если там вы установите стартовую планку, то зацепы не нужны.

После того, как окончен предпоследний ряд, к карнизу прикручивается финишная планка, затем измеряется расстояние, на которое придется уменьшить последний ряд с гвоздевого края. Вместо него опять необходимо соорудить зацепы, но они должны быть выдавлены наружу. Затем останется только защелкнуть детали.

Облицовка фронтонов начинается с обрезки торцов панелей под тем углом, что равняется углу ската. Лучше заранее приготовить шаблон. Затем закрепляются J-профили, которые должны спрятать торцы панелей. Дальнейшая работа аналогична облицовке стен.

Последний этап — крепление софитов. Для этого сначала необходимо начертить линию, где будет располагаться нижний край карниза, затем к ней монтируется один профиль, а на краю карниза — другой. Потом софит подрезается и крепится между ними.

О том, как обшить сайдингом деревянный дом своими руками, можно прочитать десятки статей, но понятно будет сразу, если вы посмотрите даже одно-единственное видео. Так приступайте.

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