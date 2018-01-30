Как сделать встроенный шкаф своими руками? Легко!

К сожалению, немногие квартиры могут похвастаться просторными помещениями. Особенно это относится к старому жилому фонду, где трудно выделить место даже для самых необходимых вещей. Вот и приходится хозяевам изворачиваться, чтобы выгадать хоть толику свободного места для новых приобретений, почему-то с завидным постоянством прибывающих из различных магазинов. И когда свободной площади остается совсем мало, посещает мысль о рационализации жилища, а за ней появляется вопрос: как сделать встроенный шкаф своими руками? После взвешивания всех аргументов и контраргументов наиболее частым выбором становится шкаф-купе.
Поиск оптимального расположения
В отличие от шкафа обычной конструкции наш герой имеет целый ряд преимуществ. Материала на него потребуется гораздо меньше, поэтому и траты будут невелики. Зато вещей войдет больше за счет приличной экономии пространства. Обычно используются два места:
- Ниша. Можно сказать, что она является первым фаворитом. Особенно для тех, у кого в квартире есть полупустая ниша, пространство которой позволяет набить ее разными, но нужными вещами. Стильность решения и экономия открытого места комнаты являются причинами популярности данного мудрого решения.
- Угол. Это расположение позволит еще больше вещей скрыть от посторонних глаз. Если же вдобавок облицевать его зеркалами, комната визуально сильно увеличится. Такие шкафы имеют не только переднюю стенку, но и боковые, но это нисколько не умаляет достоинств данного варианта выхода из затруднений.
Особенности оформления фасада
Современный рынок не испытывает недостатка в материалах, способных стать украшением фасада самодельного шкафа. Владельцы квартиры вольны придумать свой неповторимый декор, или же воспользоваться типичными вариантами.
- Зеркало. Очень популярное решение в небольших квартирах, так как способно придать объем ограниченному пространству хотя бы визуально. Зеркала необязательно располагать по всему периметру дверцы, можно оформить их частично. Все зависит лишь от фантазии хозяев.
- Пленка. Универсальный вариант, позволяющий в сочетании с другими материалами добиться отличного эффекта. Если основным является стекло, то пленка должна быть наклеена с внутренней стороны дверей, это спасет ее от внешних воздействий. Купить можно глянцевые или матовые виды изделия.
- Фото-фасад. Необычность решения способствует возрастающей популярности: в каждую комнату привносится эксклюзивность, так как выбор фотографий необычайно велик, и он зависит только от вас.
- Акриловое стекло не выгорает под лучами солнца, потеря блеска ему тоже не страшна. Отлично комбинируется с зеркалами, выглядит броско, но презентабельно.
- Дерево понравится любителям классики. Если используется натуральное дерево (ротанг, бамбук), то цена будет немалой. Можно приобрести плиты МДФ или ДСП, которые смотрятся не так респектабельно, но и стоят гораздо меньше.
- Искусственная кожа. Подойдет для людей, особо требовательных к оформлению интерьера. Такой материал позволяет задумать и воплотить огромное количество комбинаций. Можно компоновать кожу и с другими материалами.
Особенности распределения пространства
До того, как сделать встроенный шкаф своими руками, необходимо принять во внимание все вещи, которым в нем должно найтись место. Для этого нужно определить, где и на чем они будут располагаться. Основными элементами внутреннего пространства бывают:
- полки, которые можно поместить в любое место, изготавливаются из ЛДСП;
- штанги для одежды, висящей на плечиках;
- ящики на роликах для хранения мелких предметов;
- сетка для обуви.
Материалы
Осталась одна важная деталь — подбор наилучшего материала. От этого зависит как долговечность шкафа, так и финансовые затраты.
- Дерево. Считается предпочтительным материалом. Но есть у этого выбора и минусы: цена его высока, а нужные широкие доски придется искать очень долго. К тому же в шкафах, встроенных в ниши, обычно повышенная влажность, и древесина может деформироваться.
- Фанера. Не рекомендуется повышенная влажность, поэтому листы обрабатываются олифой.
- ДВП. Традиционный материал для задних стенок.
- ДСП. Типичный вариант для встроенных шкафов. Панели лучше брать ламинированные. Недостаток — слабое удержание крепежа.
- МДФ. Материал прочен, отлично удерживает фурнитуру.
Выбор фурнитуры
Механизм для подвешивания дверей шкафа-купе можно считать самым важным элементом. Вариантов несколько:
- монорельс — у каждой двери своя направляющая;
- верхний рельс;
- нижний рельс — оптимальный выбор.
В последнем случае очень важен правильный выбор роликов, потому как нагрузка на них будет велика.
Проектировка
Можно выбрать чертеж или создать его самостоятельно. Лучше остановится на простой и практичной модели. Обычно такие шкафы имеют 2 отделения. Первое отдается под ящики и полки, второе — для установки штанги. Но все зависит от конкретного случая, поэтому количество секций может быть различным. Затем можно приступать к моделированию. Этот этап требует присутствия всех жителей квартиры, в противном случае всегда найдутся недовольные.
Необходимо измерить все стены и точно рассчитать размеры деталей шкафа. Подробный чертеж шкафа и полок можно сделать на бумаге, в иных случаях лучше воспользоваться специализированными компьютерными программами. На отдельных листах бумаги надо выполнить схемы каждого элемента шкафа, сначала детализируются боковины, верх и низ.
Также нельзя забывать проставлять на каждом листке полные размеры деталей. Все внутренние полки и перегородки должны иметь длину, меньшую на 2 толщины материала (если ДСП, то отнимите 2х16 мм). Когда схемы всех деталей будут готовы, можно заказать их на специализированном складе, там не только распиливают материал, но и точно определяют размеры конструкции раздвижной системы.
Сборка
Начинаются работы сборкой коробки. Просверливаются отверстия в боковинах, верхней части и в основании, затем они скрепляются: будет еще надежнее, если укрепить соединения металлическими уголками. К тыльной стороне степлером прибивается лист ДВП, шаг — 5-10 см. Дрелью в вертикальных перегородках делают углубления для стальных штифтов, на которых будут лежать полки.
Теперь останется установить двери. Для этого прикручиваются верхняя и нижняя направляющие (нижняя плоская, верхняя объемная), затем вставляются и регулируются двери. В последнюю очередь занимаются подгонкой стопоров. Шкаф собран, потому осталось выбрать для него лишь вариант декора. Лучше позаботиться о нем заранее.
Полюбуйтесь на чудо-шкаф на видео: