Как сделать встроенный шкаф своими руками? Легко!

К сожалению, немногие квартиры могут похвастаться просторными помещениями. Особенно это относится к старому жилому фонду, где трудно выделить место даже для самых необходимых вещей. Вот и приходится хозяевам изворачиваться, чтобы выгадать хоть толику свободного места для новых приобретений, почему-то с завидным постоянством прибывающих из различных магазинов. И когда свободной площади остается совсем мало, посещает мысль о рационализации жилища, а за ней появляется вопрос: как сделать встроенный шкаф своими руками? После взвешивания всех аргументов и контраргументов наиболее частым выбором становится шкаф-купе.

Поиск оптимального расположения

В отличие от шкафа обычной конструкции наш герой имеет целый ряд преимуществ. Материала на него потребуется гораздо меньше, поэтому и траты будут невелики. Зато вещей войдет больше за счет приличной экономии пространства. Обычно используются два места:

Ниша. Можно сказать, что она является первым фаворитом. Особенно для тех, у кого в квартире есть полупустая ниша, пространство которой позволяет набить ее разными, но нужными вещами. Стильность решения и экономия открытого места комнаты являются причинами популярности данного мудрого решения. Угол. Это расположение позволит еще больше вещей скрыть от посторонних глаз. Если же вдобавок облицевать его зеркалами, комната визуально сильно увеличится. Такие шкафы имеют не только переднюю стенку, но и боковые, но это нисколько не умаляет достоинств данного варианта выхода из затруднений.

Особенности оформления фасада

Современный рынок не испытывает недостатка в материалах, способных стать украшением фасада самодельного шкафа. Владельцы квартиры вольны придумать свой неповторимый декор, или же воспользоваться типичными вариантами.

Зеркало. Очень популярное решение в небольших квартирах, так как способно придать объем ограниченному пространству хотя бы визуально. Зеркала необязательно располагать по всему периметру дверцы, можно оформить их частично. Все зависит лишь от фантазии хозяев. Пленка. Универсальный вариант, позволяющий в сочетании с другими материалами добиться отличного эффекта. Если основным является стекло, то пленка должна быть наклеена с внутренней стороны дверей, это спасет ее от внешних воздействий. Купить можно глянцевые или матовые виды изделия. Фото-фасад. Необычность решения способствует возрастающей популярности: в каждую комнату привносится эксклюзивность, так как выбор фотографий необычайно велик, и он зависит только от вас.

Акриловое стекло не выгорает под лучами солнца, потеря блеска ему тоже не страшна. Отлично комбинируется с зеркалами, выглядит броско, но презентабельно. Дерево понравится любителям классики. Если используется натуральное дерево (ротанг, бамбук), то цена будет немалой. Можно приобрести плиты МДФ или ДСП, которые смотрятся не так респектабельно, но и стоят гораздо меньше. Искусственная кожа. Подойдет для людей, особо требовательных к оформлению интерьера. Такой материал позволяет задумать и воплотить огромное количество комбинаций. Можно компоновать кожу и с другими материалами.

Особенности распределения пространства

До того, как сделать встроенный шкаф своими руками, необходимо принять во внимание все вещи, которым в нем должно найтись место. Для этого нужно определить, где и на чем они будут располагаться. Основными элементами внутреннего пространства бывают:

полки, которые можно поместить в любое место, изготавливаются из ЛДСП;

штанги для одежды, висящей на плечиках;

ящики на роликах для хранения мелких предметов;

сетка для обуви.

Материалы

Осталась одна важная деталь — подбор наилучшего материала. От этого зависит как долговечность шкафа, так и финансовые затраты.

Дерево. Считается предпочтительным материалом. Но есть у этого выбора и минусы: цена его высока, а нужные широкие доски придется искать очень долго. К тому же в шкафах, встроенных в ниши, обычно повышенная влажность, и древесина может деформироваться. Фанера. Не рекомендуется повышенная влажность, поэтому листы обрабатываются олифой. ДВП. Традиционный материал для задних стенок. ДСП. Типичный вариант для встроенных шкафов. Панели лучше брать ламинированные. Недостаток — слабое удержание крепежа. МДФ. Материал прочен, отлично удерживает фурнитуру.

Выбор фурнитуры

Механизм для подвешивания дверей шкафа-купе можно считать самым важным элементом. Вариантов несколько:

монорельс — у каждой двери своя направляющая;

верхний рельс;

нижний рельс — оптимальный выбор.

В последнем случае очень важен правильный выбор роликов, потому как нагрузка на них будет велика.

Проектировка

Можно выбрать чертеж или создать его самостоятельно. Лучше остановится на простой и практичной модели. Обычно такие шкафы имеют 2 отделения. Первое отдается под ящики и полки, второе — для установки штанги. Но все зависит от конкретного случая, поэтому количество секций может быть различным. Затем можно приступать к моделированию. Этот этап требует присутствия всех жителей квартиры, в противном случае всегда найдутся недовольные.

Необходимо измерить все стены и точно рассчитать размеры деталей шкафа. Подробный чертеж шкафа и полок можно сделать на бумаге, в иных случаях лучше воспользоваться специализированными компьютерными программами. На отдельных листах бумаги надо выполнить схемы каждого элемента шкафа, сначала детализируются боковины, верх и низ.

Также нельзя забывать проставлять на каждом листке полные размеры деталей. Все внутренние полки и перегородки должны иметь длину, меньшую на 2 толщины материала (если ДСП, то отнимите 2х16 мм). Когда схемы всех деталей будут готовы, можно заказать их на специализированном складе, там не только распиливают материал, но и точно определяют размеры конструкции раздвижной системы.

Сборка

Начинаются работы сборкой коробки. Просверливаются отверстия в боковинах, верхней части и в основании, затем они скрепляются: будет еще надежнее, если укрепить соединения металлическими уголками. К тыльной стороне степлером прибивается лист ДВП, шаг — 5-10 см. Дрелью в вертикальных перегородках делают углубления для стальных штифтов, на которых будут лежать полки.

Теперь останется установить двери. Для этого прикручиваются верхняя и нижняя направляющие (нижняя плоская, верхняя объемная), затем вставляются и регулируются двери. В последнюю очередь занимаются подгонкой стопоров. Шкаф собран, потому осталось выбрать для него лишь вариант декора. Лучше позаботиться о нем заранее.

Полюбуйтесь на чудо-шкаф на видео: