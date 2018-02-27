Как сделать кирпичную стену своими руками: 6 путей

Вариантов внутренней отделки помещений на сегодняшний день существует великое множество: появляется все больший выбор различных материалов, придумываются новые и оригинальные способы украшения интерьера домов и квартир. В последнее время становятся крайне популярными и модными кирпичные стены, придающие жилищу теплоту и уют. Вот в том, как сделать кирпичную стену своими руками, нам и стоит разобраться в этой статье, потому что выбор есть, и он даже относительно велик.

Если стена натуральная

Когда в комнате существуют кирпичные стены, то можно пойти таким путем: избавиться от отделочных материалов, поверхность немного усовершенствовать, а затем просто нанести краску. В этом случае порядок работ таков:

Сначала очищенную стену шлифуют. Для столь ответственного этапа надо запастись или наждачным диском, или шлифовальной машиной. Затем некрасивые строительные швы надо «облагородить» с помощью специальной смеси, которая скроет все недостатки и неровности рельефа. Второй этап зависит от хозяев «новорожденной» стены. Если вам хочется, чтобы стена блестела, то можно выбрать для покрытия акриловый лак либо воск, предназначенный для текстурной штукатурки. Когда такого желания не возникает, то матовость покрытию можно придать наждаком с мелкой зернистостью.

Повозиться в этом случае придется, зато у вас в доме будет натуральная кирпичная стена.

А если мы пойдем, охотно, но другим путем?

До того, как выбрать этот вариант, который привнесет в ваше жилище кучи мусора и пыли, стоит принять во внимание, что кладка в домах может быть не столь хорошо выполненной, как рисуется в ваших мечтах. Потому способ имеет право на жизнь, но вот его целесообразность — под большущим вопросом.

Имитация кирпичной кладки — вариант, не имеющий «противопоказаний», ведь при нем вы не погрязнете в кучах мусора, задыхаясь от пыли. Да и воплотить замысел в реальность довольно просто, а способов для реализации задуманного дела существует несколько.

Изучаем варианты имитационного решения

Выбор есть, но зависит все только от пожеланий хозяев и от того, как глубоко они собираются погрузиться в процесс созидания вожделенной псевдокирпичной кладки.

Вариант №1: фактурные обои

Еще не так давно данные изделия кирпичной стеной можно было назвать весьма условно, и сделать это мог лишь очень близорукий человек. Сейчас же технология позволяет создавать материалы, что могут потягаться и с другими методами имитации, хоть и не всегда успешно.

Зато преимущества здесь очевидны:

обойный способ не потребует больших жертв от вашего кошелька;

скорость получения такой кирпичной кладки высока;

уход за этими «кирпичами» довольно прост, к тому же они будут непривлекательны для «полчищ» пыли.

Если вы задумались, то следует отметить, что лучшими реалистичными обоями являются изделия из вспененных полимеров, имеющих бумажную основу.

Вариант №2: кладем плитки-кирпичики

Второй «полуфабрикатный» метод, не требующих огромного количества времени. Нужно лишь заранее подготовить основание. Заключается способ в следующем: готовые плитки сажаются на клеевой состав так же, как кафель, но наши «кирпичики» более толстые, да и расстояние между ними должно быть 1-1,5 см.

В дальнейшем зазоры замазывают этим же составом, но можно использовать и штукатурку. После полного просыхания на них наносится грунтовка, затем — лак. Такие плитки можно «соорудить» и из старого кирпича, который выкинуть не поднимается рука. Правда, в этом случае придется попотеть. Так как пилить будущие плитки придется с помощью станка или болгарки с алмазным кругом. Поэтому сначала надо решить, стоит ли такой кирпич «мессы».

Вариант №3: используем трафарет

Для этой операции нужна свежая штукатурка и трафарет, имитирующий кирпичную кладку. Изготавливаются они из полимеров и резины. Трафарет сначала смачивается, а затем сильно прижимается к штукатурке. Когда он снимается со стены, на ней остаются кирпичики со швами. Далее аналогично обрабатывается дальнейшее пространство.

Когда штукатурка застынет, на нее наносится слой грунтовки, заменой ей может служить строительный воск. Швы и кирпичи затем окрашиваются. Эта операция не понадобится, если краска была заранее добавлена в штукатурку. Если использовалось несколько оттенков, то такой раствор наносится один за другим. Такой способ требует разглаживания. Швы нужно дополнительно прокрасить акриловой краской, но иного оттенка. Надо добавить, что краска имеет тенденцию к потемнению после высыхания.

Вариант №4: рисуем кирпичи на штукатурке

Как и в предыдущем случае, нам нужна свежая штукатурка. После нанесения раствора на стену, его надо разгладить руками так, чтобы рельеф слегка напоминал каменную или кирпичную текстуру. Когда шпаклевка немного затвердеет, от руки на ней прорисовываются контуры кирпичей. Между ними также оставляется промежуток в 1-1,5 см. Это можно сделать и с помощью линейки, но говорят, что такая кирпичная стена будет выглядеть немного хуже.

Теперь по будущим швам надо пройтись подходящим узким скребком, чтобы удалить из них лишний раствор. После завершения операции нужно вооружиться сухой кистью и тщательно удалить все прилипшие к канавкам штукатурные крошки, после чего тем же инструментом пройтись по острым граням, сделав их более реалистичными. Затем наступает очередь окрашивания. Оно не отличается от трафаретной «методы».

Вариант №5: решаем действовать шпаклевкой

Этот метод оптимален, когда стена уже была оштукатурена. Тогда на подготовленное основание наносится слой шпаклевки, уже окрашенной в требуемый цвет. Затем начинается урок рисования кирпичей, как и в предыдущем случае.

Если же воспользоваться строительным скотчем, то метод значительно упростится. Порядок действий таков:

Сначала на сухой штукатурке делается разметка наших кирпичей и швов. Не забываем, что кирпичи надо рисовать со смещением, как при любой уважающей себя строительной кладке. Затем будущие зазоры прокрашиваются, делается перерыв до высыхания краски. Клеится узкий строительный скотч: сперва по горизонтальным швам, после них проклеиваем коротенькие вертикальные полоски внахлест. Именно такая последовательность действий значительно облегчит их удаление в дальнейшем. Стена покрывается тонким слоем шпаклевки, его можно как слегка разгладить, так и оставить шершавым. Зависит это от личных предпочтений. Дав шпаклевке время для легкого отвердевания, безжалостно отрываем горизонтально наклеенный скотч. За компанию с ним мгновенно отойдет и вертикальная «липучка». Теперь снова последует «перекур», так как придется дожидаться, пока шпаклевка окончательно затвердеет. Финал работ аналогичен предыдущим способам.

Вариант №6: идеальный гофрокартон

Это лучший способ, избавляющий хозяев от лишних трат, однако позволяющий получить идеальную кирпичную стену. Из чего же мы изготовим эту чудо-кладку? Нужны:

бумажные салфетки, обладающие достаточной плотностью;

гофрокартон, для которого поищем толстые картонные коробки;

канцелярский ножик;

карандаш;

клеевой «мушкет» и термоклей;

клей ПВА (уйдет много);

краска;

лак;

линейка.

Процесс в разрезе

Сначала необходимо провести подготовительные работы с основанием: очищенная поверхность грунтуется, окрашенная требует полной зачистки и обезжиривания. Картон аккуратно нарезается на кирпичики, имеются в виду его боковые грани. Затем необходимо сделать разметку на стене, чтобы кирпичи наши были ровными.

Нанесение клеевого состава имеет нюансы: смазывая прямоугольники ПВА, оставляйте углы нетронутыми, так как на них необходимо наносить пистолетом термоклей, который мгновенно схватывается, потому он не позволит кирпичам сползать вниз. Довершит «содеянное» ПВА, сохнущий медленнее.

Теперь надо приклеить салфетки. Намазываются клеем кирпичи, к ним аккуратно прикладываются салфетки, которые также необходимо промазать клеем. В будущие швы они утапливаются пальцем или кистью, это позволяет краям кладки выглядеть более реалистично. После окончания процедуры придется ждать полного высыхания этой конструкции. Последним этапом будет окрашивание стены и последующее нанесение лака.

Надо упомянуть еще раз о требуемом качестве салфеток. Они должны быть достаточно плотными, чтобы не размокнуть в клее. Перед процедурой наклеивания для большего эффекта стоит основательно помять их руками, так как складки сделают ваши кирпичи неотличимыми от натуральных.

Наверное, существуют и другие гениальные способы, как сделать кирпичную стену своими руками. Однако любому с лихвой хватит и тех, что описаны на этой странице.

Вникнуть в тонкости процесса вам поможет видео: