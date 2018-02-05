Как спрятать вытяжку на кухне с глаз долой?

Все согласятся, что в современной кухне вытяжка необходима так же, как плита или холодильник. Нет, она даже важнее, потому что не только занимается очисткой помещения от продуктов горения, но и бережет стены и мебель, предохраняя их от вездесущих капелек жира, норовящих пристать везде, где это сделать можно, и даже — где нельзя. Кажется, у этого устройства нет недостатков. Кроме одного — гофрированный воздуховод, который способен отравить жизнь хозяев одним только «чудным» видом. Потому с проблемой, называющейся «Как спрятать вытяжку на кухне», сталкиваются многие. Решить ее возможно, и мы скоро узнаем, как.

Как спрятать вытяжку на кухне: варианты

В одном только случае можно не волноваться при взгляде на гофру — если ваша кухня оформлена в хайтековском стиле, тогда обилие металлических элементов позволяет воздуховоду комфортно вписаться в обстановку. Но что делать, если вы приверженец более традиционного варианта дизайна? Тогда операция по скрытию гофрированной трубы от глаз людских может стать затратной и сложной. Способов избавиться от такой «красотищи» несколько:

встраивание в мебель;

гипсокартонный короб;

натяжной потолок;

пластиковый короб;

покраска;

дизайнерское решение.

Что предпочесть, зависит от многих факторов, так как каждый выход из ситуации имеет как недостатки, так и достоинства, а выбирать лучший из них все же придется вам.

Встраиваем в мебель

Такой способ навсегда позволит забыть о вытяжке, которая притягивает взоры как хозяев, так и гостей. Для осуществления задумки необходим навесной шкаф высотой прямо до потолка. Еще вам придется пробивать отверстие для воздуховода прямо над варочной поверхностью, что не всегда возможно из-за особенностей планировки или других факторов. Но можно найти и иной выход: не делать шкаф выше уровня остального гарнитура, а трубу к вентиляционной шахте расположить прямо на его «крыше». Тогда вытяжка не будет бросаться в глаза, да и разноуровневые шкафы раздражать не будут.

Такой шкаф-маскировку можно купить как готовым, так и заказать. У последнего решения больше преимуществ, так как легче подобрать требуемые размеры и идентичные материалы, если гарнитур уже куплен. Бонусом такого варианта будет являться то, что как раз в шкафчике над плитой можно хранить всякие «полезности» — спички, электрическую зажигалку, соль и другие специи.

Изделие из гипсокартона

Эта «метода» хороша тем, что воплотить задуманное можно своими руками. Причем сделать это соответственно своим вкусам, так как помимо функциональности самодельный короб сможет выполнять и декоративную роль. Для этого потребуется декор теми же материалами, что применялись для отделки стен кухни.

Сначала создается обрешетка, имеющая такие размеры, чтобы воздуховод поместился в нее комфортно. Материалом служит металлический короб. На следующем этапе обрешетка обшивается гипсокартонными листами, после чего монтируется или на потолке, или на стене. Такая конструкция может служить дополнением для подвесного потолка, выполненного также из гипсокартона.

Натяжной потолок

В нем тоже есть возможность спрятать воздуховод. Несмотря на то, что труба будет хорошо скрыта от глаз, недостатками варианта является невозможность быстрого доступа к ней: при проблемах в работе вытяжки вы будете вынуждены заниматься демонтажом потолка, поскольку другого выхода у вас элементарно нет. После такой операции возникнет необходимость в новых тратах: испорченный потолок снова потребует ремонта, а значит, обращения к специалисту. Или же вам самим придется устранять «разруху».

Короб из пластика

Довольно популярный способ, охотно применяемый при обустройстве кухонь. Вариант этот хорош тем, что ассортимент таких изделий довольно широк, поэтому с выбором предпочтительной формы, цвета или декора проблем не возникнет. Уровень шумоизоляции тоже достаточно высок. Зато и недостатки существуют: от вентканала вытяжка должна находиться недалеко, а сама труба не может иметь много изломов. В противном случае появятся проблемы с оттоком воздуха.

Монтаж не потребует привлечения профессионала, так как соединить элементы сможет и ребенок. Еще одним положительным качеством станет легкость ухода за конструкцией, мыть которую можно водой с применением бытовых моющих средств. Красить пластик тоже легко, поэтому не возникнет проблем во время ремонта, если вы решитесь на кардинальную перемену имиджа кухни.

Покраска

Самый бюджетный вариант, который используется довольно часто. Состоит он в маскировке воздуховода тем цветом, что будет гармонировать с интерьером. Благодаря этому «выдающийся» элемент будет спрятан на самом виду.

Ноу-хау дизайнеров

Как спрятать вытяжку на кухне? Никак. Такой вариант предлагают дизайнеры. Вместо того, чтобы попытаться скрыть вытяжную трубу, делается все возможное, чтобы она бросалась в глаза — применяется яркая краска. Но на такой эксперимент отважатся немногие.

Как спрятать вытяжку на кухне? Вопрос все же зависит от вас и интерьера помещения. Потому стоит рассмотреть и принять во внимание все варианты, но выбрать все-таки один — самый понравившийся.

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