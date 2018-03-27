Как сделать беседку из поликарбоната своими руками: уложимся в недельный срок

Симпатичная беседка, комфортно расположившаяся на участке, служит не только его украшением, ведь что может быть лучше, чем посиделки и чаепитие на лоне природы, когда всеми фибрами ощущаешь свое с ней единство. Потому мы постараемся досконально разобраться, как сделать беседку из поликарбоната своими руками, чтобы можно было с гордостью показывать свое творение родственникам и знакомым. Работу эту непосильной назвать трудно — буквально каждый сможет справиться с ней за неделю. Причем этот срок включает даже заливку фундамента.

Поликарбонат: безоговорочная победа над соперниками

Этот полимер, особенно тот, что с ячеистой структурой, является идеальным для строительства таких беседок. Почему? Судите сами:

он прозрачен и довольно прочен;

ему не страшны влага, солнце и температурные перепады;

легкий вес материала позволяет соорудить конструкцию даже без фундамента;

поликарбонат можно с успехом комбинировать с другими «соперниками»;

низкая стоимость выбивает почву из-под ног всех других конкурентов;

простота монтажа не требует присутствия строительной «армии».

Если вы попробуете найти материал, обладающий более привлекательными качествами для строительства беседки, то вас постигнет разочарование — его не существует.

Виды беседок: знакомство и предпочтительный вариант

Итак, выбор пал на беседку из поликарбоната. Теперь необходимо узнать, какими они бывают.

Тип сооружения:

Закрытые. Эти беседки можно назвать маленькими прозрачными домами, так как они надежно защищают хозяев от непогоды. Открытые. Более простая конструкция, которая будет служить защитой от дождя, но позволит чувствовать себя частичкой вселенной.

Способ установки:

Стационарные. Настоящий прозрачный домик требует и полноценного фундамента. Переносные. Если в вас поселилась страсть к переменам, то такое мобильное сооружение придется вам по душе.

Конструктивные особенности:

Простой навес. Потребуется соорудить лишь опоры для навеса, потому можно не бояться трудностей и особых затрат. Сложная конструкция. Этот вариант может иметь крайне необычную форму, что позволит вашему ландшафту стать попросту незабываемым.

Функциональность:

Обычная беседка, которая предназначена для чаепития или отдыха. Беседка — элемент декора, не имеющий каких-то особых обязательств.

Форма может быть любой — квадратной, прямоугольной, круглой, или иметь грани. Но если вы дебютант в сооружении беседок, то лучше выбрать не слишком сложную конструкцию.

С чего начинается строительство: детали важны

Любое сооружение требует предварительного составления проекта. Но можно его найти и в «недрах» Интернета. Только сначала надо определиться с местом, на котором будет красоваться творение рук человеческих, а потом и подготовить его.

Каркас для беседок можно изготовить из следующих материалов:

Дерево. Экологичность и доступность подкупают, но материал этот требует особого ухода, да и долговечностью он не «грешит». Металлопрофиль или уголок. Из плюсов отметим долговечность и прочность, но не исключено, что придется приглашать сварщика. Минусом же является высокая себестоимость.

Поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов, чтобы наглядно представлять, какой из них предпочесть.

Конструкция на деревянном каркасе

Поликарбонатно-деревянное сооружение можно возвести на столбчатом фундаменте. В этом случае действия производятся по следующей схеме.

Фундамент

На месте, предназначенном для беседки, делается разметка по всем правилам «фундаментального» искусства. В размеченных углах выкапываются ямы, глубина их должна достигать 70 см. Дно их засыпается щебнем и песком, который следует пролить и утрамбовать, толщина обоих слоев в сумме должна составлять 5 см. Приготавливаются деревянные опоры, но им нужна предварительная обработка. Ту часть их, что будет находиться в бетоне, укутывают в один или два слоя рубероида. Горизонтальность и вертикальность должны быть строго выверены. В ямы заливается бетонный раствор, после чего опоры фиксируются с помощью диагональных брусьев. Это позволит им избежать смещения.

Когда столбчатый фундамент дойдет до «готовности» (через 3-4 дня), можно переходить к дальнейшим работам.

Хитрости деревянного каркаса и фиксации поликарбоната

Элементы фиксируются саморезами или гвоздями. Сначала делается нижняя обвязка. Используется брус 5х15 см. Тип соединения — «шип в паз». Усиливается крепеж скобами из металла. Стойки каркаса крепятся к нижней обвязке. Для сохранения вертикальности опоры необходимо фиксировать временными подкосами. Затем начинается установка верхней обвязки, способ аналогичен.

Лаги необходимо установить с шагом не менее 40 см, здесь тоже важна проверка горизонтальности. В качестве материала для настила подойдет обрезная доска, обработанная составом для биозащиты. Проемы обшиваются рейками, а перила, если они предусматриваются, монтируют к стойкам металлическими уголками.

Тип крыши должен быть определен на стадии проектирования. Самым простым вариантом будет односкатная крыша, разница высот которой должна быть не менее 40 см. Этот уклон позволит каплям беспрепятственно стекать с нее, снеговая шапка тоже с успехом покинет крышу. Для формирования крыши изготавливаются стропила, они должны иметь длину на 50 см большую, чтобы можно было получить свесы. Затем делается обрешетка и фиксация поликарбоната.

Если при выборе поликарбоната решение было принято в пользу сотового материала, то крепить его надо только вертикально. Иное решение чревато накоплением влаги в сотах.

Конструкция беседки на металлическом каркасе

Для такой беседки используются трубы или уголки. Способ этот не очень сильно отличается от предыдущего, но кое-какие нюансы все-таки присутствуют. Например, необходимость сварочных работ требует навыков или приглашения профессионала.

Фундамент

После разметки порядок действий таков:

Буром делаются отверстия в грунте, диаметр их около 10 см, глубина колеблется от 70 до 100 см. Слои щебня и песка в этом случае гораздо больше — до 20 см. С помощью уровня устанавливаются трубы, которые фиксируются распорками, например, из бруса. После заливки бетона делается пауза на несколько дней. Нижняя обвязка предполагает приваривание уголков к трубам.

Последний этап можно сделать по-разному. Если уложить лаги для деревянного настила, то в металле надо сделать отверстия для крепления болтами. Когда есть желание выложить пол плиткой, то делается стяжка. Существует и третий выход — пол из песка или гальки. В этом случае понадобится бортик, высота которого обязана быть не менее 15 см.

Как формируется каркас?

Сначала к стойкам привариваются поперечные опоры, после них к каркасу присоединяется верхняя обвязка. Стропильную же систему проще сварить на земле, а затем водрузить конструкцию на законное место, и приварить к опорным элементам. После завершения работ каркас нуждается в покраске. Рекомендуется использование антикоррозийных составов.

Крепеж поликарбоната

Необходима предварительная раскройка материала. Для того, чтобы укрепить листы, заранее делаются отверстия в металлическом каркасе. Сама операция производится с помощью саморезов, однако для них поликарбонатные листы требуют специальных термошайб. Нужны также и пластиковые Н-профили для надежной их стыковки. Для герметичности швов можно использовать алюминиевую ленту или жидкие гвозди.

Как сделать беседку из поликарбоната своими руками? Не слишком трудно, если речь идет о незамысловатой конструкции с деревянным каркасом. И сложнее, если вы выбрали для себя нетривиальное строение с металлическим «скелетом». Но любая мечта может исполниться, помните об этом.

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