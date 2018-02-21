Все согласятся, что фундамент надежда и опора любого здания — от самого скромного строения до монстра, внушающего трепет. Именно качество закладки играет ключевую роль в долгожительстве тех или иных «хоромин». Потому вопросом о выборе типа фундамента задаются еще на этапе планировки будущего строительства. И во многих случаях лучшим решением становится столбчатая разновидность, обычно, если речь идет о возведении каркасных конструкций или о строениях, лишенных подвалов. Как сделать столбчатый фундамент своими руками? Просто, и совсем не надо быть профессором в сфере строительства. Надо лишь уяснить принципы конструкций, и вникнуть в некоторые тонкости их закладки.

Битва минусов и плюсов

Первым, самым жирным плюсом является относительная простота и дешевизна столбчатого фундамента, «содеянного» своими руками. Итак, переходим к другим достоинствам.

Долговечность фундамента, возведенного по всем правилам. Универсальность позволяет их обустройство почти на любом типе почвы (исключения — высокий уровень грунтовых вод и возможное пучение грунта). Им подвластны холмы и внушительные перепады высот. Строительство их не нуждается в привлечении специалистов или техники. Две недели — тот максимум, требующийся для их возведения.

Теперь время для знакомства с недостатками:

они не вынесут ни внушительных кирпичных строений, ни многоэтажных конструкций;

счастливая жизнь совместно с подвалом исключена.

Как видите, победитель один, потому для сомнений места нет.

Как устроена эта конструкция — столбчатый фундамент?

Это опоры, которые частично заглублены в грунт, а частично выступают наружу. Верхний уровень должен быть одинаков. На эти столбы укладывается железобетонная рама (ростверк), которая оптимально распределяет нагрузку на них. Такие опоры должны находиться на каждом углу здания, а также в тех местах, на которые будет возложена максимальная нагрузка.

Прежде чем начинать колдовать над проектом фундамента, нужно точно определить подходящий материал, а это зависит от качества грунта и от технологии возведения будущего строения. Тем самым вы выберете и необходимую глубину залегания столбчатых опор.

Выбор желательного материала

Основанием для фундамента обычно служат:

асбестовые трубы;

блоки;

бутобетон;

дерево;

железобетон;

камень;

кирпич;

винтовые сваи;

пластиковые трубы.

Какова глубина закладки фундамента?

Степень «погружения» столбчатых фундаментов делится на мелкозаглубленные и просто — заглубленные. Однако выбор оптимального варианта находится в прямой зависимости от качества грунта на участке.

Мелкозаглубленные применяются в том случае, когда уровень грунтовых вод невелик, а значит, почве не грозит «глобальное» смещение. Столбики устанавливаются на глубину до 70 см.

Заглубленный вариант предназначается для подвижных грунтов, и тех, которые обычно промерзают на 50 см. Такие сваи должны «впиваться» в толщу на 150-200 см, обычно расстояние между ними колеблется от 100 до 200 см.

Как рассчитывается столбчатый фундамент?

Без проекта, составленного профессионалами, лучше не оставаться, ведь архитектурные расчеты базируются на множестве факторов: начиная от климатических особенностей, и заканчивая определенными желаниями клиента.

Начинается этот этап геодезической съемкой, затем объект привязывается к местности, в расчет берутся его общая площадь и приблизительный вес строения. Также важно определить:

специфику грунта, глубину и расположение грунтовых вод;

степень пучения грунта, а также границу промерзания;

габариты будущего строения и все материалы для его строительства;

слабые места в фундаменте в связи с возможной увеличенной нагрузкой.

Благодаря этим исследованиям будет вынесен «вердикт» относительно количества и площади сечения опор, точек их размещения, материалов, необходимых для них, а также о приемлемой технологии, глубине и разновидности ростверка.

Начало «землеройных» работ

Первый этап — подготовка строительной площадки и ее разметка. Заключается она в определении здания на местности, отмечаются границы кольями и бечевкой. Фиксация идет сразу двумя параллельными нитками, их перпендикулярность проверяется инструментом. Если таковой отсутствует, то измеряют длину диагоналей. Когда они совпадают, то придирок быть не может.

Потом намеченный участок должен быть лишен слоя почвы, чья толщина — 15-20 см. Определяются те места, где будут находиться столбы. В них любым буром делаются отверстия. Диаметр зависит от проекта: он может варьироваться от 15 до 40 см. Если глубина таких скважин доходит до 100 см, то стены укреплять не придется.

При большей же глубине возникает необходимость в фиксации стен подпорками. При квадратном сечении опор отверстия расширяют лопатой. Теперь на дно насыпается слой песка (10-20 см), он увлажняется и основательно трамбуется. И приходит очередь слоя бетонного раствора (15-17 см).

Наступает черед установки опор

Каждый вариант подразумевает свои особенности, но лучше остановиться только на самых любимых вариантах для самостоятельных хозяев.

Блоки и/или кирпичи

Сперва в яму отправляется опалубка из рубероида, которая будет играть и другую роль — гидроизолятора. За ней следует арматура, высота ее должна находиться вровень с поверхностью. Теперь в ямы заливается раствор (цемент + гравий), они заполняются доверху, после чего оставляются в покое на 8-10 дней. Наконец, на бетонные столбы укладываются 2-3 слоя рубероида, после этого приходит черед кирпичной кладки. Возведение опор из бетонных блоков проводится аналогично.

Железобетонные опоры

Этот способ отличается от предыдущего. Перво-наперво рубероид сворачивается трубкой в 2-3 слоя, затем помещается в яму, высота его должна равняться высоте будущего фундамента. Будет лучше, если в отверстия предварительно вставить легкую сетку-трубку из металла. Затем в получившуюся конструкцию выливается бетон (цемент и гравий). Если предусмотрена установка ростверка, арматурные прутья обязаны возвышаться над столбами фундамента, чтобы впоследствии можно было без труда связать их и подобную систему рамы. Перед ее установкой столбики требуют обработки битумной мастикой, это позволит обеспечить лучшую гидроизоляцию.

Винтовые металлические сваи

Их можно вкручивать даже двумя способами — делая предварительно отверстия буром, или же вовсе обойтись без скважин. В первом случае не понадобится ни песчаная засыпка, ни заливание свай бетонной подушкой. Второй вариант еще удобнее, правда в одиночку вкрутить сваи в грунт вряд ли получится, поэтому вам требуется хотя бы один помощник. Другой нюанс — необходимость постоянного контроля за вертикальностью исполняемого процесса. После завершения работы винтовые сваи заполняются раствором.

К готовым сваям можно приварить металлические элементы, на которых впоследствии легко закрепить ростверк из дерева. Выигрышным решением станет замена ростверка из дерева на изделие из металлических перемычек, причем если приварить их дополнительно и на грунтовом уровне, жесткость конструкции достигнет небывалых «высот».

Знакомство с видами ростверка

Возможно несколько вариаций на тему использования различных материалов для этой связующей конструкции. Перемычки могут быть изготовлены из крепкого бруса или металлического проката, некоторые предпочитают «связываться» только с ростверком из железобетона.

Как монтируют разные виды?

Деревянные конструкции с успехом закрепляются анкерами. Металлические изделия подвластны как сварке, так креплению солидными болтами. Железобетонный ростверк обычно закрепляется с помощью самодельной арматуры самих столбиков, о чем было написано выше.

Теперь вы сами можете ответить, как сделать столбчатый фундамент своими руками. Если вариант подходит для вашего будущего строения, то лучше способа и не найти. Особенно, если предпочитаете быть в доме не сторонним наблюдателем, а хозяином с большой буквы.

Теперь можете посмотреть, как это изящно делается: