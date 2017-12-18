Обрешетка под гипсокартон — готовим стены

Гипсокартон – очень неприхотливый материал, хотя иногда может показать свой характер. Капризный нрав проявляется в случаях, когда его клеят к стене. Дело в том, что основание должно обладать идеально ровной поверхностью, иначе конструкцию с течением времени начнет коробить. Поэтому специалисты рекомендуют на первоначальном этапе делать обрешетку, которую, кстати, легко соорудить собственными руками.

Дерево или металл?

В большинстве случаев для монтажа обрешетки используется всего два варианта материалов: дерево или металлические конструкции. Но многие строители склоняются в пользу последнего, поскольку он долговечен, практичен и стоит недорого. Древесина же – удовольствие дорогое, и как любое нерукотворное создание матушки-природы, она не может противостоять воздействию влаги и других пагубных факторов. Во избежание подобных проблем используются различные водоотталкивающие пропитки и составы, которые в значительной степени увеличивают и без того большие расходы на ремонт. Металл же не требует предварительной обработки, его поверхность очень гладкая и ему не важны условия окружающей среды.

У алюминиевых профилей есть еще одно важное преимущество: они легко гнутся, а значит, очень удобны в работе. К тому же, их можно купить сейчас в любом строительном магазине.

Как выбрать подходящий профиль?

Этим словом строители называют узкие металлические рейки, которые изготавливаются из высококачественной прочной стальной ленты. При этом конструкция получается очень крепкой и жесткой, а весит совсем немного. Но такой каркас способен выдержать массу любой, даже самой сложной и тяжелой основы из гипсокартона.

Итак, для создания обрешетки вам потребуются следующие виды профиля:

Направляющий. Он имеет форму, напоминающую русскую букву «П». На упаковке должна стоять маркировка «UW». Ее наличие свидетельствует о том, что вы сделали правильный выбор.

Стоечный (CW). Имеет четыре разных вида размеров и напоминает букву «С». По длине изделия располагаются три канавки. Две крайние нужны для вкручиваемых саморезов, а центральная создана для стыков ГКЛ.

Перемычка. Такие профили можно сделать своими руками. Просто надрежьте края направляющего изделия под углом в 45 градусов и согните края под надрезом.

Установка элементов обрешетки

Как в любом другом случае, ремонт начинается с разработки эскиза. Конечно, не нужно делать сложные чертежи на бумаге, достаточно просто выполнить разметку стен. При выполнении манипуляций учитывайте тот факт, что расстояние между стоечными профилями должно составлять 60 сантиметров.

Алгоритм действий:

Закрепите на стене подвесы, которые будут служить скобами для фиксирования металлопрофиля к бетонному или кирпичному основанию.

Возьмите уровень и выровняйте стоечные элементы.

Закрепите профиль саморезами к подвесам.

Проведите подобные манипуляции с каждым элементом будущей обрешетки.

В итоге у вас должна появиться импровизированная клетка, к которой впоследствии будет присоединен ГКЛ. И помните: размеры стен ни в коем случае не должен влиять на выбор металлических профилей.

Виды профилей и конструкций

В зависимости от ваших предпочтений и целей можно соорудить любой каркас: арочный, стеновой или потолочный. Стеновые профили наделены большей прочностью, поэтому могут выдерживать большой вес гипсокартонных конструкций. Их часто используют для создания различных перегородок.

Стеновые стоечные профили как раз и производятся для того, чтобы владельцы квартир могли делать облицовку перекрытий ГКЛ. Чтобы прикрепить эти элементы используйте шурупы, которые сначала фиксируются на стенах.

Процесс создания обрешетки не занимает много времени, поэтому его можно выполнить самостоятельно при условии, что вы хоть немного знакомы с дрелью и шуруповертом. Прочитав эту статью, вы сможете своими руками сделать качественный каркас. Спешите приобрести все необходимые материалы и смело принимайтесь за преображение квартиры! Желаем удачи!