Чтобы эффективно выровнять стены и подготовить их под финишную декоративную отделку, рекомендуем использовать гипсокартон. Этот недорогой и функциональный материал не станет нагрузкой для семейного бюджета, а его монтаж под силу даже новичку, владеющему элементарными строительными навыками. Как обшить стены гипсокартоном своими руками и избежать возможных ошибок, узнаете в этой статье.

Три выгоды отделки стен гипсокартоном

Снижение трудоемкости. Обшивка стен гипсокартонными листами позволит забыть об утомительных «мокрых процессах», которые свойственны штукатурным работам.

Обшивка стен гипсокартонными листами позволит забыть об утомительных «мокрых процессах», которые свойственны штукатурным работам. Эффектный дизайн. Криволинейные стены и эффектные ниши с подсветкой, выполненные из гипсокартона, помогут оформить интерьер в любом стиле и создать настоящий дизайнерский шедевр.

Криволинейные стены и эффектные ниши с подсветкой, выполненные из гипсокартона, помогут оформить интерьер в любом стиле и создать настоящий дизайнерский шедевр. Практичность. Установка минераловатных плит в каркас позволит выполнить дополнительную тепло- и звукоизоляцию в помещениях, а также скрыть неприглядные коммуникации (провода и трубы).

Основные способы обшивки стен гипсокартоном

Существует два варианта обшивки стен ГКЛ: бескаркасный и каркасный. В первом случае листы гипсокартона приклеиваются прямо к стенам с помощью клеевого раствора. Во втором гипсокартон монтируется на предварительно установленный металлический каркас.

Обратите внимание! Бескаркасный способ имеет ряд ограничений: стены должны быть максимально ровные и тщательно подготовленные к нанесению клеевого состава, а высота помещения не должна превышать длину гипсокартонного листа.

Сегодня мы рассмотрим второй вариант, который используется значительно чаще и имеет больше преимуществ. Чтобы узнать, как обшить стены гипсокартоном своими руками правильно, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Какие материалы необходимы для монтажа ГКЛ

традиционные, влагостойкие или огнеупорные гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм, шириной 1,2 м и длиной 2,5-3м в зависимости от высоты потолка;

качественный металлический профиль либо деревянный брус сечением 40х40 мм;

металлические подвесы, распорные дюбели и соединители-крабы;

перфоратор, шуруповерт, болгарка или ножницы по металлу;

специальные саморезы по гипсокартону;

лазерная или обычная рулетка, уровень, капроновая нить, отвес, строительный нож, маркер или карандаш.

самоклеющаяся лента-серпянка, шпаклёвка и шпатели.

Этапы монтажа

С помощью строительного уровня выполняется разметка под подвесы, к которым будут крепиться несущие профили. Важным условием правильности выполнения работ является определение наиболее выступающей части стены, а также будущих размеров самой конструкции. Отметки переносятся на соседние стены, потолок и пол под будущее крепление направляющих профилей. Расположение несущих профилей рекомендовано на расстоянии 40 либо 60 см, чтобы швы между листами ГКЛ находились напротив центров профилей. Первый несущий профиль формирует угол помещения. Все последующие профили ставятся с шагом в 40 см. Для увеличения жесткости конструкции монтируются горизонтальные профили в местах соединения ГКЛ.

Далее следует самый сложный этап – монтаж подвесов и профилей. Профиль режется на куски нужной длины с помощью инструмента, предназначенного для этих работ. Сначала выполняется монтаж стартового профиля с использованием дюбелей «быстрый монтаж». Далее при помощи отвеса отмечается точка крепления нижнего стартового профиля и выполняется его монтаж. Теперь формируем угол из основного профиля, устанавливаем вертикали с шагом в 40 см и закрепляем их двумя четырехмиллиметровыми саморезами. Правильность установки вертикальных профилей проверяется способом «карты» с использованием капроновой нити, которая натягивается вдоль потолка, вдоль пола и с угла на угол. К стене крепится П-образный профиль. Тем самым достигается абсолютная плоскость.

В случае если высота потолков нестандартная и превышает 3 метра, потребуется монтаж горизонтальных перемычек с закреплением их специальными соединителями («крабами»), так как длины ГКЛ будет недостаточно. Правильность крепления ГКЛ подразумевает его смещение по вертикали.

Гипсокартонные листы монтируются специальными саморезами длиной 25 мм. Материал режется строительным ножом и ломается пополам с противоположной стороны реза. Такая технология под силу каждому. Монтаж ГКЛ выполняется определенным образом: край листа должен совпадать с центром несущего профиля. Шляпки саморезов должны быть утоплены в гипсовый сердечник на 1 мм, чтобы упростить дальнейшую отделку. В первую очередь монтируются цельные листы, затем куски. При этом по краю промежуток между саморезами должен быть максимум 15 см, а по центру около 20 см (согласно СНиП — 27 саморезов на 1 м2). Чтобы исключить образование сколов, крайние саморезы вкручиваются в гипсокартон на расстоянии 10 см от углов ГКЛ. Затем, по желанию, в образовавшуюся полость укладывается утеплитель из минеральной ваты.

Заключительным этапом является заделывание швов и стыков, которое должно выполняться при температуре в помещении не ниже +10°С, а последующие трое суток показатели температуры и влажности должны быть стабильными. Швы и стыки следует очистить от пыли и покрыть грунтовочным составом. На участках, где листы не обрезались, для предотвращения трещин будущего шпатлевочного слоя швы проклеиваются лентой-серпянкой. Крепление перфорированного уголка на внешние углы выполняется с помощью шпатлевки. Далее следует заполнение щелей и выравнивание стыков, а после полного высыхания выполняется шлифовка швов шкуркой и обработка грунтовкой.

Советы профи

От выбора марки гипсокартона напрямую зависит качество будущей отделки стен. Не стоит приобретать изделия сомнительного производства, качество которых находится под глубоким вопросом. Отдавайте предпочтение проверенным мировым и отечественным брендам: Knauf, Gyproc или ВОЛМА. Что касается вида гипсокартона, выбор зависит от будущих условий эксплуатации помещения.

Для помещений с повышенным уровнем влаги лучше использовать влагостойкие марки гипсокартона ГКЛВ, при производстве которых используются гидрофобные и антисептические добавки, которые исключат разбухание листов и образование на них плесени и грибка.

Для объектов с повышенными требованиями к пожаробезопасности следует купить специализированный огнестойкий вид гипсокартона с антипиреновыми присадками и армирующим наполнителем (ГКЛО), который легко отличить по розовому цвету поверхности.

Во всех остальных случаях можно ограничиться стандарными гипсокартонными панелями, стоимость которых на порядок ниже, а их эксплуатационные свойства идеально подходят для обустройства жилых квартир, загородных домов и офисных помещений.

Сегодня мы рассказали, как обшить стены гипсокартоном своими руками. Надеемся, что изложенная информация поможет вам выполнить ремонт без привлечения строительной бригады и сэкономить на монтаже.