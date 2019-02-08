Дизайн гостиной 17 метров: выбор лучшего стиля, мебели, уюта

Малый метраж жилплощади — постоянная головная боль многих людей, проживающих в многоквартирных домах. Если ремонт и оформление других комнат не вызывает особых проблем у хозяев, то с гостиной, являющейся средоточием дома, приходится помучиться. Причина — страстное желание сделать главное помещение неповторимым, полностью отражающим вкусы жильцов, функциональным, но просторным. Дизайн гостиной 17 метров несколько ограничивает полет фантазии, однако в вариантах планировки такой площади недостатка нет.

Оформление: советы относительно цвета

Есть главное правило дизайна гостиной. Оно гласит: цветовая гамма, выбранная для большой площади, выгладит нелепо в маленьком помещении. Поэтому для небольших пространств будут оптимальными пастельные светлые тона, зрительно увеличивающие комнату — светло-голубые, нежно-зеленые, бежевые, мраморные, оливковые.

Кричащие — синий, красный — и темные цвета не подходят для основного оформления, но допускаются в роли акцентов декора. Классические цветовые решения — белый в сочетании с бежевым, серые тона, светлые либо темные. Оживить интерьер можно с помощью нескольких ярких элементов.

Немаловажно при выборе оформления расположение окон:

если они смотрят на север, для гостиной рекомендуют теплые тона;

когда окна выходят на противоположную сторону, предпочитают холодную цветовую гамму.

Оформление гостиной необязательно ограничивать одним цветом и материалом. Можно добавить к главному фоновому оттенку еще несколько близких к нему, но не более трех. Существует другое решение — монохромное: в дизайне гостиной 17 метров можно использовать всего один цвет, но его разные оттенки. Для визуального расширения так оформляют прямоугольные комнаты: широкие стены оклеивают обоями более темного оттенка, для узких выбирают посветлее.

Выбор стиля интерьера для небольшой гостиной

Ассортимент решений велик, но существует одно огромное «но». Это та же «ахиллесова пята» — небольшая площадь, не позволяющая избыточность интерьера. Маленькая квартира, оформленная в стиле барокко, будет выглядеть, мягко говоря, нелепо. Прованский также хорош только в загородном доме. В многоквартирном он неуместен.

Лучший выбор — простые решения, не перегруженные элементами декора, но не лишенные элегантности. Для дизайна гостиной используют стили, визуально расширяющие пространство.

Лофт

Это промышленно-урбанистический стиль, изобретенный в США почти век назад. Его характерные особенности: декоративная кирпичная кладка либо обои — ее имитация, дощатый пол, заменой которому может служить подобный ламинат, деревянная обшивка потолков, стеллажи из железа. На этом фоне интересно выглядит удобная мягкая мебель. Окна оформляют светлыми шторами из хлопка, органзы либо монтируют жалюзи, горизонтальные, вертикальные.

Минимализм

Дизайн интерьера в этом стиле — один из способов рационального использования небольшого метража. Самый популярный вариант оформления — сочетание белого и графического серого цвета. Вся мебель имеет четкие геометрические формы. В отделке используют дерево, хромированную сталь, пластик, стекло. Элементы декора отсутствуют, исключение — несколько картин. В качестве штор выбирают изделия с прямыми линиями. Нередко предпочитают жалюзи.

Скандинавский

Дизайн этот отличают прохладные тона — белый, светло-серый либо небесный цвет. Среди материалов — дерево, натуральный камень, керамика. В этот интерьер вписываются пни и коряги, рога и «антиквариат» с барахолки. Для штор, обивки используют только натуральные ткани. Это джут, замша, кожа, лен, хлопок. В качестве декора выступают простые, но яркие элементы — пуфики, подушки. Если они имеют сложную форму, то окрашиваются в спокойные тона.

Хай-тек

Этот стиль — хороший выбор для прагматичных людей, не любящих бессмысленного декора и предпочитающих практичность. Главная черта стиля — почти полное отрицание природных материалов, они заменяются бетоном, пластиком, стеклом и хромированной сталью. Отличается хай-тек функциональностью, простой геометрией, одинаковым цветовым оформлением стен и мебели, интегрированной подсветкой, располагающейся на полу, в стенах и потолке.

Зрительное увеличение

Если идей много, а места катастрофически не хватает, необходимо грамотное расположение мебели. Обеспечить даже кажущуюся просторность помогут некоторые правила:

занавески из тонкой ткани хорошо пропускают свет, поэтому помещение будет лучше освещено;

зеркала, размещенные на стенах или в мебели, визуально увеличивают пространство;

карнизы, заходящие на потолок, способны зрительно увеличить их высоту;

минимальное количество мебели спасет жилплощадь от загромождения;

напольное глянцевое покрытие лучше впишется в небольшую комнату;

освещение должно быть точечным либо локальным — торшеры, настенные бра, небольшие люстры, так как массивные изделия крадут пространство;

потолок — глянцевый либо зеркальный — способен преобразить небольшое помещение;

увеличение дверных проемов — еще один способ достичь желаемого.

Как используется гостиная: выбор обстановки

От этого вопроса зависит многое. Если она выполняет только те функции, что отражены в названии, то площадь в 17 м2 достаточна для размещения всего необходимого для приема гостей. В этом случае в ней без проблем поместятся журнальный столик, набор мягкой мебели, состоящий из дивана и кресел, ковер и телевизор.

Когда эта комната вдобавок исполняет обязанности спальни, то необходим диван-трансформер, превращающийся по ночам в комфортное спальное место. Тогда не обойтись без шкафа-купе либо модульной мебели, куда можно поместить телевизор. Журнальный столик, крадущий метры, можно заменить столом-книжкой.

Выбор оптимальной обстановки зависит от форм помещения. Узкая и длинная комната позволяет установить прозрачную перегородку, разделяющую ее на две полноценные части — спальню и гостевую зону. В квадратном помещении для зонирования можно поставить узкий сквозной стеллаж.

Сберечь каждый метр небольшой комнаты можно несколькими способами. Например, лоджия или балкон, совмещенные с гостиной, помогают расширить площадь комнаты. Присоединение к ней кухни, спальни практикуется также часто. Однако работа эта трудоемкая, необходимо пройти множество инстанций, чтобы получить разрешение на перепланировку.

Лучшие материалы

Для каждой комнаты в доме существуют свои сочетания, зависящие от предпочтений хозяев, их видения своего жилища. Однако гостиную можно назвать лицом квартиры, поэтому качество материалов для нее выходит на первый план.

Надежный пол

Беспроблемное, долговечное напольное покрытие, сочетающееся с дизайном квартиры, — мечта любой семьи. Наиболее предпочтительны следующие материалы:

Ковролин, отличающийся высокой прочностью, визуальной привлекательностью и гипоаллергенностью. Он станет хорошим выбором для семей с маленькими детьми. Ламинат, не требующий тщательного ухода, отличается практичностью, длительностью эксплуатации без видимых изменений, невысокой ценой. Паркет — самый лучший вариант для хозяев, любящих натуральные материалы. Главные его качества — превосходный вид и долговечность.

Идеальные стены

Львиная доля внимания визитеров приходится на них, поэтому немаловажно их качество и красивый вид. Чаще выбор падает на такие материалы:

Краска, так как этот способ не требует больших финансов, менее трудоемок. Используя этот материал, можно изменить комнату до неузнаваемости, если проявить недюжинную фантазию. Обои, предпочитаемые многими. Лучший вид — виниловые покрытия. Имеющие объемный рельеф, они выглядят празднично, сохраняют яркость красок долгое время. Декоративная штукатурка не боится внешнего воздействия и долговечна. Фактуру и свойства материала легко изменить, выбрав для придания объема стенам синтетические наполнители.

Необычный потолок

Дизайн гостиной 17 метров требует визуального увеличения помещения, поэтому не первый план выходит эта способность потолочного покрытия.

Гипсокартон — материал, благодаря которому можно скрыть от глаз любую кривизну неидеальных квартир. Другие достоинства — высокая звукоизоляция, возможность придать потолку совершенно фантастический вид. ПВХ пленка. Глянцевая поверхность потолка сочетается почти со всеми стилями. Другие плюсы — простота ухода, эластичность, долговечность, универсальность. Текстиль. Полотно отличается особой прочностью, тканевый потолок уместен в любом интерьере, можно его многократно окрашивать.

Разработка дизайна небольшого помещения требует некоторых навыков. Неуверенность в своих силах, а также наличие свободных средств — повод пригласить профессионала.

Следующее видео может натолкнуть вас на подходящее решение:

https://www.youtube.com/watch?v=KEFO7fZRtYk