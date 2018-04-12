Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция поможет

Если в советское время балконы или лоджии исполняли роль складских помещений, куда ссылали все нужные и ненужные вещи, то теперь мнение о них изменилось коренным образом. Мало кто может сказать, что его целиком и полностью устраивает метраж своей квартиры, поэтому люди стремятся отвоевать у небольшой площади даже лишний метр, что с успехом позволяет сделать балконы пригодными для жилья. Один из способов расширить пространство квартиры — утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция опишет столь важный процесс подробнейшим образом, а он позволит вашему жилищу немного «потолстеть».

Какие материалы оптимальны для утепления?

Утеплитель для лоджии обязан быть легким и тонким, иначе он сможет съесть значительную часть полезного пространства. Но как раз с этим злом и надо бороться. Утеплителем для балкона чаще становятся:

Минеральная вата. Хорошие теплоизоляционные качества наряду с дешевизной и доступностью сделали этот материал очень популярным. Однако не все так радужно, так как минвата неравнодушна к влаге, а значит, потребуется еще и ее усиленная гидроизоляция. Пенопласт. Удобен в монтаже, потому как имеет малый вес. Подойдет и для утепления пола и потолка лоджии. Высокий уровень тепло- и шумоизоляции, а также устойчивость к влаге делают пенопласт универсалом. Еще один плюс — большой срок эксплуатации. Минус — низкая паропроницаемость. Пеноплекс. Лидер данного списка, так как материал прочнее, чем пенопласт, а монтаж его в разы легче, чем этот процесс у минваты. Фаска на плитах позволяет монтировать его довольно плотно, материал является отличным теплоизолятором, не страшится влаги, паронепроницаем. Пенофол. Имеет два слоя — полиэтилен и алюминиевая фольга. Благодаря маленькой толщине его можно не только состыковывать, но и делать укладку внахлест. Теплоэффетивностью он обязан алюминиевой основе, являющейся термическим отражателем. Пенофол также подходит и для потолка.

Если вы желаете найти золотую середину между стоимостью и качеством утепления, то избегайте минеральной ваты, ведь образование конденсата сведет на нет достаточно непростой ее монтаж. Так как для лоджии нужен легкий материал, то лучше отдать предпочтение пенопласту. Еще один довод в его пользу — адекватная стоимость.

Запасаемся материалами и ищем инструменты

Для работы важно приготовить следующий набор:

грунтовка;

рейки на обрешетку утеплителя (50х30 см);

брус для пола (50х50 см);

материал для теплоизоляции;

металлизированный скотч;

монтажная пена;

отделочные материалы;

пленка для гидро- и пароизоляции.

Из инструментов необходимы:

дрель;

дюбеля;

карандаш;

молоток;

перфоратор;

пистолет для монтажной пены;

плоскогубцы;

рулетка;

степлер;

уровень.

Брус требует предварительной обработки — после получения необходимых элементов их обрабатывают грунтовкой.

Как готовится поверхность?

Перед тем как приступить к работам, нужно подготовить лоджию: выступающие элементы демонтируются. Если предстоит ее электрификация, следует проштробить стены ударной дрелью или перфоратором. Все металлические элементы, которые невозможно демонтировать, обязательно обрабатываются грунтовкой, так же поступают и со всеми остальными поверхностями, только это защитит их от поражения грибком.

Сначала утепляем пол лоджии

Чтобы сделать работу качественно, необходимо избавиться от выбоин и щелей. Подойдет герметик, пена или мастика полиуретановая. Надо дождаться, когда состав полностью высохнет.

В качестве гидроизоляции используется пленка из полиэтилена или рубероид, материал расстилается, стыкуется внахлест, швы закрепляют с помощью строительного скотча. Если выбран пенофол, то его укладка осуществляется так, чтобы отражающая поверхность находилась сверху.

Затем дюбелями к полу монтируется обрешетка. Продольный брус должен находиться на расстоянии 50 мм от стен, шаг поперечных брусьев аналогичен ширине выбранного материала.

Получившееся пространство прокладывается утеплителем: если толщина его мала, следует уложить сразу несколько слоев, но делается это со смещением, позволяющим избежать образования мостков холода. Вату располагают свободно. Поверх нее следует настил пароизоляционного материала. Зазоры задуваются монтажной пеной.

Переходим к утеплению потолка

Этап этот можно пропустить только в том случае, если верхняя лоджия имеет утепленный пол. Поэтому в качестве потолочного материала легче всего использовать пенополиуретан, с успехом применяется любой жесткий утеплитель, реже используется вата. Способы тоже различны:

Каркас. Сначала крепится пенофол. Потом делается каркас из реек, толщина их соответствует толщине материала для утепления. Он помещается в ячейки. Для ваты необходим пароизолирующий слой. После этого можно заняться финишной отделкой. Клей. Данный вариант подойдет, если поверхность потолка идеально ровная. Для большей надежности утеплитель фиксируется и дюбелями, имеющими большие шляпки. Стыки задувают пеной. Дополнительно рекомендуется установка пенофола.

Как утепляются стены лоджии?

Самое трудное осталось позади, но и у этой операции есть один нюанс — разный способ утепления для стен. Если стена соседствует с комнатой, то утеплителя понадобится только один слой, наружная требует двойного слоя. Монтировать их необходимо также со смещением. Но можно и просто использовать материал большей толщины. Здесь тоже есть два варианта.

Каркасный метод требуют мягкие утеплители. От утепления пола и потолка он отличается только тем, что имеется возможность заменить деревянную обрешетку на металлопрофиль. Способ укладки утеплителя аналогичен предыдущим операциям. Вата предполагает монтаж защитной гидроизоляционной пленки.

Клеевой метод — единственный вариант для газобетона. Как правило, так утепляют лоджии пеноплексом.

Последний этап — отделка лоджии

Работы начинаются с потолка, а заканчиваются обустройством пола. Завершается процесс монтажом плинтусов, установкой розеток и выключателей, после чего преобразившаяся лоджия может принимать новых жильцов — домочадцев, бытовые приборы или мебель.

Утепление лоджии своими руками, пошаговая инструкция которого приведена выше, не вызовет особых затруднений. Но придется затратить на него довольно много времени. Стоит заметить, что самостоятельная работа даст возможность серьезно сэкономить на расходах, ведь деньги и так имеют обыкновение утекать сквозь пальцы.

Данный ролик подробно поведает о нюансах:

https://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go