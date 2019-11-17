Маленький метраж квартиры — большая головная боль многих владельцев жилья. Небольшие комнаты не позволяют приобрести ту мебель, что понравилась, с размещением необходимой бытовой техники тоже возникают проблемы. Больше всего удручают крохотные кухни, куда с большим трудом и «недюжинной» фантазией приходится втискивать все незаменимые приборы. С одним из самых габаритных «жителей» — холодильником — часто возникают большие проблемы. Из-за ограниченной площади установить его в некоторых кухнях невозможно, однако без него не обойтись. Многих отчаявшихся поиски приводят на балкон, который нередко остается относительно свободным. Этот вариант не слишком удобен, но он все же альтернатива. Можно ли ставить холодильник на балкон? В данном вопросе необходимо разобраться.

Как работает холодильник?

Любой бытовой прибор требует, чтобы ему обеспечили надлежащие условия эксплуатации. В эту категорию входит и место его расположения. Ответить на вопрос, можно ли ставить холодильник на балкон, без понимания принципов работы этого вида техники невозможно. Задача прибора — удаление тепла из внутренних отделов камеры, постоянное поддержание низкой температуры. Основными частями обычного холодильника являются:

Испаритель. Он располагается в стенках камеры холодильника, его работа — забор из нее тепла. Конденсатор. Этот прибор находится сзади, он передает тепло наружу. Компрессор. Благодаря ему обеспечивается движение хладагента. Хладагент (фреон) — вещество, переходящее из жидкого состояния в газообразное. Он — главное «действующее лицо», осуществляющее теплообмен.

Вещество, переходя из жидкого состояния в газообразное (кипение), потребляет тепловую энергию, обратный процесс (конденсация) приводит к ее выделению. На этом принципе основана работа холодильника. Отбор тепла происходит таким образом:

Хладагент, находящийся в испарителе, благодаря давлению ниже атмосферного закипает даже при крайне низкой температуре. Когда он начинает испаряться, происходит забор тепла из камер холодильника. Пар поступает в компрессор. Там он сжимается до давления, которое выше атмосферного. В процессе температура фреона повышается до 100°. Хладагент, попавший в конденсатор, превращается в жидкость, отдавая выделяющееся тепло внешней среде. После поступления жидкого фреона в испаритель цикл повторяется. При достижении нужной температуры следует перерыв в работе.

Перемещается хладагент по капиллярному трубопроводу. Именно он обеспечивает превращение высокого давления в низкое.

Температура для работы холодильника

Можно ли ставить холодильник на балкон? Прямого запрета на такое «пристанище» для прибора в инструкции к агрегатам не найти. Все зависит от условий в помещении, так как для бесперебойной работы оборудования необходима определенная температура. Если она на балконе находится в пределах +16-30°, то эта техника будет функционировать без сбоев. Маркировка любого вида холодильного оборудования обязательно включает климатический класс. Он определяет диапазон температур, оптимальных для нормальной, исправной работы приборов. Существует 5 категорий классификации:

нормальная — N (от +16 до + 32°);

субнормальная — SN (от +10 до +32°);

универсальная — SN-T (от +10 до +43°);

субтропическая — ST (от +16 до +38°);

тропическая — T (от +16 до +43°).

Ни один из этих классов не позволяет использовать холодильное оборудование при минусовых температурах. Если хозяева установят прибор на неотапливаемом балконе и «заставят» его работать зимой, то они должны быть готовы к возможным чрезвычайным происшествиям.

Можно ли ставить холодильник на балкон открытый?

Неотапливаемые и незастекленные балконы работающему холодильному оборудованию совершенно противопоказаны, в противном случае можно ждать либо одну проблему, либо сразу несколько «внештатных ситуаций».

Проблемы с работой термостата

За включение или отключение компрессора отвечает датчик температуры, который находится в верхней части холодильной камеры. Когда в ней достигается заданная температура, его контакты размыкаются, компрессор отключается. Если температура снаружи и внутри будет одинаковой, то термостат не сможет включиться, так как тепло перестанет проступать, а датчик, реагирующий на него, будет «молчать». Для холодильной камеры это состояние не критично, но быстрая заморозка продуктов в морозилке при таком «капризе» термореле станет невозможной.

«Тяжесть» масла для компрессора

Некоторые приборы (старые модели) работают на масле с минеральной основой. Его особенность — повышение вязкости, когда температура внешней среды «падает» до +5° или ниже. Пуск двигателя в этом случае станет тяжелым, а постоянная эксплуатация в таких неблагоприятных условиях — причина его поломки: произойдет ЧП скорее рано, чем поздно.

Влажный ход компрессора

Некорректная температура внешней среды обязательно приведет к нарушению процесса парообразования. Результатом неправильного режима эксплуатации будет поступление в компрессор газа, который насыщен жидкостью. Такой влажный ход наносит оборудованию немалый вред, нередко он становится причиной гидроудара.

Образование льда в камере

Эта неприятность грозит владельцам холодильников, в которых влага удаляется через отверстие, расположенное в нижней части задней стенки камеры. Когда нарушается оптимальный теплообмен, лед на испарителе не успевает оттаивать. Он медленно, но верно накапливается на стенке камеры. Такие «глыбы» могут иметь впечатляющие размеры.

Самая главная опасность совершенно незащищенных балконов — максимальный уровень влажности. Он губителен для техники и опасен для людей. Влага, попавшая на элементы, проводящие ток, приведет к последствиям, предугадать которые невозможно. Другие потенциальные неприятности: потеря внешнего вида — пожелтение и/или отслоение покрытия, ржавчина, появившаяся на металлических деталях, повреждение уплотнителя.

Некоторые хозяева старой техники поступают более логично: они отправляют холодильник в ссылку на балкон, но не включают его. Этот вариант имеет право на жизнь, так как эффективность работающего на морозе прибора мала, а опасность, наоборот, велика. Хранить продукты в зимний период в нем удобно.

Прибор и остекленный неутепленный балкон

Помещение, защищенное от непогоды, — более подходящее место для «жительства» холодильника. Ему не грозит контакт с осадками, однако одна проблема все-таки остается. Это конденсат, образующийся из-за перепада температур. В этом случае влага тоже потенциальная опасность, ведь холодное остекление не гарантирует полной герметичности. Небольшое количество пыли может попадать в холодильную камеру.

Хорошая гидроизоляция не спасет, потому что поддержание оптимальной температуры в любой сезон попросту невозможно. Есть способ обеспечить холодильнику приемлемые условия для «существования»: в этом случае рекомендуют устанавливать обогреватели с функцией автоматической терморегуляции. Однако экономичность такого решения находится под большим вопросом. В этом случае есть один напрашивающийся выход: использовать холодильник «на полную катушку» можно с весны до осени, а зимой хранить продукты в отключенном приборе.

Современное оборудование оснащается термодатчиком-предохранителем. Он не дает компрессору включиться, если условия в помещении не соответствуют климатическому классу холодильника. Поэтому такие «умные» приборы не неутепленные балконы ставить бессмысленно.

Утепленный остекленный балкон для холодильника

Это помещение почти «райское место» для любого холодильного оборудования. Теплое остекление не позволит проникнуть внутрь холоду, тепло оно тоже не выпустит наружу. Однако в регионах, где зимой «свирепствуют» сильные морозы, утепления для поддержания нужной температуры может быть недостаточно.

В роли дополнительного обогрева в такой местности используют обогреватели. Альтернатива им — система «теплый пол». Если балкон (или лоджия) уже присоединен к примыкающей к ним комнате, то никаких препятствий к установке холодильника почти нет. Необходимо только соблюдать несколько условий:

расстояние от корпуса агрегата до стены обязано быть не менее 50 мм (лучше 100 мм), лишь в этом случае можно гарантировать хорошую вентиляцию;

соседства холодильника с любым отопительным оборудованием, обогревающим устройством запрещено;

на провода должны быть надеты короба, предохраняющие их от влаги.

Надежная защита от солнечных лучей и нормальная вентиляция — обязательные условия. Если для проветривания достаточно регулярно открывать створки окна, то для предохранения техники от солнца необходим монтаж дополнительных конструкций. Это могут быть жалюзи или один из многочисленных видов штор. Другой вариант защиты холодильника от ультрафиолета — тонировка для балконных окон. Игнорирование этой рекомендации приведет к плачевному результату: прибор в скором времени выйдет из строя из-за часто включающегося компрессора.

Можно ли ставить морозилку на балкон?

Требования для установки в этом помещении морозильной камеры почти такие же, как и для расположения там холодильника. Однако есть небольшое отличие. Средняя температура внутри этого оборудования составляет -18°. Прибор сможет функционировать, если снаружи будет на несколько (2-3) градусов теплее, но работать ему придется на полную мощность. Такие условия неминуемо приведут к износу компрессора, а значит, к быстрому выходу прибора из строя.

Недостаточно утепленный балкон — всегда большой риск. Прибор, эксплуатация которого не соответствует требованиям, сразу лишается гарантии. Поэтому застекленная и утепленная лоджия — единственный вариант, который подходит для размещения этого вида бытовой техники. Есть два вида морозильного оборудования:

лари — горизонтальные камеры с отсеками, дверца у них находится сверху;

шкафы — приборы, внешне отличающиеся от холодильников только размерами.

Правильный выбор модели не менее важен. Но здесь влияние оказывает размер балкона или лоджии, продукты, которые планируют в морозильнике хранить, и личные предпочтения хозяев.

Лишняя тяжесть для балконной плиты

На неутепленном и неостекленном балконе агрегат служит скорее предметом мебели, который просто некуда девать. Комфортабельные помещения позволяют использовать прибор по его прямому назначению. Оба варианта дают возможность освободить драгоценные метры, но единственным камнем преткновения может стать нагрузка, возлагаемая на балконную плиту.

Оконные рамы, утепление, система «теплый пол», не слишком легкое финишное покрытие (керамика, натуральный камень) и тяжелое холодильное оборудование — та немаленькая масса, что требует предварительных расчетов максимально доступного веса. Балконы, долгое время находившиеся открытыми, без защиты от осадков, — достаточная причина, чтобы задуматься о целесообразности «переезда» туда холодильника. В этом случае угроза сильного снижения несущей способности конструкции не теоретические умозаключения, а грустная, опасная реальность.

Даже пустая морозильная камера станет серьезной нагрузкой на «пожилой» балкон. Вес современных холодильников, загруженных продуктами, составляет 120 или более килограмм. Другой негативный фактор — вибрация от работающего агрегата, она тоже внесет свою лепту — окажет губительное воздействие на балконную плиту. Возможное обрушение ее — аварийная ситуация, которая вряд ли вдохновит на подобный «подвиг». Поэтому тщательное взвешивание всех «за» и «против» — условие обязательное.

Замена холодильнику на лоджии, балконе

Если не считать повышенную нагрузку, то основная сложность, которая подстерегает владельцев холодных балконов, — потенциальные неполадки в работе хладагента и компрессора-насоса. Им для нормального функционирования необходимы «тепличные» условия. Когда их обеспечить невозможно, от идеи лучше отказаться.

Однако у тяжелого и капризного оборудования есть альтернатива. Это самодельная холодильная установка — термобокс, которому не нужен ни фреон, ни компрессор. Такой вид холодильника компактен, легок и автономен. Подключения к электричеству конструкция не требует, к тому же она поместится на любом балконе, даже самом маленьком.

Что такое термобокс?

Это простой короб, все поверхности которого качественно утеплены. В роли термоизоляции нередко выступает экструдированный пенополистирол. Минимальная толщина его — 30 мм. Для отражения тепла внутри ящика ЭППС покрывают слоем фольги.

В нижней части бокса располагают аккумуляторы холода, предназначенные для поддержания низкой температуры. Основа их — гель, умеющий после кристаллизации долго сохранять температуру, близкую к -20°. Этот «волшебный ящик» способен заменить настоящий холодильник: в нем можно замораживать и хранить пищевые продукты.

Как собирают термобокс?

Прежде всего, покупают материалы. В список необходимого входит:

экструдированный пенополистирол (пеноплекс);

фанера;

фольга, имеющая клейкую основу;

фольгированный утеплитель;

герметик;

замки;

монтажный клей для теплоизолятора;

саморезы.

Работу никак нельзя назвать сложной. Она состоит из нескольких этапов.

После замеров балкона и определения оптимальных габаритов мини-холодильника, фанеру разрезают на заготовки, поверхности шлифуют. С помощью саморезов собирают коробку. Готовят утеплитель для дна, крышки и стен. Приклеивают его к внутренним поверхностям ящика, ждут схватывания состава. В местах соединения заготовок полуфабрикат шпаклюют, после высыхания его шлифуют до тех пор, пока поверхности не станут идеально ровными. С внешней стороны бокса наклеивают фольгу, с внутренней — фольгированный утеплитель. Все стыки тщательно обрабатывают герметиком. Помещают аккумуляторы холода в морозильную камеру холодильника, как минимум на 3 часа. Ручку и замки крепят на крышке, аккумуляторы помещают внутрь.

Если нет возможности разместить на балконе полноценный холодильник, то эта конструкция — хороший выход из ситуации: термобокс неприхотлив, он имеет небольшие размеры, но работу свою выполняет качественно.

Можно ли ставить холодильник на балкон? Указа, запрещающего такое «самоуправство», нет. Для хранения (но не эксплуатации) исправного агрегата его достаточно защитить от влаги и солнца. Если холодильник планируется включить, то необходимо остекление, утепление и обогрев помещения. Но прежде чем решиться на такой шаг, надо многое обдумать. В том числе, представить реакцию соседей, которым, с большой долей вероятности, низкочастотный шум от работающего холодильника будет мешать работать, отдыхать, спать. И просто жить.

В завершение темы — видео, показывающее, какой шедевр можно сделать своими руками: