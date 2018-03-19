Как сделать вентиляцию в подвале: комфорт важнее

Частные дома, за редким исключением, оборудуются подвалами, где находят пристанище много разных «полезностей»: тут пережидают долгую зиму сельскохозяйственная продукция и домашние заготовки, оборудуются склады или мастерские, игровые комнаты или сауны. И в любом случае такие разные помещения нуждаются в одном — воздух буквально как воздух им необходим. Как сделать вентиляцию в подвале, чтобы и люди, и запасы чувствовали себя комфортно? Этот вопрос довольно интересен и требует детального рассмотрения.

Подвал и вентиляция: не прожить им друг без друга

Бытует мнение, что устройство вентиляционных систем в подвале — деньги, выброшенные на ветер. Опасное заблуждение. Пренебрегать нормальным воздухообменом не стоит, так как страдают не только люди, овощи и фрукты, ведь влажность губительна и для самих строительных конструкций. В этих «увлажненных» подвалах комфортно чувствуют себя грибок и плесень, которые значительно снижают прочность — как самого дома, так и его фундамента. Исход может стать довольно печальным.

Вентиляционные системы успешно борются с микроорганизмами, влажностью и затхлым воздухом, поэтому цокольный этаж с циркуляцией воздуха вполне сможет поменять свое назначение, если до этого он был лишь складом съестных припасов. Такие работы по благоустройству подвала не так сложны, как может показаться сначала. Нужно лишь понять, как вентиляционные системы работают, иметь некоторые строительные навыки, и желание изменить ситуацию.

Виды вентиляционных систем: знакомимся и выбираем

Способов обустройства вентиляции есть несколько, и мы отправимся в путешествие от простых к сложным.

Естественная, и самая простая. Здесь сооружаются лишь отверстия в фундаменте, которые называются продухами. Естественная — приточно-вытяжная. В этой системе работают 2 канала-воздуховода: первый ответственен за приток свежего воздуха, второй выводит отработанный. Принудительная — приточно-вытяжная. К естественной системе под пунктом №2 добавляются вентиляторы, устанавливаемые в воздуховоды. Комбинированная — самый затратный вариант, который обеспечивает как приточно-вытяжную «принудиловку», так и регулируемую влажность и температуру.

Если у вас есть план сделать ваш подвал полноценным жилищем, то путь один — последний — комплексный, или комбинированный.

Простой вариант с продухами: умный в горы не ходок

Главным достоинством такого решения является его элементарное претворение в жизнь. Особой «рукастости» оно от хозяина не потребует, да и материалов на систему продухов уйдет немного. Трудоемкость работы здесь зависит только от конструктивных особенностей стен, глубины и площади помещения. Остановимся на материалах. Вот список того, что вам потребуется:

две трубы из ПВХ, диаметр их должен быть около 10-15 см;

заглушка для продухов аналогичного диаметра;

решетки для обеих сторон отверстий;

материал для теплоизоляции.

Если подвал невелик и в нем отсутствуют перегородки, то продухи пробиваются в верхней части стен помещения и, соответственно, в цоколе или фундаменте. Их располагают на противоположных стенах, но по одной оси. Снаружи отверстия закрываются сеткой, которая защищает от вторжения грызунов, а внутренняя сторона продухов оснащается заглушками или заслонками. Второй вариант лучше, так как он сделает возможным дозировку поступающего воздуха в различные времена года.

Когда помещение заглублено, продухи сделать не получится. Тогда остается пробить перекрытия, и затем монтировать воздуховоды. Поэтому для полузаглубленных подвалов этот вариант является подходящим, а для тех, что имеют больший размер, лучше сразу обратить внимание на следующую систему нашего повествования.

Приточно-вытяжная вентиляция: быстро и недорого

Данная система состоит всего из двух труб, одна из которых предназначена для притока воздушного потока, другая — для его вывода. Понадобятся трубы из ПВХ, диаметр их 15-20 см, эта величина зависит от площади подвала. Точное значение необходимо высчитывать.

Трубы должны находиться в противоположных углах подвала, потому что только в этом случае воздушные массы смогут циркулировать по всей его площади. Гарантировать это сможет и разница в высоте монтажа труб. Если нижнее отверстие вытяжного канала обязано находиться под потолком помещения, то аналогичный конец приточного должен располагаться близко к его полу (50-60 см).

Верхние же отверстия должны быть размещены так: вытяжное возвышаться над коньком на 40-50 см, приточное отстоять от поверхности земли на 50-80 см. Такое решение предотвратит попадание в подвал грязи, снега или дождя. Обратите внимание, что идеальным местом для приточного воздуховода будет близкое соседство с овощами, если подвал используется для их хранения.

Надо отметить и еще одну немаловажную особенность монтажа этой системы: труба, являющаяся приточной, устанавливается на северной стороне дома, так она большую часть времени будет находиться в тени. В этом случае тоже возникает необходимость оградить подвал от грызунов, поэтому нужна или прочная сетка, или решетка. Если внутри вашего помещения есть перегородки, то отверстия для вентиляции нужно сделать и в них.

Принудительная вентиляция: спасение

Такая система подразумевает более сложную конструкцию, когда внутрь каналов приточно-вытяжной системы встраиваются вентиляторы. Они могут выполнять и две функции — как нагнетать воздух в приточной трубе, так и вытягивать его наружу из вытяжной. Способ этот хорошо помогает усилить циркуляцию воздуха.

Важно определиться с оптимальной мощностью устройства, так как именно этот параметр отвечает за скорость воздухообмена. Поэтому стоит или заранее обсудить этот вопрос со знающими людьми, или проконсультироваться с продавцами в специализированных магазинах.

Установка вентиляторов в приточно-вытяжные каналы не должна вызвать затруднений, ведь сейчас выбор настолько велик, что можно приобрести чудо-устройства с блоком управления, где могут размещаться датчики, переключатели режимов, таймеры и выключатели.

Принудительная вентиляция может обеспечить комфорт в любом помещении, поэтому этот вариант можно считать почти идеальным. Почему почти? Потому что иногда принудительная система не в силах справиться с функциями, возложенными на нее.

Комбинированная вентиляция — «тяжелая артиллерия»

Если в вашем подвале планируется комната отдыха, домашний кинотеатр или игровая, которую будет посещать немалое количество людей, вентиляторы будут бессильны. В этом случае требования, предъявляемые к данному помещению, возрастут: оно должно иметь отличный уровень тепло- и гидроизоляции, также обязательно присутствие системы подогрева.

Монтаж таких систем своими руками невероятно сложен, так как требует установки специального оборудования, следящего за оптимальной температурой (17-22°) и уровнем влажности. Поэтому для самостоятельной работы они не подходят.

Теперь вы немного представляете, как сделать вентиляцию в подвале. Простую довольно легко. Принудительную — сложнее. Комбинированную — фантастически сложно, почти невозможно.

Посмотрите видео от мастера с прямыми руками: