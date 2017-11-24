Как обшить стены гипсокартоном своими руками: практичность и экономичность

Хотите разделить жилое пространство в доме, квартире или офисе без больших капиталовложений? Используйте гипсокартон. Этот недорогой и практичный материал имеет все основания называться универсальным. Сегодня любой желающий может купить продукцию отечественного и зарубежного производства любого вида и размера.

В зависимости от условий последующего применения используется влаго- и огнестойкий, стеновой, потолочный или арочный гипсокартонный лист. Бюджетный по стоимости, достаточно прочный и долговечный в эксплуатации материал несложен в обработке и доступен для самостоятельного монтажа.

Данная особенность определяет его пригодность:

для перепланировки жилых и подсобных помещений;

изготовления бытовых и декоративных элементов внутреннего интерьера;

выравнивания стен и обустройства внутренних перегородок.

Гипсокартон в конструкционно-облицовочном варианте

Утепленные минеральной ватой стены из гипсокартона характеризуются отличной тепло- и звукоизоляцией, достаточной для навески шкафчиков и полок прочностью, высокой ремонтопригодностью и продолжительным сроком службы до 25 лет. В перечне бесспорных плюсов гипсокартона:

доступная стоимость и широкий спектр применения;

небольшой вес и удобство в обработке;

соответствие экостандартам;

совместимость с основными видами строительных и декоративно-отделочных материалов;

возможность клеевого и каркасного монтажа.

В отличие от кирпичных конструкций, легкие стены из гипсокартона не требуют упрочения несущего каркаса пола, не создают больших нагрузок на другие опорные элементы. Прочность каркасной стены в полной мере достаточна для установки дверного короба и навески межкомнатной двери.

Установка гипсокартонных облицовок и перегородок в помещениях с повышенной влажностью предписывает применение влагостойких панелей, сохраняющих рабочие свойства при влажности воздуха до 60%.

Для обшивки внутренних стен гаражей, мастерских, кочегарок и других пожароопасных помещений рекомендован специализированный огнестойкий гипсокартон с термостойким наполнителем.

Инструмент и расходные материалы:

Для работы может потребоваться перфоратор или мощная ударная дрель, ножовка по металлу, строительный уровень, набор отверток, рулетка, узкий и широкий шпатели, самоклеящаяся соединительная лента.

Перечень расходников включает в себя:

расчетное количество гипсокартонных панелей +10% от общей площади;

коррозиестойкий металлический профиль марки CW и UW с толщиной стенок не менее 0,45 мм;

дюбельный и резьбовый крепеж.

Для заделки стыков также потребуется алебастровая или акриловая шпаклевка.

Установка несущего каркаса

Каркасный монтаж позволяет компенсировать архитектурные недостатки вертикальных конструкций, также сэкономить время и средства на подготовке основания. Металлическая обрешетка предпочтительна во всех отношениях, поскольку отсутствует характерное для древесины влажностное коробление и деформация.

Успех конечного результата во многом зависит от точного соблюдения рекомендаций выбранной технологии. В большинстве случаев предлагается следующая последовательность монтажа:

нанесение разметки;

крепление установленных с интервалом 600 мм вертикальных стоек к полу и потолочному перекрытию;

боковые стойки дополнительно крепятся к стенам кронштейнами;

для надежной фиксации направляющего профиля подбирается дюбельный крепеж с заходом в бетонное или кирпичное основание на глубину не менее 30мм, для поризованного бетона этот показатель увеличивается до 60 мм.

На одну вертикальную стойку высотой до 3 м разрешается крепить до 5 кронштейнов. В местах планируемой навески тяжелых элементов внутреннего интерьера, количество кронштейнов можно увеличить. Чаще проблема решается применением усиленного профиля, с толщиной стенок 0,75 мм.

Особенности панельного монтажа

Гипсокартон с равным успехом может монтироваться по вертикали и горизонтали. Главное, чтобы стыки соседних панелей находились посредине профиля и не провисали.

Традиционно монтаж начинается от дальнего угла каркаса или от дверного короба. Не рекомендуется устанавливать стены из гипсокартона с упором панелей в пол или потолок. Рекомендуемый зазор в пределах 20 мм несложно замаскировать напольным и потолочным плинтусом.

Соседние панели устанавливаются с небольшими зазорами. Несоблюдение этого требования может инициировать коробление декоративной облицовки.

Первые саморезы заворачиваются в верхней части панели. После проверки вертикалей, резьбовый крепеж распределяется по периметру с интервалом 200-250 мм.

Саморезы следует заворачивать до утапливания головки в поверхность гипсокартона на 1-1,5 мм с таким расчетом, чтобы не повредить картонную обложку панели.

Обратите внимание! Полые стены из гипсокартона при необходимости можно утеплить минераловатной теплоизоляцией, а также использовать внутренний объем для размещения неприглядных коммуникаций – труб и кабелей.

Рекомендации по заделке стыков

Шпаклевочный гипсовый или полимерно-акриловый состав готовится из сухой смеси в количестве, достаточном для работы на протяжении времени до начала твердения.

Гипсовый состав уступает акрилу по прочности, но отлично шлифуется. Применение акриловой шпаклевки оправдано в местах восприятия гипсокартонной облицовкой статических или переменных нагрузок.

Материал требует повышенной аккуратности в работе, поскольку после его полного твердения потребуется больше времени и усилий для финишной шлифовки. Технологию заделки стыков можно использовать для устранения полученных при транспортировке и монтаже панелей механических повреждений.

После первой шпаклевки швы армируются соединительной лентой, поверх которой наносится еще один чистовой слой, который тщательно заглаживается по всей площади. При заделке головок саморезов, утопленных в обложку листов ГКЛ, армирование не требуется.

После финишной обработки стены из гипсокартона можно без каких либо ограничений красить, оклеивать обоями, облицовывать декоративным камнем или керамической плиткой.