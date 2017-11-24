Главная
Стены

Как обшить стены гипсокартоном своими руками: практичность и экономичность

24.11.2017
3 мин.
Стены
Содержание1. Гипсокартон в конструкционно-облицовочном варианте2. Инструмент и расходные материалы:3. Установка несущего каркаса4. Особенности панельного монтажа5. Рекомендации по заделке стыков

Хотите разделить жилое пространство в доме, квартире или офисе без больших капиталовложений? Используйте гипсокартон. Этот недорогой и практичный материал имеет все основания называться универсальным. Сегодня любой желающий может купить продукцию отечественного и зарубежного производства любого вида и размера.

В зависимости от условий последующего применения используется влаго- и огнестойкий, стеновой, потолочный или арочный гипсокартонный лист. Бюджетный по стоимости, достаточно прочный и долговечный в эксплуатации материал несложен в обработке и доступен для самостоятельного монтажа.

Данная особенность определяет его пригодность:

  • для перепланировки жилых и подсобных помещений;
  • изготовления бытовых и декоративных элементов внутреннего интерьера;
  • выравнивания стен и обустройства внутренних перегородок.

Гипсокартон в конструкционно-облицовочном варианте

Утепленные минеральной ватой стены из гипсокартона характеризуются отличной тепло- и звукоизоляцией, достаточной для навески шкафчиков и полок прочностью, высокой ремонтопригодностью и продолжительным сроком службы до 25 лет. В перечне бесспорных плюсов гипсокартона:

  • доступная стоимость и широкий спектр применения;
  • небольшой вес и удобство в обработке;
  • соответствие экостандартам;
  • совместимость с основными видами строительных и декоративно-отделочных материалов;
  • возможность клеевого и каркасного монтажа.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками: практичность и экономичность

В отличие от кирпичных конструкций, легкие стены из гипсокартона не требуют упрочения несущего каркаса пола, не создают больших нагрузок на другие опорные элементы. Прочность каркасной стены в полной мере достаточна для установки дверного короба и навески межкомнатной двери.

  • Установка гипсокартонных облицовок и перегородок в помещениях с повышенной влажностью предписывает применение влагостойких панелей, сохраняющих рабочие свойства при влажности воздуха до 60%.
  • Для обшивки внутренних стен гаражей, мастерских, кочегарок и других пожароопасных помещений рекомендован специализированный огнестойкий гипсокартон с термостойким наполнителем.

Инструмент и расходные материалы:

Для работы может потребоваться перфоратор или мощная ударная дрель, ножовка по металлу, строительный уровень, набор отверток, рулетка, узкий и широкий шпатели, самоклеящаяся соединительная лента.

Перечень расходников включает в себя:

  • расчетное количество гипсокартонных панелей +10% от общей площади;
  • коррозиестойкий металлический профиль марки CW и UW с толщиной стенок не менее 0,45 мм;
  • дюбельный и резьбовый крепеж.

Для заделки стыков также потребуется алебастровая или акриловая шпаклевка.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками: практичность и экономичность

Установка несущего каркаса

Каркасный монтаж позволяет компенсировать архитектурные недостатки вертикальных конструкций, также сэкономить время и средства на подготовке основания. Металлическая обрешетка предпочтительна во всех отношениях, поскольку отсутствует характерное для древесины влажностное коробление и деформация.

Успех конечного результата во многом зависит от точного соблюдения рекомендаций выбранной технологии. В большинстве случаев предлагается следующая последовательность монтажа:

  • нанесение разметки;
  • крепление установленных с интервалом 600 мм вертикальных стоек к полу и потолочному перекрытию;
  • боковые стойки дополнительно крепятся к стенам кронштейнами;
  • для надежной фиксации направляющего профиля подбирается дюбельный крепеж с заходом в бетонное или кирпичное основание на глубину не менее 30мм, для поризованного бетона этот показатель увеличивается до 60 мм.

На одну вертикальную стойку высотой до 3 м разрешается крепить до 5 кронштейнов. В местах планируемой навески тяжелых элементов внутреннего интерьера, количество кронштейнов можно увеличить. Чаще проблема решается применением усиленного профиля, с толщиной стенок 0,75 мм.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками: практичность и экономичность

Особенности панельного монтажа

Гипсокартон с равным успехом может монтироваться по вертикали и горизонтали. Главное, чтобы стыки соседних панелей находились посредине профиля и не провисали.

  • Традиционно монтаж начинается от дальнего угла каркаса или от дверного короба. Не рекомендуется устанавливать стены из гипсокартона с упором панелей в пол или потолок. Рекомендуемый зазор в пределах 20 мм несложно замаскировать напольным и потолочным плинтусом.
  • Соседние панели устанавливаются с небольшими зазорами. Несоблюдение этого требования может инициировать коробление декоративной облицовки.
  • Первые саморезы заворачиваются в верхней части панели. После проверки вертикалей, резьбовый крепеж распределяется по периметру с интервалом 200-250 мм.
  • Саморезы следует заворачивать до утапливания головки в поверхность гипсокартона на 1-1,5 мм с таким расчетом, чтобы не повредить картонную обложку панели.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками: практичность и экономичность

Обратите внимание! Полые стены из гипсокартона при необходимости можно утеплить минераловатной теплоизоляцией, а также использовать внутренний объем для размещения неприглядных коммуникаций – труб и кабелей.

Рекомендации по заделке стыков

Шпаклевочный гипсовый или полимерно-акриловый состав готовится из сухой смеси в количестве, достаточном для работы на протяжении времени до начала твердения.

Гипсовый состав уступает акрилу по прочности, но отлично шлифуется. Применение акриловой шпаклевки оправдано в местах восприятия гипсокартонной облицовкой статических или переменных нагрузок.

Материал требует повышенной аккуратности в работе, поскольку после его полного твердения потребуется больше времени и усилий для финишной шлифовки. Технологию заделки стыков можно использовать для устранения полученных при транспортировке и монтаже панелей механических повреждений.

После первой шпаклевки швы армируются соединительной лентой, поверх которой наносится еще один чистовой слой, который тщательно заглаживается по всей площади. При заделке головок саморезов, утопленных в обложку листов ГКЛ, армирование не требуется.

После финишной обработки стены из гипсокартона можно без каких либо ограничений красить, оклеивать обоями, облицовывать декоративным камнем или керамической плиткой.

Была ли статья полезна?
Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!
Теги:
гипсокартон
стены из гипсокартона
Комментарии
Комментариев пока нет
Добавить комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий