Как сделать террасу к дому своими руками: элегантность и простота

В наш индустриальный век редкий человек не ощущает тоску по свежему воздуху без всевозможных вредных «добавок». Именно поэтому так популярны дачные участки, а многие и вовсе решаются на строительство загородных домов. Но и там, за толстыми стенами, наслаждаться природой затруднительно. Меж тем, есть замечательный выход из положения — терраса. Строительство ее способен осилить практически каждый, поэтому необходимо узнать, как сделать террасу к дому своими руками правильно, чтобы потом не пришлось горевать из-за непрочности данной постройки.

Не путаем террасу и веранду

В головах некоторых дачников понятия «терраса» и «веранда» спутались окончательно, хотя функции, возложенные на них, совершенно различны:

Терраса — открытая площадка, имеющая крышу, она предназначена для отдыха. Строение это может располагаться по-разному: как примыкать к дому, так и быть абсолютно автономным. Размеры террас ограничиваются лишь наличием свободного места на участке. Веранда — закрытое помещение со стенами и потолком, оно обязательно соседствует с входной дверью. Функцией веранды является препятствование проникновению в жилые помещения холодного воздуха. Размеры такой пристройки могут быть совсем крошечными.

Еще одно сооружение может претендовать на то, чтобы его «обозвали» террасой, это — беседка. Но она оборудована ограждениями по периметру, а героиня этой статьи раньше их не имела, но затем обзавелась опорами для крыши, на которые можно набить планки, служащие террасе перилами. Но этот элемент не считается обязательным, так как классическая терраса состоит из:

фундамента;

настила;

вспомогательных элементов.

Фундамент и настил — джентльменский набор террасы. Все остальное ее «обмундирование» зависит только от наличия финансов и фантазии у хозяев.

Задача №1: выбираем место для террасы

Если вы решили, что для принятия солнечных и воздушных ванн терраса необходима, то первым делом обдумайте, где бы вы хотели ее видеть. Например:

можно пристроить ее к дому, тогда терраса будет выглядеть его продолжением;

иногда делают террасы, огибающие весь периметр дома;

редко встречаются и сооружения, одиноко стоящие в отдалении.

Многое, если не все, решают стороны света. Если входная дверь дома смотрит на юг, то пристроенная терраса вам подойдет лучше всего, ведь даже в холодное время года можно будет греться здесь на солнце. Когда вход располагается на северной стороне, то пристройке лучше огибать весь дом, тогда вы сможете следовать за светилом «по пятам». Если же на вашем участке имеется бассейн, любимый живописный уголок для отдыха или водоем, то без тени сомнения выбирайте именно это место для сооружения террасы.

Задача №2: где же лучший стройматериал?

Самостоятельное строительство задумывают из соображений экономии, так как можно не тратиться на закупку материала, а использовать то, что хранится в «закромах». Можно попробовать сделать комбинированную террасу, используя для ее основания древесину, блоки или кирпичи. Если же с запасами негусто, то во главу угла стоит поставить надежность материала, ведь он должен с успехом противостоять изнуряющему зною и проливному дождю, морозу и граду.

Если говорить о наших условиях, погодных и экономических, то здесь наилучшим вариантом выступает древесина, отлично держащая тепло, но не раскаляющаяся под палящими лучами солнца. Когда выбираете кирпич или камень, то готовьтесь в лютые морозы кататься по террасе на коньках.

Задача № 3: определяемся с формой

Обычно террасы имеют форму квадрата или прямоугольника, плюсом такого решения является простота, а значит, и скорость сооружения. Если вы тяготеете к нестандартным конструкциям, то ваша терраса сможет быть любой геометрической формы, даже иметь весьма оригинальные очертания — с множеством углов и разных уровней.

Если говорить о принятых стандартах для придомовой террасы, то это все же прямоугольник, ширина которого составляет 2,5 м, длина же соответствует сопредельной стене здания.

Сооружаем фундамент под деревянную террасу

Считается, что фундамент для этого строение должен быть не менее крепким, чем основание дома. Поэтому многие выбирают ленточный или столбчатый вариант. Но строители часто идут другим путем — используют бордюрный камень. Рассмотрим детально именно этот простой «обходной маневр».

Размечается периметр террасы с помощью колышков, затем они соединяются шпагатом. На углах укладываются временные опоры, высота которых равняется 40 см. Можно использовать кирпичи или несколько тротуарных плиток. На импровизированные опоры кладутся лаги, которые выравниваются так, чтобы угол наклона относительно дома составлял примерно 2°. Делается операция для обеспечения стока осадков. По поверхности лаг тщательно выравнивают и фиксируют шпагат, а их убирают. Временные опоры заменяют бетонными столбиками. Между ними роются траншеи для бордюрного камня, потом следует их заливка бетоном. Завершается работа установкой камней.

После застывания раствора пространство между камнями засыпается керамзитом.

Занимаемся конструированием настила

Для настилов рекомендуется использование древесины лиственницы, так как в ней содержится большое количество смол, способных придавать сооружению достаточную прочность.

Сначала лаги шурупами фиксируют на фундаменте, на них отмечаются места крепления брусьев. Их крепят к лагам металлическими уголками. Затем укладываются предварительно обработанные доски, их примерные размеры — 3х15 см. Стелить доски следует с небольшим зазором, так как необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Края настила нужно обтесать, покрасить и покрыть лаком.

Выбираем и сооружаем вспомогательные элементы

Что входит в этот список, способный разительно изменить внешний вид новой конструкции?

Ограждение

Террасе из дерева больше всего подойдут «родные» парапеты из древесины, хотя некоторые отдают предпочтение кованым изделиям, которые украшают вьющимися растениями. Можно обойтись и вовсе без ограждения, но если в семье или у друзей есть малыши, предосторожность не будет лишней.

Крыша

Вот крыша террасе нужна в большинстве случаев, так как без мебели здесь не обойтись. Если сооружение примыкает к дому вплотную, то лучшим выходом будет аналогичная кровля и для террасы. Но это не означает, что другие варианты рассматривать нельзя.

Крыша из поликарбоната хороша тем, что ей не нужно массивных опор: деревянные столбы, забетонированные по углам террасы, с блеском справятся с этой нагрузкой.

Маркизы из ткани также могут заменить крышу. Выдвигать или задвигать их можно и вручную, и автоматически. Для изготовления таких покрытий используют ткань из акрила с тефлоновым напылением.

Самый простой выход — раскладные зонты, но в этом случае в дождливую погоду придется уносить в дом всю мебель, так как такая «крыша» не сможет защитить всех и вся.

Перед тем, как сделать террасу к дому своими руками, необходимо быть полностью уверенными в правильности вашего выбора, поэтому самый важный этап — обсуждение вида этой зоны отдыха — лучше проводить в широком кругу семьи и друзей.

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