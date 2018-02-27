То, что построено, всегда можно легко сломать. Но к нашему случаю это неприменимо. Если в ваших планах намечена реконструкция или перепланировка, то к задаче под названием «Как сделать дверной проем в кирпичной стене» необходимо подойти осторожно, потому как такой вид работ не прощает ошибок, даже самых незначительных. Трудоемкость работ требует досконально изучить все вопросы, связанные с этой «хирургической» операцией. В противном случае можно «заработать» или трещину в стене, или и вовсе заклинивание дверной коробки верхней кладкой.

С какой кладкой можно столкнуться?

Самое важное — знать врага в лицо, поэтому сначала необходимо познакомиться с тем, что может ожидать вас в будущем, именно от особенностей метода кладки будет зависеть порядок следующих действий. Обыкновенный кирпич имеет три грани: самая большая называется «постелью», боковая длинная зовется «ложком», короткая — «тычком».

Всего существует 2 основных вида стен: несущая и перегородка. Чем толще стена, тем труднее поставленная перед вами задача. Но в операции выбивания кирпичей разных кладок особенностей нет, они появятся, когда придется укреплять кладку над образовавшимся проемом.

Если на вас «смотрит» ложок, то работа не усложнится, потому что перед вами самая тонкая стена из всех возможных, она не может быть больше 12 см. Когда виднеются одни тычки, то знайте, что эта перегородка толщиной 25 см.

Какие существуют способы перевязки кирпичей?

Ложковая — самый незатейливый вариант, при нем все кирпичи укладываются ложками наружу. Крестовая (цепная) — способ, при котором ложки и тычки чередуются. Колодцевая — применяется для наружных стен. С ней справиться будет далеко не просто, так как состоит она из двойного (или даже больше) кирпичного слоя, в промежутках же вы натолкнетесь на разное строительное «добро» — шлак, гравий и мусор, попавшийся под руку. Делается такая замысловатая кладка для улучшенной теплоизоляции.

Что же делать, если с кладкой «непонятки»

Конечно, чтобы «творить» над жилищем опыты, надо иметь разрешение на перепланировку, только так вы избежите недоразумений с местной администрацией. Поэтому лучше иметь на руках все бумаги, одобряющие дальнейшие действия. В этом случае у вас окажется на руках и план жилья, где указаны несущие стены или перегородки.

Если же вас просто снедает любопытство, то можно перед стартом операции его удовлетворить. На месте будущего проема в нескольких местах сделайте отверстия с помощью перфоратора и корончатой фрезы (100 мм). Такие «дырки» легко позволят определить качество стены как визуально, вооружившись фонариком, так и на ощупь, просунув туда руку.

Что нужно для процесса?

Для исполнения желаний нужно запастись серьезной техникой, она особо необходима, если ваша цель толста «до безобразия». Поэтому приобретите или выпросите на время у друзей:

болгарку с алмазным диском, с легкостью крушащую бетон и дерево;

перфоратор достаточной мощности (довольно пыльная альтернатива);

дрель с коронкой, с помощью которой хорошо обозначать контуры проема;

сварочный аппарат;

зубило, вычищающее швы кладки;

молоток.

Для арки или двери понадобятся: бетонный раствор, крепежи, обожженный кирпич и деревянный брус. Еще вам необходимо позаботиться о берушах или наушниках, перчатках и очках, ведь работа предстоит не из легких и непыльных.

Прием «делаем проем»

Перед началом столь ответственного этапа надо убедиться, что вы не заденете проводку, арматуру, трубы или дымоход. Потому надо свериться с техпаспортом жилища. При обнаружении препятствий их все же можно обойти:

проводка переносится в другое место;

между дымоходом и проемом обязательно оставляется пространство в 3 м;

трубы или арматура потребуют участия профессионала.

Также заранее надо измерить будущую дверь. Размеры ее нужно перенести на стены, но добавить еще примерно 5 см, которые понадобятся для монтажной пены, обеспечивающей как лучшую фиксацию, так и утепление. Еще надо выбить цементную штукатурку и демонтировать плинтусы. Если их основа цементная, то эти действия не нужны — они собьются вместе с кладкой на завершающем этапе.

Не имеет значения, какая у вас стена — проем всегда выбивается в виде буквы «Т», так как необходимо сразу же над верхним рядом кладки установить перекладину, что будет удерживать его от обрушения. Для перегородки подойдет даже деревянная доска. Если же стена гораздо серьезнее, может потребоваться железобетонная балка.

Когда проем в перегородке

Если вы еще не знакомы с нюансами, то и начинать лучше именно с проемов в перегородках, так как опыт позволит набить руку для более тяжких «деяний». По разметке лучше сразу пройтись болгаркой с диском, диаметр которого в идеале должен составлять 250 мм. Сразу разрезать кирпич вы сможете вряд ли, это крайне редко получается даже у людей бывалых.

Для того, чтобы упростить выбивание первого кирпича, нужно использовать перфоратор с корончатой фрезой. Сделав пару-тройку отверстий по швам, можно выбить их несколько. После чего меняйте перфоратор на молоток с зубилом, так как дальнейшая работа пойдет значительно быстрее. Если в вашем арсенале отсутствует коронка, можете заменить ее сверлом довольно солидного диаметра: проделайте отверстия по кирпичному шву, затем несколько в нем, затем действуйте зубилом и молотком.

После того, как получилось отверстие для перегородки, туда вставляется доска, которая должна быть не тоньше 5 см. Она заливается цементным раствором. Избегайте люфта, в противном случае дефектная перекладина может адекватно ответить вам за «неуважение» — в стене появится трещина, чреватая зажимом дверной коробки.

А если ваш проем в жуткой несущей стене?

После разметки стены также придется делать надрезы болгаркой, но в этом случае «малой кровью» вам не обойтись: несущая стена предполагает наличие нескольких кирпичных рядов по обеим сторонам колодца. Потому сперва выбейте верхний ряд под перекладину, чтобы можно было обезопасить верх «препарируемой» стены. Необходимо учесть, что длина ее должна быть на два кирпича больше, чем запланированный проем, так как она входит на 25 см вглубь стен с каждой стороны.

Укрепление для перемычки можно сделать из двухстороннего швеллера, сваренного металлическими полосами с шагом в 20 см. Усиливают каждую сторону проема уголки, приваренные к перекладине. Для большей надежности они монтируются с помощью металлических пластин, а затем стягиваются шпильками. Чтобы еще упрочить проем, устанавливается и нижняя перемычка, которую также необходимо приварить к стойкам.

Перед тем, как сделать дверной проем в кирпичной стене, лучше дополнительно посмотреть видео, потому что лучше все же раз или два увидеть, чем десятки раз прочитать.

Вот так это делают профессионалы: