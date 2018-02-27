Виды кровли крыш частных домов: найдем оптимум?

Под крышей дома своего уютно и безопасно, потому выбору материала для кровли надо уделять повышенное внимание. Но есть все же одна закавыка, справиться с которой бывает непросто. Заключается она в обширном ассортименте разных материалов, от обилия которого не растеряется только один человек — кровельщик. Для других — простых «смертных» — выбор нередко становится крайне затруднительным. Потому разговор про виды кровли крыш частных домов не будет лишним и здесь.

С чего начинаются раздумья?

Выбирая столь нужный материал, нужно учесть большое количество факторов.

Конфигурация крыши. Если она имеет сложную геометрическую форму, то выбор облицовочного материала затруднится, так как не каждый из них подойдет для такой трудновыполнимой задачи. Нагрузка на кровлю. Чтобы избежать чрезмерного «прессинга», который может плохо сказаться на стропильной системе, покрытие должно быть и прочным, и легким. Привлекательный внешний вид — одно из достоинств, мгновенно бросающихся в глаза. Эстетический аспект зачастую перевешивает даже ощутимые недостатки. Функции строения. Если речь идет о жилом здании, то здесь важна долговечность кровли. Когда подбираются материалы для хозяйственных построек, во главу угла должна ставиться экономия. Цена. Здесь надо учитывать, как само покрытие, так и стоимость его монтажа. Эксплуатационные характеристики. Материал должен быть не только прочным, но и успешно противостоять коррозии, при этом лучше, если он еще и пожаробезопасен.

Популярные кровельные материалы

Они подразделяются на изделия:

листовые;

штучные.

Листовая кровля обладает значительным преимуществом: из-за размеров такой облицовки монтаж очень быстр, потому на укладке можно выгадать приличную сумму. Но плюс для кого-то мгновенно может трансформироваться в минус, так как такой материал никак не подходит для вычурных крыш с множеством изгибов или башенок — расходы превратятся в отходы.

Штучная кровля может занести себе в актив практически безотходный процесс его укладки. Единое полотно образуется стыковкой небольших элементов. Вариант этот идеален для нестандартных крыш, выполненных по индивидуальным проектам.

Листья желтые, и не только

Асбестоцементный шифер

Этот «старожил» не собирается у нас сдавать своих позиций, хотя в ряде стран уже давно находится под запретом. В состав его входит цемент и асбестовое волокно. Различными изделия бывают как по форме (гладкие или волнистые), так и по расцветке, а для неокрашенного шифера в магазинах можно приобрести краску любого колера.

Прослужит покрытие 20-30 лет, к плюсам такого выбора относятся легкость монтажа, низкая стоимость, хорошие звуко- и электроизоляционные свойства, а также пожаробезопасность. Самым главным недостатком является его канцерогенность, за ней следуют приличный вес и то, что изделия достаточно хрупки.

Металлочерепица

Выглядят изделия так же, как натуральная черепица, хотя изготовлены из оцинкованной стали, покрытой полимерными красителями. Металлочерепицу можно назвать универсалом, так как она идеальна для всех зданий малой этажности. Прослужит покрытие примерно 15 лет.

Материал прочен, легок для укладки и пожаробезопасен. Цена его также вполне приемлема, а разнообразие фактур и расцветок позволит найти идеал. Недостатки тоже есть, самый большой — катастрофически низкая звукоизоляция.

Ондулин

Данный волнистый материал изготавливается из целлюлозы, которую пропитывают битумом, снаружи он покрывается цветными полимерными красителями. Из-за специфичности ондулин чаще всего покупают для технических и хозяйственных построек, верой и правдой он прослужит 20 лет.

Среди преимуществ замечены:

легкость;

демократичная цена;

стойкость к воздействиям внешней среды.

К недостаткам относится не слишком эффектный вид ондулиновой крыши, которая с годами может измениться до неузнаваемости.

Профнастил

Гофрированные листы из стали могут как покрываться краской, так и быть оцинкованными. Из достоинств можно отметить стоимость, легкий вес и прочность, из недостатков — отсутствие шумоизоляции и недостаточно презентабельную внешность.

Фальцы

Такие изделия имеют специальные загибы, позволяющие соединять элементы между собой, из-за этого технология монтажа довольно трудна. Преимуществами выбора будет эстетичный вид, долговечность и почти полная защита от протечек. Ахиллесова пята — и не одна — высокий уровень электро- и теплопроводности, а также отсутствие приемлемой звукоизоляции.

Кровельные интересные «штучки»

Керамическая черепица

Глину формуют и подвергают высокотемпературному обжигу, благодаря этому ее долговечности (150 лет) могут позавидовать многие подобные изделия. Кроме почтенного возраста в плюсах находятся:

весьма привлекательный внешний вид;

уникальная прочность;

низкая теплопроводность;

высокий уровень шумоизоляции.

Минусы тоже присутствуют:

чрезмерная стоимость;

слишком «весомый вес», требующий довольно крепкой стропильной системы.

Черепица композитная

Эти изделия — новички на нашем рынке. Представляют собой алюмоцинковый лист, на наружную поверхность которого нанесена базальтовая или кварцевая крошка, чем убивается сразу пара «зайцев» — имитация эта почти неотличима от оригинальных керамических изделий, а цена у нее ниже.

Композитная черепица может служить вам без страха и упрека целый век, со звуко- и теплоизоляцией она не испытывает таких затруднений, как ее металлическая соперница. К этому багажу плюсов добавим еще красоту, прочность и большой ассортимент — как расцветок, так и форм. Если сравнивать ее с черепицей металлической, то можно сказать, что у нее есть недостаток — большая цена и материала, и монтажа.

Гибкая битумная черепица

Основой этих изделий является стеклохолст, на который с обеих сторон нанесен теплостойкий битум. Наружная же сторона вдобавок украшена базальтовым гранулятом, который делает эту черепицу практически неотличимой от своей натуральной «подруги». Материал идеален для любых крыш, и плюсов у него просто неприличное множество:

практически безотходный монтаж;

устойчивость к химическим препаратам и «биологической угрозе» (грибку);

великолепная звуко- и теплоизоляция;

способность с честью выдержать любые воздействия внешней среды.

Есть и один существенный недостаток: из-за того, что технология укладки предусматривает спекание при высоких температурах, то монтировать ее надо корректно, иначе плитка может деформироваться. По этой же причине затруднен и локальный ремонт.

Черепица из натурального сланца

Можно сказать, что это королева черепиц, которую оценили по достоинству еще в Средние века. Она прекрасно подойдет для крыш самых изощренных форм. Главное достоинство — экологичность, в череде других:

двухсотлетний срок службы;

великолепные изоляционные свойства;

презентабельный вид;

прочность.

Есть и относительные недостатки — высокая стоимость и тяжесть сланцевых изделий.

Цементно-песчаная черепица

Технология изготовления ничем не отличается от «рождения» керамической подруги, только вместо глины главным действующим лицом является цементный раствор. Такое покрытие также подойдет для любой кровли, прослужить оно способно 100 лет. Достоинства у цементного варианта такие же, как и у его керамического собрата. И недостатки идентичны — чрезмерные вес и стоимость.

Изучив все виды кровли крыш частных домов, начинает казаться, что аутсайдеров и вовсе нет, поэтому все зависит от потребностей и предпочтений хозяев будущего дома. И ассортимент данных товаров довольно богат, потому с оптимальным выбором проблем не должно возникнуть ни у кого, не так ли?

Посмотрите видео, может быть, поможет: