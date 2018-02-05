Звукоизоляция потолка в квартире: спим спокойно

Всякий житель многоквартирного дома мечтает об одном — о покое. Но достичь желаемого зачастую бывает невозможно: мешают автомобили, снующие по улицам, соседи над головой, топающие с каким-то садистским наслаждением, или затевающие перебранку в самый неподходящий момент. Чужой, громко орущий, телевизор тоже не прибавляет настроения. Мечты наши об отдыхе разбиваются о грубую реальность. И когда терпеть безобразие надоедает, приходит мысль о том, что надо что-то делать. Какая же бывает она — звукоизоляция потолка в квартире?

Если раньше проблемой являлся тотальный дефицит строительных материалов, то теперь, наоборот, глаза разбегаются так, что невозможно остановить свой выбор на чем-то конкретном, чтобы совершенно не запутаться. Потому не надо сразу собираться в поход за товаром, ведь необходимо досконально разобраться, что именно будет для вас оптимальным вариантом — как по цене, так и по удобству.

Делим шумы на категории

Да, прежде чем приступать к изучению ассортимента, следует ознакомиться с видами помехи, которая везде встречается в наших жилищах. Всего их насчитывается три:

воздушные;

структурные;

ударные.

Есть еще один вид, не относящийся к многоквартирным домам, о котором все же для полноты картины стоит упомянуть. Это шум акустический — эхо. Типичен он для больших помещений и открытых пространств.

Воздушные шумы. Они возникают из-за колебаний воздуха, появляющихся при разговоре, от работающего телевизора или открывания/закрывания дверей.

Виновниками структурных шумов являются все вспомогательные системы строения — водопровод, лифт или вентиляция.

Когда соседи вбивают гвозди, или ребенок громко топает, появляется ударный шум, так как потолочное перекрытие подвергается механическим воздействиям.

Пути вторжения в квартиру

Виновников этого неприятного явления несколько. Сыграть роль может наплевательское отношение к вопросам звукоизоляции, нарушенная технология во время строительства, а также дефекты — щели и трещины. Есть и другие «проводники» — отверстия около труб отопления, водопровода или вентиляция.

Звукоизоляция потолка в квартире: материалы

Чтобы корректно выбрать необходимые стройматериалы, придется учитывать их возможность хорошо поглощать ударные волны, так как от них создается больше шума. Звукоизоляционные материалы используются самые разнообразные, стоимость их тоже сильно отличается:

Антивибрационная пленка (джут или лен, войлок, кокос) используется в качестве основного материала или как дополнительный. Такие рулоны оптимальны, когда квартира не имеет внушительных габаритов, а потолок в ней невысок. Тонкость материала позволит не съесть лишнее пространство, но в то же время успешно справиться с задачей. Гипсокартон, будучи уложен даже бескаркасным методом, вполне может способствовать снижению уровня шума. Декоративные панели, находящиеся на потолке или стенах, также могут в некоторой степени снизить звукоизоляцию. Жидкая шумоизоляция — довольно новое изобретение. Это может быть как виниловая, так и специальная краска, которую наносят на гипсокартонные листы изнутри. Еще для обработки потолка используется полиуретановое напыление. Звукоизоляционные плиты также замечательно справляются со своей задачей. Материалами их могут служить поролон, пенополистирол и пенополиуретан. Бывают древесные плиты. Самыми выдающимися являются пробковые, главным достоинством которых является экологическая чистота. Минеральная вата может в этом списке считаться безоговорочным лидером, так как обладает самым большим коэффициентом поглощения звука. Но у нее есть и недостаток — слишком большая толщина, которая отпугнет многих. В продаже можно найти всякие материалы: прессованную плиту, базальтовую, или изделие, в котором ватные плиты перемежаются слоями фольги. Для них обязательны: обшивка гипсокартоном и последующее нанесение штукатурки.

При выборе надо ориентироваться, в первую очередь, на большую степень шумоизоляции. Чем она должна быть выше, тем больше материалов необходимо использовать. Обратной стороной этого решения является катастрофически снизившийся потолок.

Что предусматривает технология

Звукоизоляция потолка в квартире начинается с подготовки его поверхности, при которой следует уделить особое внимание технологическим отверстиям в нем. Дальнейшие операции зависят от вида выбранного материала и способа. Все инструкции обычно находятся в упаковке с изоляционным материалом.

Подготовительные работы

Это самый важный этап работ. И на особенности их следует обратить внимание.

В том случае, если ранее потолок был покрыт краской, особых манипуляций делать не придется — слой краски служит покрытию грунтовкой, потому дополнительных действий предпринимать не нужно. Если же есть участки, на которых слой ее нарушен, потребуется ее удалить, частично или полностью.

Железобетонные плиты с дефектами нуждаются в ремонте, так что заделать все щели и трещины необходимо, в том числе и стыки со стенами. Любой непорядок может привести к понижению звукоизоляции.

Отверстия в потолке очищаются, заполняются минватой, затем замазываются быстросохнущей смесью. Это относится и к трубам отопления. Подходящим материалом в этом случае является термостойкий герметик.

Обязательна обработка поверхности антисептической грунтовкой, причем лучше захватить и стены (на 20 см). Оптимальным будет нанесение двух-трех слоев, но каждый из них следует наносить только после того, как предыдущий высох.

Дополнительным преимуществом может стать звукоизоляционная краска, которой окрашивают потолок перед следующим этапом.

Бескаркасный монтаж

Каркасная конструкция не требуется, если в качестве материала выбран рулонный или декоративные панели.

Процесс монтажа рулонной звукоизоляции ничем не отличается от поклейки обычными обоями. Поэтому и особой эффективностью она не блещет. В этом случае оправдано комплексное применение, когда на помощь приходит второй материал. Зачастую им становится антивибрационный изолятор, изготавливаемый на минеральной основе. После его монтажа швы свариваются газовой горелкой или строительным феном. Если поверхность позволяет, то выбор может пасть на декоративные панели. Их крепить легко, понадобится клей или жидкие гвозди. Если потолок выглядит удручающе, то и для них необходим каркас.

Без него можно обойтись, если вы выбрали панели или плитки, в названии которых есть приставка «эко», а также модульные изделия из МДФ или дерева, устанавливаемые на клей.

Каркасный монтаж

Если предыдущий метод относительно прост, то у этого на руках все «карты», ведь он может обеспечить непревзойденную звукоизоляцию.

Если потолком планируется сделать гипсокартон, то перед монтажом каркаса к основанию крепится антивибрационная пленка, затем приходит черед укладки деревянных брусков (шаг — 40-50 см), затем к полученной обрешетке монтируются плиты для шумоизоляции. Завершаются работы обшивкой гипсокартоном. Каркас может быть сделан и другим способом. Сначала делается разметка для направляющих профилей. На них наклеивается звукоизолирующая лента. Иногда оправдано использование в качестве прокладки под металлические детали полиуретана или резины. Эффект будет более впечатляющим, если для крепления выбрать виброподвесы. Когда каркас будет готов, на него плотно укладывается шумоизоляция.

Звукоизоляция потолка в квартире не слишком сложна, но потрудиться все же придется. Зато вы будете вознаграждены спокойной обстановкой и крепким сном.

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