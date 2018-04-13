Как в бане сделать слив воды: забота о здоровье — своем и участка

Какой русский не любит баню? Вопрос этот риторический, потому что буквально каждый хозяин дачного или загородного участка задумывается о ее строительстве. И как раз на этом предварительном этапе необходимо тщательно продумать систему водоотвода. Если упустить эту важную часть из виду, то вряд ли «омовение» в новом сооружение будет способно принести удовлетворение, ведь этому скоро помешают плесень, сырость и гнилостный «аромат». Узнав о том, как в бане сделать слив воды, вы сможете выбрать подходящий вариант, гарантирующий, что такие неприятности обойдут вас стороной.

План — начало всех начал

Точно так же можно назвать и фундамент для строения. Но в случае с баней к нему прибавляется еще и система отвода воды, поэтому основание и слив делаются одновременно. Значит, сначала вам придется обдумать, какая система водоотвода подойдет идеально именно для данного участка, а принимать во внимание надо следующие важнейшие факторы:

Характеристики грунта — его вид и глубина промерзания. Площадь банного строения. Интенсивность эксплуатации. Наличие центральной канализации и потенциальное подключение к ней.

Небольшое здание, рассчитанное на 2-3 человек и на редкое использование, не предполагает устройства сложной канализационной системы. В этом случае вполне можно обойтись или приямком под баней, или обыкновенной сливной ямой.

Когда речь идет о бане, особенности грунта имеют первостепенное значение. Песчаные почвы, легко впитывающие воду, предполагают использование дренажного колодца. Сливная яма — подходящий вариант для глинистого грунта. Глубина промерзания его тоже крайне важна: если трубы будут проложены в не совсем подобающем месте, то вода в них замерзнет, а пластик растрескается.

Вода, просто вытекающая из бани, вряд ли кому-то придется по душе, поэтому можно соорудить септик, где отработанная жидкость будет очищаться. Более приемлем колодец с биофильтрами, состоящими из щебня, керамзита, битого кирпича и песка. Такой «бассейн» вскоре покроется илом, полезными жильцами которого являются микроорганизмы, именно они и будут заботиться об очистке воды.

Приямок: проще не бывает

В этом случае вода отводится прямо под здание бани. Способ этот особенно часто применяется летом. Для того, чтобы устроить приямок, необходимо во время возведения фундамента выкопать не слишком глубокую яму, а затем засыпать смесь песка и гравия. Сливная труба выводится туда во время сооружения пола. После мытья все банные помещения требуют основательной просушки.

Противопоказания для этого варианта:

если баня располагается на ленточном фундаменте, надо тщательно следить за количеством расходуемой воды, при большом ее количестве возможно негативное влияние на бетонную смесь, которая весьма неравнодушна к влаге;

для глинистых почв такой способ не рекомендуется: они не способны хорошо впитывать влагу, поэтому под баней будет скапливаться вода.

Эффективнее всего приямки в песчаных почвах и черноземном грунте.

Дренажная канализация для грунта, пропускающего воду

Вариант такой сточной системы также требует почв, которые способны неплохо пропускать жидкость. Важна и большая глубина залегания грунтовых вод. Работа состоит из следующих этапов:

Отступают от фундамента на метр или полтора. Копают яму, глубина ее должна быть такой, чтобы дно прошло точку замерзания на 50 см. Если баня рассчитана на небольшое количество человек, то можно ограничиться диаметром в 1 м, в противном случае ее расширяют. Дно ямы засыпается щебнем, керамзитом или битым кирпичом. Рыхлая почва потребует дополнительных действий — установки в колодце бездонной бочки из пластика или железа. Заменить их можно необходимым числом автомобильных покрышек. Выкапывают траншею с уклоном, ведущую от бани к колодцу. Затем укладываются и подсоединяются трубы: одна к сливу, другая — в яму. Колодец закрывается, засыпается и трамбуется.

Такой вариант не требует больших трат — как в финансовом плане, так и в физическом.

Фильтрационный колодец: очищаем стоки лучше

Такие колодцы обеспечат неплохую очистку воды, а располагают их дальше от бани — расстояние может быть от 3 до 5 м. Этапы работы следующие:

яма копается так же, как и в предыдущем случае, а диаметр зависит от железобетонных колец, которые будут служить его стенами;

устанавливаются кольца, при желании можно сделать опалубку и залить бетонный раствор;

дно устилается смесью песка и щебня, или керамзитом, слой материала — минимум 30 см.

точно так же выкапывается траншея, следует укладка труб, глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы на 60-70 см. Альтернативой же может стать утепление труб.

Данный способ имеет свои требования:

Трубы должны иметь диаметр не менее 50 мм, и не могут сильно изгибаться. Использовать можно только канализационные трубы. Готовый колодец следует накрыть крышкой, в которой необходимо сделать вентиляционное отверстие.

Таким системам требуется периодическая очистка, так как мыльная вода способна забить грунт.

Сливная яма, обеспечивающая герметичность

Если в сутки объем стоков составляет более 1 м3, то необходимо обеспечить сливной яме дно. Таково требование, предъявляемое санитарными правилами и нормами. Этот вариант будет единственным решением, если выкопать колодец большей глубины, чем у источника водозабора, не получается, а яма находится на расстоянии 2 м от забора и 5 м от бани.

Для этого герметичного сооружения надо учесть следующее:

яма должна находиться в низинном месте;

нужен удобный подъезд к ней для ассенизаторской машины;

крышка должна быть снабжена отверстием для шланга;

близость грунтовых вод требует использования пластиковой емкости.

Последовательность работ:

Выкапывается котлован с одинаковой глубиной и шириной (2 или 2,5 м). Аналогично способам, описанным выше, копается траншея. Дно ямы засыпается щебнем, он уплотняется. Далее заливают бетон, минимальная толщина слоя — 7 см. Сооружается опалубка для стен, в ней надо предусмотреть отверстие для трубы. Заливается бетон. После того как он застынет, колодец обрабатывается жидким битумом. Устанавливается труба канализации. Колодец накрывается крышкой с вентиляционной трубой, установленной в ней. Верхний ее конец должен находиться над поверхностью земли на расстоянии как минимум 40 см.

Септик: если баня — почти второй дом

Способ септической очистки идеален для больших семейств, которые отличаются радушием и повышенной чистоплотностью. Санузел в бане тоже является причиной задуматься о таком варианте заботы о природе. Стоки в данном случае очищаются «поступенно»: сначала они избавляются от грубых примесей, затем в процесс вмешиваются биофильтры. После такой процедуры вода полностью готова для полива огорода. Из-за большой стоимости септиков многие справляются с изготовлением самостоятельно. Для того, чтобы соорудить их, потребуются бетонные кольца метрового диаметра.

Выполняется операция так:

от стены бани отступают на 1,5 м, выкапывают яму, глубина ее — от 2 до 2,5 м;

дно засыпается двумя слоями: первый из них песок (15 см), второй — щебень (10 см), оба трамбуются;

в котлован опускают бетонные кольца, а их стыки и дно ямы бетонируются;

по соседству выкапывается менее глубокий колодец, дно которого тоже устилается слоями песка и щебня, и так же утрамбовывается;

теперь в колодец нового резервуара отправляются кольца;

в верхних кольцах делаются отверстия для труб, но надо рассчитать их так, чтобы труба, соединяющая резервуары, имела наклон 2 см/м в сторону последнего колодца;

кольца соединяют, отверстия между бетоном и трубой замазываются цементом;

больший колодец и баню соединяют трубой.

Как в бане сделать слив воды, решать вам, но если вы заботитесь о благополучии своего участка, то присмотритесь к двум последним способам: они гарантируют не только эффективную работу системы слива, но и безопасность для вашей почвы.

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