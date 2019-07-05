Засор канализации — чрезвычайное происшествие, с которым рано или поздно вынуждены познакомиться все хозяева собственного жилья. Вода, отказывающаяся уходить в слив, неприятный запах, невозможность пользоваться ванной вынуждают быстро найти решение проблемы. Для некоторых им становится вызов сантехника, другие предпочитают действовать самостоятельно. Исправить положение можно многими способами. Пробку, состоящую из жировых отложений, волос, шерсти животных, ниток и мыльного налета, в большинстве случаев можно ликвидировать своими руками, если знать все методы, как устранить засор в ванной. А их, традиционных и народных, существует довольно много.

Почему засоряется канализация?

Виновниками могут как сами хозяева, так и те, кто занимался строительством дома, особенно многоквартирного. Причиной засора в ванной комнате часто становится:

Долгий срок эксплуатации водопроводных труб. Даже высококачественный материал не может одинаково успешно противостоять воздействию воды и в начале, и в конце своей «карьеры». Чем большее время стоят трубы, тем серьезнее налет собирается на их внутренней поверхности. Играет свою роль постепенное расшатывание элементов. Некачественная прокладка канализации, во время которой не был соблюден требующийся уклон труб. В этом случае хозяевам придется сталкиваться с проблемой «стоячей воды» постоянно. Выход один — полная замена канализационных труб. Особенности материала, изначально выбранного для обустройства системы. Если это чугун, то образования отложений можно ждать в скором времени. Пластик, наоборот, борется с ними успешнее, но он тоже не в силах противостоять мощной атаке дуэта — мусора и жира. Проникновение посторонних предметов через слив, не защищенный фильтром. Недостаточное внимание, уделяемое профилактике (прочистке) канализации.

Если признаков серьезного засора нет, но вода утекает неохотно, вина может лежать на трубе, вернее, на ее недостаточном сечении.

Как беду развести руками?

Все зависит от масштабов возникшей неприятности, так как устранить засор в ванной можно по-разному, но успешно. В случае небольшого «моря» в раковине или ванне нередко в ход идет «тяжелая артиллерия» — несколько способов, используемых в комплексе. Иногда приходится добираться даже до канализационного стояка.

Вантуз — первый помощник

Эта простейшая конструкция, состоящая из ручки и резинового клапана, бывает первой скорой помощью, которая устраняет проблему без особых усилий.

В случае небольшого засора трубы в ванну набирают воду до такого уровня, чтобы она покрывала резиновую деталь полностью. Закрывают тряпкой либо пробкой отверстие перелива, находящееся в стенке ванны. В противном случае усилия будут потрачены впустую. Устанавливают сантехнический инструмент над сливом, затем начинают быстро и с усилием надавливать на ручку, затем отрывать инструмент от слива, пытаясь протолкнуть преграду из отводящей трубы. Мусор, появляющийся из «недр» канализации, сразу же убирают. Последний этап — промывание труб крутым кипятком. Или холодной водой, если такие требования указаны в инструкции.

Эти действия производят несколько раз — два, три или четыре. Если резиновая присоска не помогла справиться с «бастующей» трубой в ванной, ищут другие способы прочистки.

Сантехнический трос

Это стальное изделие, оснащенное с одной стороны ершиком (буром), пускают в ход, когда манипуляции с вантузом не принесли никаких видимых результатов. Гибкая спираль с рукоятью способна проникнуть в самые труднодоступные места трубы, удалить мусор, относительно легко прочистить проход.

Сначала трос осторожно вводят в сливное отверстие. С помощью поступательных, вращательных движений его направляют к «подозреваемому» месту. Достигнув предполагаемой цели, тросом, двигая его вперед и назад, начинают прочищать засор. После извлечения инструмента результат закрепляют, промывая трубу большим количеством горячей воды.

Так как пластиковые материалы не могут соперничать с чугуном по прочности, то такие трубы требуют более бережного отношения. Иначе возможно их механическое повреждение.

Химия в борьбе с засорами

Если простейшие механические способы недоступны, то второй традиционный метод — использование магазинных препаратов. Ассортимент таких химических средств довольно велик, поэтому перед их покупкой лучше познакомиться с некоторыми советами, которые гарантируют две вещи — результат и экономию.

Не все препараты одинаково безопасны для пластиковых труб. Некоторые из них, отличающиеся агрессивным действием, способны сильно навредить легким конструкциям, поэтому перед приобретением надо убедиться, что выбранное «лекарство» от засора рекомендуется для любого вида материалов. Порошковые и гелевые препараты имеют абсолютно одинаковую эффективность. Однако за последние средства приходится выкладывать большую сумму, что не слишком целесообразно. Отличие порошков от гелей — способ применения. Первые засыпают в трубу и заливают горячей водой, вторые не требуют дополнительных действий. Важный нюанс — срок работы препарата, его надо учитывать. Некоторым для успешной победы над пробкой хватает менее получаса, другие рекомендуют оставлять на всю ночь. До начала обработки (за полчаса) пластиковые трубы промывают горячей водой, металлические — кипятком. Во время действия препарата пользоваться раковиной или ванной нельзя.

Средства-хиты

Щелочные очистители помогают устранить засоры, вызванные «жировыми запасами» на стенках. Кислотные средства избавляют от налета мыла, клубков волос, шерсти. Есть «могучая кучка» препаратов, которые более популярны у потребителей:

«Крот», он удаляет жировые, мыльные отложения, но иногда пасует перед волосами и шерстью. Это табуированный продукт для пластиковых изделий. «Мистер Мускул» — универсал, подходящий для любых канализационных систем. Препарат известен антибактериальным действием, он «наповал» убивает неприятные запахи. «Потхан» — мощное и быстродействующее израильское средство, которое называют «адской смесью». Несмотря на интенсивную реакцию, сопровождающуюся «убийственным» ароматом, подходит для всех труб. «Санокс Чистый сток» — недорогой препарат, который тоже лестно окрестили «ядерной смесью». Также отмечают его терпимый, несильный запах. Время его действия — 60 минут, подходит состав для труб из любого материала. «Tiret» устраняет пробки не менее эффективно, однако недостатка израильского конкурента — агрессивного запаха — у него тоже нет.

До начала процесса необходимо проштудировать инструкцию. Работа с реагентами всегда подразумевает использование защиты, поэтому «амуниция» — защитные очки, перчатки из резины, фартук — необходима.

Народные хитрости

Засоры не обходят стороной никого, поэтому методов войны с ними придумано немало. Если другие способы по каким-либо причинам недоступны, используют подручные средства. Однако не все они оказываются достаточно эффективными.

Пылесосная атака

Некоторые практикуют такой «хитромудрый» способ: включив технику на максимальную мощность, пытаются высосать мусор, или продуть пробку, если у прибора есть функция обратного выдува. Увы, засор таким методом побороть не получится, а вот добиться отказа прибора, его окончательного выхода из строя, вполне возможно.

Кипяток в помощь

Этот способ разрешено применять только в одном случае: если канализационная система собрана из металлических труб. Пластик выдержит горячую, но не кипящую воду. Действия элементарны. В большой емкости доводят до кипения 4-5 л воды, которую затем быстро отправляют в слив. Такие манипуляции проводят несколько раз. Если желанного эффекта достичь не удается, начинают действовать механически (трос, вантуз). Либо привлекают другие вспомогательные средства — покупные или народные.

Спасительница сода

Рецептов освобождения труб с помощью карбоната натрия существует несколько.

Простейшее решение «моно». В трубу засыпают несколько столовых ложек соды, затем следом заливают кипяток в большом количестве. Ждут результата. Вместе с кислыми «компаньонами» — лимонной кислотой либо уксусом. Это сочетание знакомо всем, кто чистил чайники. Работает оно и в нашем случае. В отверстие засыпают сразу ½ пачки соды. Запускают реакцию половиной подогретого стакана уксуса (несколькими столовыми ложками лимонной кислоты). Чтобы помешать раннему выходу состава «в свет», отверстие плотно затыкают тряпкой (пробкой), оставляют его действовать полчаса. Затем промывают достаточным количеством горячей воды — хватит одного чайника. В завершение процедуры хватаются за вантуз, но эта часть манипуляций нередко уже бывает лишней. Сода плюс соль — соседи на ночь. В этом случае пропорции одинаковы: берут по ½ стакана каждого средства. Смесь засыпают, заливают несколькими литрами кипятка, оставляют как минимум на 8 часов. Понятно, что канализацией в ванной в этот промежуток пользоваться нельзя.

Такие рецепты помогут, если виновниками засора становятся жировые отложения. Если пробку сформировал иной мусор, волосы, шерсть, то без механических действий и помощи «профи» — химикатов — с ней справиться трудно.

Хозяевам не придется узнавать, как устранить засор в ванной, если приобрести простейший фильтр для слива — защитную сетку, следить за состоянием системы, ежемесячно проводя профилактическую чистку покупными препаратами. Заменой им может стать стиральный порошок. Несложные действия не дадут скапливаться ни жиру, ни мусору, а значит, засоры уже не будут потенциальной угрозой.

Тем, у кого неожиданно взбунтовалась раковина, лучше посмотреть этот видеоролик: