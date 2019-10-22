В комплекс оздоровительных банных процедур входит не только посещение парной, но и быстрое, контрастное охлаждение организма. Если рядом есть река, то можно считать, что хозяевам повезло. Когда водоем поблизости отсутствует, приходится задумываться о сооружении собственного «озера». Большая баня позволяет построить почти олимпийский объект — бассейн. Если здание небольшое, то есть другой вариант — создание его уменьшенной копии — чашеобразной емкости. Сделать купель для бани своими руками гораздо легче, однако и при ее изготовлении необходимо выбрать более подходящие материалы, найти оптимальное расположение, знать правильный порядок работ.

Банная купель и ее разновидности

Традиционная купель для бани — это довольно большая емкость, имеющая круглую форму. Сейчас ассортимент материалов очень велик. Он дает возможность построить конструкцию любых очертаний и размеров. Устройство в ней разнообразных приспособлений, обещающих больший комфорт в бане, тоже не проблема.

Современные заводские емкости отличаются завидным разнообразием. Сейчас они могут иметь круглую, овальную, угловую, квадратную, прямоугольную либо оригинальную многоугольную форму. Устанавливают их в моечном отделении, на веранде либо террасе, около бани под навесом или в другом месте, которое находится поблизости.

Купелью называют и другое приспособление — обливное ведро, заменяющее в бане один из этапов контрастного душа. Эту емкость крепят на стене, подключают к водопроводу. Для предотвращения перелива внутри ведра устанавливают поплавковый механизм. Это самый простой, недорогой вариант, однако идеалом его назвать трудно.

Деревянная купель — классический вариант, привычный, удобный, экологичный. Для русской бани купель, сделанная из дерева, — оптимальный мини-бассейн, так как натуральному материалу свойственно длительное сохранение тепла воды. Однако эти емкости можно соорудить и из других материалов — из бетона, металла, пластика. Со всеми претендентами надо познакомиться поближе.

Материалы для изготовления

Если говорить о купели для бани своими руками, то здесь ассортимент не слишком велик: вполне возможно самостоятельное сооружение конструкции из бетона или дерева. Заводские модели делают из пластмассы или металла — стали либо чугуна.

Бетон

Такая емкость может располагаться как на свежем воздухе, так и внутри бани. Ее габариты зависят лишь от требований к ней хозяев. Для бетонной купели обязателен котлован. Снаружи стены обрабатывают резиновой краской, керамикой, гидроизоляционной пленкой, предназначенной для бассейнов. Для удобства спуска в купель делают бетонные ступени или фиксируют металлическую лестницу.

Бетонная конструкция — самая требовательная: нужен грамотно составленный проект, в котором указаны места систем подачи, слива воды, от мастера требуются навыки работы с такими монолитными конструкциями. Изготовление сооружения из бетона займет много времени, так как только на застывание раствора необходимо около 30 дней, отнимет много сил.

Дерево

Этот материал для строительства бани и сооружения купели остается лучшим вариантом. Работа, касающаяся подготовки дерева, не совсем проста. Для создания такой «лохани» подходит не всякий материал. Твердость и минимальное впитывание жидкости — условия обязательные, поэтому достойных претендентов остается немного. Это бук, дуб, кедр, лиственница, однако лучшие кандидаты для бани — второй и последний.

Дуб. Бочки из «могучего» дерева будут служить очень долгое время, так как материал отличает плотная структура и завидная прочность. Лиственница. Непосредственный контакт с водой делает ее крепче. Второй плюс древесины — уникальная смола, предотвращающее гниение.

Экологическая чистота — другое достоинство древесины. Чтобы купель не рассыхалась, ее нужно как минимум раз в неделю наполнять водой, а после процедур закрывать деревянным настилом, крышкой либо пленкой.

Пластик

В этом случае работа, предстоящая мастеру, сводится к отделке купленной емкости, а ассортимент их достаточно велик. Наземный монтаж пластиковой купели подразумевает ее декорирование деревом. Такое изделие, обшитое рейками, практически неотличимо от натурального оригинала, поэтому отлично впишется в деревянный интерьер бани.

Монтаж в земле предполагает рытье и бетонирование котлована, а также его утепление. Вокруг конструкции нередко устраивают деревянный подиум, «покоящийся» на металлическом каркасе. В этом случае нет необходимости терять время, дожидаясь застывания бетона, так как чашу можно устанавливать непосредственно после демонтажа опалубки.

Сталь

Нержавейка — последний, не самый популярный вариант. Такую емкость изготавливают из листового материала, однако мастеру необходим сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Это сооружение нельзя назвать купелью, это чан, который обычно крепят над костром. Его «призвание» — прогревание организма, у купели задача прямо противоположная. На дне этой металлической «посудины» делают пол из досок, либо укладывают речные камни, а по контуру конструкции фиксируют деревянные перила.

Изготовление деревянной купели

Перед самостоятельным изготовлением этого атрибута необходимо найти место для будущей купели — в одном из помещений бани либо на прилегающей к ней территории. Если мини-бассейн будет оборудоваться сливом-переливом и сливным сифоном, то в данном случае близость или удобство проведения коммуникаций обязательно надо учитывать. Второй шаг — выбор подходящего чертежа, который устраивает по всем параметрам.

Из деревянных элементов, оптимальная толщина которых составляет 35-50 мм, купели для бани собирают двумя способами.

Клеевой. Торцы крепят термо- и влагостойким клеем. Готовую емкость стягивают двумя-тремя стальными хомутами. Шип-паз. Это более привычный метод, применяемый для монтажа вагонки. Плюсы способа — надежность соединений, идеальная поверхность маленького бассейна.

Именно последний вариант, не предполагающий использование вредных клеевых составов, является оптимальным, так как гарантирует полную безопасность даже тех любителей бани, которые склонны к проявлениям аллергических реакций.

Что необходимо для работ?

Для изготовления деревянной чаши для бани потребуется приобрести:

брус для подставок (40х40 мм);

доски 40х150 мм;

шпунтованные доски, толщина их — 40 мм;

металлические хомуты;

полипропиленовую трубу;

сливной сифон;

герметик;

клей ПВА;

наждачную бумагу;

шпаклевку для дерева;

небольшие гвозди, болты для хомутов;

саморезы.

Будет необходим столярный «джентльменский набор», включающий:

дрель;

молоток;

струбцины;

фрезер;

электролобзик.

Сборка купели

Первым делом приступают к основанию купели. Дно собирают из шпунтованных досок. Их кладут в ряд на ровную поверхность, шпунты промазывают клеем. Элементы соединяют, затем получившийся щит фиксируют в струбцинах, оставляют до полного высыхания.

Переходят к изготовлению стенок. Используя фрезу, на боковых сторонах досок делают с одной стороны полукруглые пазы, с другой — выступы такой же формы. В нижней части досок вырезают поперечные пазы, предназначенные для фиксации дна купели. Ширина их 42 мм, глубина — 20 мм. Расстояние от нижнего края паза до торца равно высоте дна емкости, к которой приплюсовывают толщину ножек–подставок. Высохший щит превращают в дно купели. На поверхности его чертят круг или овал в соответствии с чертежом, оставляют «припуск» для крепления стенок. Он составляет около 20 мм. Фигуру вырезают лобзиком. К нижней части днища с противоположных концов саморезами прикручивают подставки-брусья, которые будут исполнять роль ножек. В дне, недалеко от стенок, сверлят отверстие для слива, вставляют в него сливной сифон, его прикручивают саморезами. К нему крепят трубу, а в месте соединения с деревом щедро наносят герметик. Приступают к формированию стен купели. Заготовки собирают вокруг дна, постепенно соединяя его с вырезанными пазами. При желании места «стыковки» промазывают герметиком. Последнюю доску вставляют сверху, помогая себе молотком (резиновой киянкой). После окончания работы со стенками их в нижней части стягивают хомутом, края прибивают маленькими гвоздями, затем затягивают болтом. Таким же образом поступают с оставшимися обручами — посередине и сверху. Все поверхности — наружную, внутреннюю — тщательно обрабатывают наждачной бумагой, так как на них не должно остаться ни единого «опасного» дефекта. Готовую чашу устанавливают в выбранном месте, сифон присоединяют к сливному отверстию либо к канализационной трубе.

Это классическая модель купели, поэтому ее можно считать готовой, однако при желании мастер может оборудовать внутреннее сиденье-скамейку, а снаружи установить небольшую приставную лестницу.

Установка лавок внутри

Для этих скамеек традиционно используют такие же доски и брус, который был взят для изготовления подставок-ножек. Определив оптимальные размеры лавки, на днище ставят метки для опор. Если запланированы сиденья по периметру, то шаг их 400-500 мм. Для маленьких купелей достаточно 2-4 стоек, расстояние между ними аналогично.

Опоры крепят к стенкам саморезами, чьи шляпки утапливают в древесину на несколько миллиметров. Края досок обрезают под углом, который зависит только от формы и размеров чаши, края обрабатывают. Затем элементы соединяют попарно (поперек) рейками, а все поверхности шлифуют. Готовые лавки укладывают на стойки, выравнивают, крепят саморезами, которые тоже утапливают в материал. Все углубления маскируют шпаклевкой либо самодельным составом — смесью ПВА и мельчайших опилок, больше похожих на пыль.

Сооружение бетонной чаши

Создание бетонной купели — процесс нелегкий, однако сам результат быстро оправдывает все усилия мастера. Такая конструкция прочна и долговечна. Есть у нее минус. Это необходимость ее сооружения на этапе возведения бани, так как для нее обязательно нужен котлован. Его глубина обычно составляет 1500-1700 мм, ширину и длину хозяева обычно выбирают самостоятельно. Сам процесс строительства включает несколько этапов. Это:

подготовка котлована;

заливка раствора;

гидроизоляция и отделка.

На этапе планирования бани предусматривают и подходящее место для купели. Для строительства необходимо иметь:

арматурные прутья (диаметр — 10 мм);

бетонный раствор, песок;

брус для распорок;

валик либо широкую кисть;

водостойкую штукатурку;

гидроизоляционную пропитку;

деревянные щиты либо фанеру;

проволоку на скобы (5 мм);

уровень, отвес.

Первый шаг — определение размеров котлована с учетом толщины стенок бетонной конструкции. Она составляет как минимум 150 мм. Потом приступают к работе.

Котлован

Роют яму (квадрат, прямоугольник) необходимой глубины, затем стены ее выравнивают по вертикали, со дна удаляют лишний грунт и ровняют его. Если воду будут откачивать насосом, то дальнейших манипуляций не требуется. Когда запланирована система водоотвода, от стены котлована роют траншею с уклоном, который ведет в сторону сточной ямы. В нее укладывают пластиковую трубу. На дно ямы насыпают песчаную подушку, толщина ее — 100 мм, ее проливают водой, затем песок тщательно трамбуют. Сверху равномерно размещают куски кирпича, небольшие камни либо обрезки труб. На них укладывают решетку, сделанную из нарезанного арматурного прута, связанного проволокой. Размер ее ячеек — 100х100 мм. На стенах решетку крепят, используя скобы из проволоки. Расстояние между стенками и арматурой — 5-7 мм.

Опалубка и заливка

Приступают к монтажу опалубки из листов фанеры или деревянных щитов. Высоту ее делают выше поверхности на 150-200 мм. Расстояние между арматурной решеткой и опалубкой — 150 мм. При установке конструкции ее вертикальность проверяют уровнем, крепят распорками, изготовленными из бруса, они обязаны защитить материал от потенциальной деформации. Делают раствор, смешивая песок, цемент и щебень (1:3:6). Бетон заливают поэтапно, в перерывах уплотняют его, используя металлический прут. После заполнения пространства поверхность выравнивают кельмой, закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют. Время от времени бетон увлажняют, уберегая его от растрескивания. Срок, необходимый для набора прочности, составляет примерно 28 дней. После упрочнения бетона опалубочную конструкцию аккуратно демонтируют. Когда раствор окончательно доходит до нужной кондиции, дно котлована выравнивают стяжкой, толщина которой 60-80 мм, а пропорции — 1:3:5 (цемент М400 или выше, песок, щебень). Высохшее дно штукатурят самодельным составом на основе цемента. Оптимальная толщина слоя — 0,3-10 мм.

Обработка, декорирование

Внутреннюю поверхность высохших стенок купели обрабатывают гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, ее наносят широкой кистью либо валиком. Для мини-бассейна эту операцию повторяют 3-4 раза, каждый из слоев этого состава должен окончательно высохнуть. Предпоследний этап — декорирование купели. В этом случае каждый мастер волен выбрать свой материал. Некоторые укладывают привычную керамическую плитку, другие используют «новшество» — резиновую краску. Для монтажа плитки покупают специальный влагостойкий плиточный клей. Жидкую резину наносят валиком либо краскопультом.

Последний этап работы — установка лестницы, которую покупают в магазине или изготавливают своими руками из трубы-нержавейки. Оптимальный вариант монтажа — вмуровывание в пол около купели, приобретенные модели цепляют за борт мини-бассейна.

Устройство обливного устройства

К сожалению, в такую купель поместиться невозможно, однако она достойно справится со своей работой, если у хозяев бани «времени в обрез», а завершить процедуру по всем правилам, чтобы окончательно взбодриться, нужно обязательно.

Это деревянное ведро, оборудованное поплавковой системой, знакомой всем. Она располагается в верхней части емкости, внутри. Ее патрубок через стенку соединен с гибким шлангом, а он — с накопительным баком либо водопроводом. С работой этого простого устройства знаком любой, кто хотя бы раз занимался исследованием «внутренностей» унитазного бачка. Поднимаясь, поплавок перекрывает струю воды, и наоборот. Если водопровода нет, то наполнением купели занимаются вручную.

Сделать деревянную емкость своими руками можно, но имеется ли в этом большой смысл? Если у хозяина нет навыков, то покупное изделие для сооружения обливной купели — хорошая и быстрая альтернатива. Установка ее проста, и с ней справится любой.

Когда хочется абсолютно все сделать без вмешательства посторонних предметов, первым делом находят чертеж. Затем из картона вырезают шаблоны для мини-купели, и по ним выпиливают элементы будущего ведра. Для них используют доски 10х100 мм. Крепят детали к дну, соединяют вместе ободками из стальной ленты, ее толщина 2 мм, ширина — 50. Для заклепок берут проволоку-пятерку.

Подготовка к свершениям

Чтобы установить небольшую конструкцию, надо приготовить:

брус 40х40 мм;

гибкий шланг;

дрель;

наждачную бумагу;

ножовку;

поплавковую систему;

рубанок;

рулетку;

саморезы, болты, дюбеля;

уровень;

шнур (прочный).

«Созидание» ведра и монтаж

Обливная купель обычно имеет в бане свое законное место: это моечная с подведенной водой и сливом. Первый шаг — определение ее положения на стене. В этом случае ищут самого «длинного» члена семьи, его «ставят к стенке» и заставляют поднять руки. Затем вымеряют расстояние от пола до кончиков пальцев, а к этой цифре прибавляют высоту ведра.

На стене, пользуясь уровнем, делают метки для монтажа. От них отступают 150-200 мм, отмечают точку для введения трубы водопровода. После установки ее конец соединяют со шлангом. Если водопровода нет, то этот этап игнорируют. Изготавливают кронштейны из бруса. Делают заготовки длиной 400 и 600 мм, из них собирают два прямоугольных треугольника: торцы длинной стороны запиливают под углом 45°. Скрепляют элементы саморезами, затем обрабатывают рубанком, шлифуют. К внешней стороне обоих уголков прибивают по такой же доске, ее длина — около 800 мм. Это планки соединяют 3 поперечинами такой длины, чтобы между ними поместилась средняя часть купели. На остром углу каждого кронштейна сверлят отверстия под болты. В противоположных, (в той же средней части) концах ведра тоже делают отверстия. Емкость проверяют, вставив ее между кронштейнами. В самом верху передней части мини-купели просверливают маленькое отверстие для шнура, его продевают и завязывают. В ушко обливного ведра вставляют патрубок, который тут же фиксируют. В метках на стене делают отверстия, потом — в каркасе конструкции. Далее делают примерку, проверяют корректность расположения по горизонтали.

Последние операции — фиксация обливной купели на стене и присоединение шланга к патрубку.

Купель для бани своими руками изготовить совсем просто, когда дело касается обливной конструкции-дюймовочки. Немного сложнее сделать большую деревянную чашу, а с бетонной вечной «лоханью» придется выложиться по максимуму.

С примерами работ и их возможными сложностями познакомят многочисленные видео. Одно из них комфортно поместилось здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=nCMajO0Zrz8