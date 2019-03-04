Комната в стиле лофт: бывший «чердак», превратившийся в бренд

Это урбанистическое стилевое направление, увидевшее свет в середине прошлого века в самом большом городе США, быстро завоевало любовь на родине. Не остановившись на достигнутом, лофт незамедлительно отправился покорять другие земли. И теперь «чердачный» стиль с одинаковым успехом используют для оформления кафе и баров, ресторанов, торговых центров, загородных владений и обычных квартир. Комната в стиле лофт в первый момент может вызвать оторопь, так как выглядит она эпатажно, провокационно. Но именно ее «изюминки» — простор, кажущаяся простота и сочетание несовместимых, на первый взгляд, элементов — причины успеха у дизайнеров и владельцев.

Лофт: не описать двумя словами

Бывшая индустриальная мастерская, превратившаяся из «Золушки» в принцессу, находится на пике популярности из-за необычности, свежести решения. Для людей, уставших от вычурных стилей, лофт становится глотком «вкусного» воздуха. Есть характерные особенности этого стиля, благодаря им лофт узнают с первого взгляда.

Простор — отсутствие всяких перегородок, исключение одно — ванная комната. Высокие потолки, большие окна, не прячущиеся стыдливо за занавесками. Максимально свободное пространство, торжество света — главные черты лофта. В роли искусственного освещения выступают дизайнерские либо промышленные винтажные светильники. Если помещение большое, нередко дополнительно используют софиты. Грубая индустриальная отделка — тренд стиля. Это бетон, кладка — каменная, кирпичная, со штукатуркой, побелкой или без нее. Характерны для лофта балки перекрытия, чугунные батареи, коммуникации, остающиеся на виду. Отделка пола и потолка минимальна, или создает такую иллюзию. Высокие стены дают возможность оборудования второго уровня, там размещают кабинет либо спальню. Материал для яруса и лестницы — дерево, металл. Мебель, чаще простая, но практичная. Она помогает в зонировании помещения. Цветовая гамма отделки включает до 3 цветов. Они могут гармонировать либо, наоборот, быть контрастными. Стиль мебели различен: старую охотно сочетают с современными многофункциональными предметами, или отдают предпочтение «оголтелому» антиквариату, мирно соседствующему с картинами в стиле модерн, современной техникой.

В качестве материалов используют натуральные — дерево, кожу, металл, мешковину. Открытые печи, камины — обязательный (желательный) предмет интерьера комнаты. Неожиданными элементами зачастую становятся граффити, плакаты, постеры.

Направления лофта и характерные цвета

Направлений пока всего три:

Бохо-лофт — богемный. Для него выбирают антикварную мебель. Обстановка, аксессуары часто выглядят негармонично. Но весь декор — предметы, относящиеся к искусству — икебаны, музыкальные инструменты, работы художников, скульпторов. Гламурный лофт. Он имеет особую палитру, отличается пастельными тонами (например, серо-сиреневая гамма). Большое внимание уделяют необычным осветительным приборам — торшерам, плафонам, люстрам, служащих акцентами в интерьере. Допускается изящная мебель. Индустриальный лофт — самый популярный. Основная цель — сделать комнату двойником производственного цеха, поэтому трубы, провода, фермы из дерева — обязательные атрибуты комнаты. Вся мебель имеет строгие геометрические формы, излишества совсем не приветствуются.

Ограничения в цветах легкообъяснимы, так как промышленные помещения не приемлют чересчур ярких красок. Характерные цвета: бежевый, белый, красно-коричневый, коричневый, серый, черный. В качестве акцента используют разные оттенки желтого, красного, синего.

Лофт, как хай-тек и минимализм, — современный стиль, поэтому и для него выбирают холодную гамму (серебро, белое, серое, черное). Возможны гармоничные либо контрастные сочетания, допускается однотонное оформление.

Любимые материалы стиля лофт

Чтобы стиль был узнаваем с первого взгляда, по обыкновению предпочитают использовать:

Бетонные стены. Чтобы придать комнате уют, их окрашивают в разные оттенки либо придают иную фактуру. Обилие бетона ни к чему, достаточно оставить лишь одну такую поверхность. Кирпичные стены, простенки и деревянный пол. Такое сочетание всегда выигрышно. Лофт здесь не исключение. Металл. Это, в первую очередь, трубы, даже фальшивые. Также материал нередко выбирают для балок, рам. Стекло. Прозрачные перегородки более органичны в комнате стиля лофт, они делают возможным зонирование: например, стеклянными стенами иногда отделяют большее помещение от ванной, кухни, спальни. Обычную либо декоративную штукатурку, подчеркивающую любой стиль дизайна.

Лофт: оформление поверхностей и света

В помещении, которое должно «притворяться» производственным, отделка не может быть кричащей, поэтому излишества здесь непростительная роскошь.

Потолок: несколько возможностей

Самый простой способ, подходящий как для больших, так и маленьких комнат, — окрашивание в белый цвет или оштукатуривание. Достаточная высота потолка — причина задуматься о сооружении псевдобалок. Не будет необходимости убирать с глаз долой трубы вентиляции, они эффектно впишутся в интерьер.

Электропроводку прячут в кожаные чехлы. В некоторых случаях хозяева могут позволить себе монтаж ферм. Между ними на цепях подвешивают лампы. Довольно оригинально смотрится поверхность, вовсе лишенная всякой отделки. Однако в этом случае стены должны быть оформлены более эффектно, иначе помещение будет напоминать обычный гараж.

Стены: за грубой простотой — сила

Максимальная простота стен, минимальная отделка — главное условие для комнаты в стиле лофт. Идеал — кирпичная стена без особых излишеств. Кладку можно заштукатурить так, чтобы были видны отдельные кирпичи. Бетонные стены — иной вариант. Допускают их покраску в белый или серый цвет, но она не должна бросаться в глаза. Также поверхность можно покрыть лаком.

Достойной альтернативой станут обои, если нет иного выхода, но только те, что имитируют кирпичики. Хватит даже одной такой стены. Другой вариант — штукатурка, нанесенная нарочито небрежно. Для оживления интерьера стены украшают деревянными, металлическими панелями.

Пол: недостатка вариантов нет

Бетон — классика для производства, но вряд ли кто-то захочет такое холодное и не совсем уютное покрытие в своем доме. Поэтому частые гости лофта — деревянные полы спокойных оттенков — натурального или сероватого. Это ламинат или паркет, отциклеванный и лакированный.

Рассматривают как вариант наливной «теплый пол». Не менее подходящие материалы — искусственный камень, мрамор либо керамические плиты. Именно половое покрытие зачастую играет главную роль в зонировании. Например, «мокрые участки» оформляют влагоустойчивым материалом, остальные — тем, что понравился.

Освещение: зависимость от интерьера

Для однотонного строгого дизайна, в котором преобладает металл и одноцветная штукатурка, наиболее подходящими станут лампы дневного, мягкого света. Обилие деревянных отделочных материалов, винтажные элементы декора и сочные краски требуют яркого освещения от ламп накаливания.

В обоих случаях прекрасным дополнением станут дизайнерские светильники и чугунные бра. Это могут быть лампы Эдисона, кованые изделия, сваренные из труб. Возможно использование старинных торшеров, люстр с хрустальными подвесками. Наиболее экстремальное решение — голые лампочки, висящие на цепях из металла, плетеных канатах.

Различные комнаты в лофтовом стиле

В оформлении каждого помещения существуют свои правила, нестандартный лофт здесь тоже не исключение.

Гостиная, где важен комфорт

Это самая уютная комната, поэтому голые бетонные стены — решение не лучшее. Рекомендуют оставить одну необработанную поверхность, другие оштукатурить или покрасить. Средоточием комнаты станет кожаный диван, кресла или пуфики. «Мягкий уголок» обычно не ютят у стен, а располагают в центре гостиной. Картину дополнят черно-белые фотографии, плакаты, часы.

Оригинальный столик, необычные светильники, камин сделают комнату комфортной. Насчет ковров и окон мнения расходятся. Некоторые считают, что лофт не приемлет мягких покрытий, однако небольшие ковры все же отвоевывают себе место и здесь. Окна также не рекомендуют оформлять занавесками, но допускают использование жалюзи.

Кухня: классика — кирпич

Такое оформление подойдет любому помещению. Заменяет натуральную кирпичную кладку искусственный «дублер». Мебель здесь простая и неброская. Она может быть сделана из дерева, пластика, стали и стекла. В лофтовой комнате главная роль отводится бытовым приборам, а количество мебели минимально. Помимо стола можно организовать барную стойку.

Главные задействованные материалы — дерево, камень, металл. Кухонный фартук оформляют плиткой, имитирующей кирпичную кладку, либо панелями из стали. Столешница из металла — хороший вариант. В отделке используют стеклянные и хромированные элементы.

Спальня: уют — на первом месте

Помещение для сна, вынесенное на второй уровень — отличное решение. Если нет возможности, зону отдыха отделяют от гостиной перегородкой из стеклоблоков. Главный элемент комнаты — невысокая кровать, располагающаяся на каркасе из дерева или стали. Около нее ставят старинные комоды либо незамысловатые тумбочки.

Для придания «лофтовости» достаточно одной кирпичной стены, другие покрывают однотонной краской. Осветительные приборы — раритетные торшеры, плафоны, хрустальные люстры с небольшим числом подвесок. Стены украшают черно-белыми фотографиями, неброскими постерами, плакатами.

Комната в стиле лофт оригинальна и не укладывается в обычные рамки. В этом ее прелесть и популярность у людей, мыслящих нестандартно, стремящихся уйти далеко от надоевшей классики и засилья разнообразного декора.

Говорят, что стиль лофт не слишком подходит для крошечных квартир. Это заблуждение. Убедиться в этом поможет данное видео: