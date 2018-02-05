Как обшить ванную пластиковыми панелями: варианты

Замышляя ремонт в ванной комнате, хозяева зачастую сталкиваются с некоторыми трудностями. Одна из них — выбор подходящего материала. Хочется, чтобы комната выглядела замечательно, но высокая влажность, навеки поселившаяся здесь, несколько ограничивает ассортимент подходящих товаров. Да, стоит учитывать и перепады температур. На чем можно остановить свой взор? Например, на кафельной плитке. Но многие не хотят, или не решаются с ней связываться. В таком случае можно обратить внимание на другой хит для «мокрых» помещений — на пластик, который доступен по цене, да и прослужить может довольно долго. Как обшить ванную пластиковыми панелями самим, не прибегая к услугам профи? Достаточно легко, но кое-какие нюансы все же придется учитывать.

Что должно быть учтено при выборе?

На этот вопрос требуется всеобъемлющий ответ. Итак, обращайте внимание на такие детали:

Перед покупкой надо корректно рассчитать необходимое количество. Приобретая панели ПВХ, берите изделия из одной партии, в противном случае ваша ванная станет самой оригинальной, так как оттенки цвета могут не совпадать. Размеры должны соответствовать тем, что имеются на этикетке. Если реальные габариты панелей не совпадают с заявленными, то их наверняка «ключница делала». Ребра жесткости. Чем большее количество их у плитки, тем прочнее она. Покупая приглянувшийся товар, посмотрите, не деформированы ли ребра. Если дефекты присутствуют, значит, товар брать не стоит. Рисунок плиток должен быть четким, не допускается неоднородная окраска и размытость. Толщина изделия не должна быть более сантиметра, при этом большая часть ее приходится на покрытие. Проверка стыков обязательна. У плиток высокого качества они практически не видны.

Если гложут сомнения

В таком случае придется рассмотреть как минусы, так и плюсы.

Начнем с достоинств, потому как их больше:

влагостойки и не боятся плесени;

монтируются легко, а значит, не требуют чрезмерных затрат;

универсальны, так как подойдут и для стен, и для потолка;

ассортимент огромен: есть зеркальные, глянцевые и матовые;

есть возможность камуфлировать ими трубы или проводку;

долговечность и простота ухода;

привлекательная цена.

Теперь о минусах:

с течением времени будет тускнеть, появится хрупкость;

ударов «терпеть ненавидят», реакцией будут трещины или вмятины;

конденсат на них образовывается с обеих сторон.

Если для вас достоинства победили недостатки, то можно отправляться за покупками.

Без чего монтаж невозможен?

Вот список материалов и инструментов, которые необходимо приобрести:

герметик;

деревянные рейки;

дрель (перфоратор);

дюбель-гвозди;

клей;

кляймеры (монтажные клипсы);

маркер;

металлический или пластиковый профиль;

ножовка;

панели ПВХ;

плинтуса;

уголки (наружные или внутренние);

уровень;

шуруповерт.

Перед походом за товарами необходимо решить, какой метод для вас наиболее подходит, в противном случае наберете много лишнего.

Выбор способа: что же предпочесть?

Монтаж возможен с помощью клея, кляймеров или саморезов. Каждый вариант крепежа имеет право быть выбранным вами.

Клеевой способ. Недостатками его можно считать трудности при демонтаже. Также клеевая посадка очень требовательна к стенам: им необходимо быть идеально ровными.

Способ крепления кляймерами. Такие скобы крепятся к каркасу, панели на них будут держаться прочно. Но возможен метод только для обрешетки из металлического или пластикового каркаса.

Монтаж на саморезы. Самый трудоемкий вариант, так отнимет кучу времени на закручивание. Поэтому шуруповерт жизненно необходим. В виде каркаса используются рейки, обработанные антисептиком.

Клеевой монтаж

Несмотря на то, что метод этот не слишком популярен для пластиковых панелей, он все же имеет право на существование, что и успешно доказывает. После капитальной обработки стен можно приступать, но обратить внимание сначала придется на клеевой состав, вернее, на ингредиенты: в нем не должны присутствовать органические растворители. Подходящими считаются: Момент Кристалл, Эмфиколь 34012А или Клейберит 636.

Лучшим выбором могут стать жидкие гвозди. Укладка в этом случае стартует с дальнего угла. Метод прост: наносится клей равномерно, но не слишком толстым слоем, затем изделие прикладывается к стене. Последнюю панель, скорее всего, придется обрезать. Делать это удобнее при помощи ножовки с мелкими зубчиками. Заменой ей может стать острый нож. Надрезать плитку надо по лицевой стороне и торцам, после чего сложить по полученной линии, затем разрезать с изнаночной стороны.

Монтаж обрешетки

Первым, самым важным, шагом будет подготовка стен: демонтаж старого покрытия, их просушка и обработка противогрибковыми составами. Если в качестве каркаса выбраны деревянные рейки, то раствор против грибка наносится и на них. Но более практичными считаются профили из металла или пластика.

Итак, для начала понадобится уровень и маркер, с помощью которых делается корректная разметка помещения. Если на стенах промежуток между профилями должен быть 40-50 см, то в случае с потолком это расстояние уменьшается до 30-35.

Обратите внимание, что профили должны быть перпендикулярны панелям, которые в ванных комнатах обычно монтируют вертикально.

Когда с разметкой покончено, можно заняться обрешеткой. Если для деревянных реек понадобятся или гвозди, или саморезы, то для каркаса из металла или пластика нужны исключительно последние. Для соблюдения ровной поверхности нужно использовать в виде подкладки под профили пластины из пластика или дерева.

Крепление панелей

Работа начинается тоже с дальнего угла, в котором первым делом закрепляется внутренний уголок, называющийся стартовым профилем. Сначала в него вставляют узкую часть панели, широкую же присоединяют к обрешетке или гвоздями (в дерево), или саморезами. Потом в паз первой вставляется вторая ламель, крепится, за ней идут следующие. Последняя панель не требует крепления саморезами, потому как вставляют ее в паз финишного угла. Торцевые стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж на кляймеры

Такое крепление происходит быстрее в разы, потому что работа подразумевает использование специальных клипс-защелок, которые легким движением руки фиксируют ламели в обрешетке. Поэтому кляймерный метод подойдет всем, кто выбрал для обрешетки пластиковые или металлические профили.

Теперь вы можете с уверенностью сказать, что в вопросе «Как обшить ванную пластиковыми панелями?» для вас не осталось белых пятен, потому как процесс несложен, но ванная комната будет настолько красива, что покидать ее не захочется.

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