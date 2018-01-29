Как положить ламинат на пол своими руками умело?

Изделия из ламината уже давно завоевали себе место под солнцем: восхитительный внешний вид, довольно привлекательная цена и нетрудный монтаж сделали эти покрытия чрезвычайно популярными. Поэтому многие ищут ответ, как положить ламинат на пол своими руками, чтобы избежать лишних трат на вызов бригады специалистов. Процесс такой укладки не чересчур трудоемок, но он все равно потребует от хозяев и аккуратности, и терпения. Почему бы и не рискнуть?

Готовимся к укладке

Если хотите, чтобы все прошло без всяких эксцессов, необходимо выполнить несколько условий:

обеспечить оптимальную влажность и температуру (первая — 40-70%, вторая — от 15 до 30 °С);

выдержать покрытие в помещении двое суток;

исследовать основание на отсутствие дефектов — скрипящие полы, трещины в стяжке;

удостовериться в невредимости упаковок материала.

Чего делать нельзя:

жестко крепить ламинат с замками к полу (нет гвоздям, шурупам, клею);

делать укладку в квартирах с высокой влажностью;

монтировать ламинат без подложки (пенополиэтилен, пенополистирол и др.).

Требования к основанию

Ламинат, в отличие от иных напольных покрытий, имеет особые претензии к качеству поверхности. Ей может быть:

бетонная стяжка;

линолеум;

напольная плитка;

пол из дерева.

Бетонный пол

Новенькая бетонная стяжка должна полностью высохнуть, на это потребуется месяц. Если же она уже готова, необходимо тщательно проверить ее поверхность на предмет изъянов. Когда обнаруживаются трещины или иные неровности, приходится отложить операцию, залив пол выравнивающей смесью. При значительных повреждениях возникает необходимость в новой стяжке.

Мокрая и полусухая стяжки нуждаются в полиэтиленовой пароизоляции. Стыки внахлест фиксируются с помощью скотча, дополнительно необходим напуск на стены. Старая стяжка уже его предусматривает.

Линолеум

Если это старое покрытие не потеряло своего идеального состояния, никаких других операций выполнять не потребуется. Ламинат просто укладывается поверх.

Напольная плитка

Керамическая плитка, укладка которой была выполнена корректно, не требует удаления. И пароизоляция здесь тоже не нужна. А вот использование подложки обязательно.

Деревянный пол

В этом случае могут всплыть «глобальные» проблемы: нужно сперва протестировать крепление к лагам, при возможности укрепить с помощью шурупов. Если лаги прогнили или просто были плохо уложены, пол придется перестилать. Неровность досок исправляется рубанком или циклевкой. Поверхность обязана быть идеально ровной. Доски с дефектами заменяются новыми.

Есть и более легкий выход из положения — выравнивание листами фанеры. Толщина их должна быть более 6 мм, между ними оставляется зазор в полсантиметра. Оптимальным будет решение укладки двух слоев потоньше, в этом случае все неровности первого слоя скрываются под вторым.

Инструментарий и материалы

Чтобы ничего не забыть, тщательно соберите все нужное в одном месте:

Рулетка, угольник и карандаш. Молоток Распорные клинья. Скоба. Шаблон для молотка. Маленькая ножовка. Стусло (диагональный способ). Плинтуса, уголки, порог и обводки для труб.

Продаются даже наборы, включающие клинья, скобы и шаблон, облегчающие работу. Перед тем, как положить ламинат на пол своими руками, лучше запастись такими нужными предметами.

Способы укладки

Ламинат соединяется несколькими способами:

клеевой;

замковый.

Последний имеет две разновидности:

«Click»;

«Lock».

Первый способ, клеевой, напоминает тот, что используется при монтаже паркета: клей наносят на края, а панели стягиваются. Применяется в местах, характеризующихся большой нагрузкой. Метод не очень популярен, потому что трудоемок, ламинат здесь нельзя демонтировать, да и с долговечностью дело обстоит не очень хорошо.

Наиболее распространен способ с замками Click: шип входит в паз под углом в 30°, опускается и сразу фиксируется. Стыки при таком методе не бросаются в глаза. Замок Lock не так элементарен: ему нужна качественная поверхность, а неумелые действия могут привести к его повреждению. Для их стыковки нужен молоток, демонтаж тоже требует умения.

Особенности расположения

Как правило, покрытие укладывается по направлению к свету, но никто не мешает расположить его так, как угодно душе — перпендикулярно или диаметрально. Существуют и определенные схемы укладки:

Классическая. Отличается экономным расходом материала. Начинается она традиционно, а обрезки, оставшиеся от предыдущего ряда, используются на начало нового, но надо, чтобы кусочки имели размер минимум 30 см. При таком разумном подходе выбрасывать придется лишь 5% купленного ламината. Кирпичная аналогична кладке, используемой в строительстве: смещение идет на полпанели в каждом следующем ряду. Отличается большей прочностью, но и большим расходом материала (15%). Но красота требует жертв: особенно замечательно при такой укладке смотрится ламинат с фаской на торцах. Диагональная, естественно, укладывается по диагонали. Требует от хозяина более грамотной работы. Такую схему можно назвать самой привлекательной, особенно если дверь комнаты расположена в углу. Отходы составляют те же 15%, но особо узкие помещения приведут к увеличению этой цифры.

Для большей прочности будущего пола требуется укладывать каждый ряд со смещением замков. Минимальным является расстояние в 20 см.

Инструкция

Перво-наперво тщательно очистите поверхность. Теперь устилается полиэтилен, за ним подложка. Ряды следует укреплять скотчем для большей герметичности. Рекомендуют не одновременно застилать все пространство, чтобы избежать скопления грязи. Лучше добавлять по необходимости.

Начальный ряд сразу требует установки распорных клиньев по всей его длине. Необходимый зазор должен быть соблюден и около труб, потому что ламинат так же, как и дерево, способен расширяться из-за перемены влажности.

Панели вставляют, основательно стыкуют, затем опускают. Если нужно, применяется герметик. Первыми крепятся боковые замки, после чего соединяются рядами. Новый сдвигается на 20 см или больше (до центра панели).

К работе приступать предпочтительнее с того проблемного угла, где располагаются трубы и батареи парового отопления. Для того, чтобы распил для труб выглядел аккуратным, просверливается отверстие несколько большего диаметра (помните, что ламинат расширяется), затем ламинат надрезается. Дальше зазор закрывают обводками из пластика.

Для закрепления последнего ряда панели отрезаются с той стороны, которая находится у стены. Поскольку редкая квартира имеет ровные стены, то за этим надо следить, делая замеры в начале и конце. Проблема может ждать тех, у кого деревянные плинтуса очень узкие. Стандартные же способны прятать щели до 2 см. Последний ряд крепится обычным образом, но лучше использовать Z-образную скобу.

После успешной укладки завершающего ряда приходит черед пластиковых плинтусов. Бюджетные модели монтируют к стене с помощью дюбелей; те, что дороже, оснащены специальными креплениями, они надежно фиксируются на стене, а уже на них одеваются плинтуса. Лучше всего выбирать виды плинтусов, в которых предусмотрен кабель-канал, так можно избежать засилья проводов, находящихся на виду.

Очень познавательное видео: