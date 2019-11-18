Строительство собственного дома или капитальный ремонт квартиры не обходится без одного из важнейших этапов — без утепления. Именно от качества этой операции зависит уровень комфорта владельцев жилья. Некорректное проведение мероприятия сильно «аукнется» в скором будущем: в помещении будет постоянно скапливаться конденсат, а утеплитель, пропитавшейся водой, не сможет служить защитой от холода. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, всегда используют пароизоляцию. Но именно с этой процедурой, кажущейся очень простой, связан главный вопрос тех, кто делает работу по утеплению дома своими руками. Какой стороной крепить пароизоляцию, чтобы проблем не возникало? Чтобы понять, надо узнать о пароизоляционных пленках как можно больше.

Функции пароизоляционных пленок

Без понимания предназначения и особенностей пароизоляционных материалов поиск правильных ответов затруднится, поэтому сначала нужно разобраться с задачами, которые выполняют эти пленки. Например, минераловатные теплоизоляционные материалы (плитные, рулонные) очень популярны, однако у них есть огромный недостаток. Эти утеплители гигроскопичны: они способны поглощать водяные пары, скапливающиеся в воздухе. Но свою работу они качественно выполняют только в сухом состоянии. Влажная минеральная вата не может поддерживать заявленную теплопроводность.

Внутри стен, в месте встречи холодного воздуха с улицы и теплого из помещения, водяные пары начинают конденсироваться. Если такая «точка росы» находится внутри теплоизоляционного слоя, то материал неизбежно намокает. Результат — потеря им защитных свойств, его деформация и усадка. Даже частично высохнув, минеральный утеплитель свою работу хорошо выполнять уже не в состоянии: теплопроводность в месте намокания возрастает.

Пароизоляция предотвращает увлажнение теплоизоляционного материала, а также элементов крыши, пола и стен. Благодаря такому защитному слою:

внутри помещения обеспечивается комфортные условия — оптимальная влажность;

гарантируется отсутствие опасности появления, разрастания колоний черной плесени;

значительно уменьшаются расходы на отопление, кондиционирование.

Для кирпичных, газо- и пенобетонных стен пароизоляция не менее важна. Эти мембраны позволяют переместить точку росы за пределы или на край теплоизоляционного слоя. Такая защита обеспечивает прочность конструкций на длительный срок.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Оба вида материала выполняют одну функцию — служат барьером для влаги. Пароизоляция защищает от водяных паров, возникающих внутри помещения. Гидроизоляция обеспечивает сохранность пола, стен, стропильной системы, она предохраняет от внешней угрозы — от дождя, снега, капельной росы, от верховодки, поднимающейся при затяжных дождях.

Пароизоляция в этом дуэте — самый строгий «охранник», так как она не пропускает ни пар, ни воду. Гидроизоляция в состоянии задерживать только жидкость, пар через нее может свободно проходить. Так как оба материала неизменно принимают участие в утеплении, необходимо написать несколько слов об «обязанностях» и месте работы этих пленок.

Гидробарьер укладывают перед (или под) теплоизоляцией: он не пропускает воду, но дает возможность выйти пару. Это его свойство помогает влаголюбивому утеплителю сохранять нормальное состояние. Пароизоляция, уложенная на утеплитель, не пропускает ни воду, ни пар. Если небольшое количество влаги все же просочится (например, через неидеально закрытые стыки), то гидроизолятор «милостиво» позволит ей испариться.

Когда пароизоляция нужна?

Правильный ответ — всегда. Этот этап не зависит ни от вида утеплителя, ни от его цены и качества. Сейчас есть «могучая кучка» теплоизоляторов, которые чаще всего выбирают для сохранения тепла. В этом списке находится минвата, эковата, пенопласт и пенополистирол, в том числе экструдированная его разновидность.

Минеральная вата — очень популярна, но из-за «неравнодушия» к влаге ее приходится защищать. Эковата, состоящая из волокон целлюлозы, умеет поглощать влагу, оставаясь сухой. Этот утеплитель — исключение из правил. Ему не всегда нужен пароизолятор, однако он необходим в очень холодных климатических зонах, в тех помещениях, где уровень влажности очень высок.

Использование полимерных материалов, которые нечувствительны к влаге, немного облегчает задачу, однако не решает ее полностью, к тому же такие стены дышат уже хуже. Защита конструкций здания (например, уязвимого дерева) — второй фактор, говорящий в пользу пароизоляции, поэтому присутствие ее в пироге — условие обязательное. Наружное утепление этой защиты не требует: материал с неблагоприятными условиями справляется сам. Внутренние помещения в пароизоляции нуждаются.

Виды материалов

Какой стороной крепить пароизоляцию? Ответ зависит от того, какой вид пароизолятора выбран для работы. Таких материалов существует немало, но все они делятся на 3 основные вида.

Пленочные. Это давно известный традиционный барьер. Такие пленки не зря называют глухой пароизоляцией: они не пропускают ни молекулы пара. Изготавливают их из бутилена или полиэтилена, либо из их производных. Главное достоинство этого вида — низкая цена. Паронепроницаемые пленки бывают армированными (трехслойными) и обычными. Пароконденсатные пленки имеют два слоя: гладкий внутренний и шероховатый наружный. Внешняя поверхность дает возможность высохнуть каплям конденсата на месте, не стекая вниз. Чтобы избежать появления парникового эффекта из-за глухого паробарьера, необходимо обустройство воздушной прослойки. Диффузные мембраны. Это «дышащие» материалы: они, в отличие от непроницаемых пленок, пропускают через себя минимальное количество пара, который испаряется мгновенно, а не задерживается внутри. Диффузные мембраны относят к видам с ограниченной паропроницаемостью. Их производят из полипропилена и полимерной пленки. Этот тип также имеет две стороны. Энергосберегающие или отражающие пленки. Внешний слой этой разновидности пароизоляции металлизирован, эта защита позволяет материалу выдерживать высокие температуры, отражать тепло обратно в помещение. Такие отличные качества — причина частого использования пленок при утеплении бань и саун.

Из-за отличных эксплуатационных характеристик наиболее востребованы дышащие многослойные мембраны.

Типы мембран, сферы их применения

Есть несколько типов таких пленок, каждый из них имеет свою сферу «деятельности». Правильный выбор стороны тоже зависит от разновидности.

«А» — паропроницаемые мембраны, их предназначение — вывод пара. Пленки используются для обустройства вентилируемых фасадов: они являются гидробарьером, но способны дозированно пропускать пар. Эти мембраны используют для крыши, однако не с внутренней стороны здания, а поверх теплоизоляционного материала — непосредственно под кровельным покрытием. Такие пленки монтируют гладкой стороной к нему, шершавой к утеплителю. «В» (или «АМ»). Эти пленки — полноценные пароизоляторы, они тоже имеют разные стороны. В отличие от предыдущих изделий, их монтируют к теплоизоляционному материалу всегда гладкой поверхностью. Производители, чтобы облегчить работы, делают их разноцветными, на лицевую (наружную) сторону наносят логотипы. Эти изделия требуют вентиляционного зазора. «С» и «D». Первые материалы — двухслойные мембраны. Благодаря повышенной прочности их используют для фасадов и кровли. Их задача — защита от непогоды — осадков и ветра. «D» — ламинированный высокопрочный пароизолятор, производящийся из полипропилена. Его выбирают для помещений с высоким уровнем влажности, для предохранения утеплителя под кровлей.

Они бывают односторонними и двухсторонними. Первые материалы пропускают пар только в одну сторону. Их крепят так, чтобы этот работающий слой был обращен в сторону помещения. Такие товары всегда имеют маркировку на этой поверхности, она дает мастеру возможность быстро сориентироваться. Типы «С» и «D» — чаще двухсторонние мембраны способны одинаково пропускать пар независимо от положения пароизоляции, поэтому в данном случае сторона фиксации роли не играет.

Простые пленки с абсолютно одинаковыми сторонами — надежная преграда для пара, здесь нет разницы, как их крепить. Энергосберегающую пароизоляцию всегда обращают теплоизолирующим слоем внутрь помещения. Пароконденсатные изделия — шероховатой поверхностью наружу.

Материалы-паробарьеры разделяют в зависимости от степени паропроницаемости. Высокий показатель позволяет крепить их непосредственно у теплоизоляции, непроницаемым для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство. Вентиляционный зазор составляет 15-50 мм, он не дает конденсату возможности скапливаться.

Какие отличительные особенности у сторон?

Определить стороны пароизоляционного материала практически всегда можно самостоятельно. Если нет инструкции, то следует запомнить несколько простых подсказок:

Рулонный пароизолятор обычно раскатывается «корректно» сам: той стороной, которая обязана располагаться у утеплителя. У пароизоляции, имеющей стороны с разной окраской, более светлая из них монтируется к теплоизоляции. Если у материала разные поверхности, то гладкая должна «смотреть» на теплоизоляционный материал, ворсистая, шероховатая — наружу.

Эти рекомендации дают ответ на вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, но все зависит от предназначения, которое должен выполнять материал, от места, условий и определенной поверхности.

Проверка работы паробарьера

Есть элементарный способ убедиться в том, что материал на самом деле выполняет свои обязанности. Для теста его эффективности отрезают небольшой кусочек пароизоляции, затем берут две одинаковые прозрачные емкости. Например, банки или стаканы. В первую посуду наливают кипящую воду, закрывают ее пароизоляционным материалом, в сверху помещают второй стакан, но перевернутый вверх дном.

Если паробарьер качественный, то верхний стакан останется совершенно сухим. Когда на стекле появляются капли, возможно, что просто выбрана неправильная поверхность пароизоляции, имеющей одностороннюю проводимость. Тогда материал переворачивают другой стороной, а тестирование продолжают. Нормальный материал докажет свою состоятельность. Если ситуация не изменилась, то вывод один — этот образец имеет двустороннюю паропроводимость.

Какой стороной крепить пароизоляцию?

О том, какой стороной крепить пароизоляцию правильно, можно узнать, если заранее ознакомиться с рекомендациями производителя конкретного материала. Однако если нет возможности, а маркировка на товаре отсутствует, то лучше следовать правилам, общим для монтажа всех видов пароизоляции.

Пароизоляция и крыша

Большую часть года теплый воздух из помещений стремится найти себе путь наружу, а внутренние конструкции только помогают, так как они относительно легко передают тепло. Поднимаясь вверх, этот поток постепенно рассеивается и поглощается незащищенным теплоизоляционным материалом. Если утеплитель снаружи закрыт гидроизоляцией, то пароизоляционную пленку монтируют на него отражающей либо шероховатой поверхностью, «смотрящей» внутрь дома.

Обе гладкие стороны означают отсутствие повода для беспокойства: в этом случае возможен монтаж любой из сторон. Единственное требование к такому материалу — высокая прочность: она не даст ему порваться при фиксации скобами. Вес утеплителя тоже не станет угрозой. Отопление или его отсутствие на чердаке — другой важный фактор.

Если помещение отапливается, то пленку отражающей стороной внутрь укладывают так, чтобы между ней и утеплителем оставался вентиляционный зазор как минимум в 15 мм. Если крыша сильно греется, а конденсат скапливается с внешней стороны, пароизолятор крепят наоборот. Идеален материал, имеющий шероховатую поверхность.

Утепление потолка или пола

В этом случае вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию, имеет два ответа, зависящих только от функций комнаты. Отражающую или шероховатую сторону выбирают для внутреннего пространства, где условия нормальные. Если комната находится над влажными и жаркими помещениями (например, над парилкой), то при утеплении пола действуют наоборот. Паронепроницаемая пленка монтируется произвольно.

Пароизоляция для стен

В этом случае цель всегда одна: это сохранение максимального количества тепла внутри комнаты. В качестве пароизоляции используют плотные, нередко армированные пленки. Вопрос о стороне здесь не принципиален, так как этот вид пароизоляции эффективен в любом положении.

Ошибка со стороной — трагедия?

Нет. Пребывать в печали и бросаться переделывать некорректную работу ни к чему. Если «теплый пирог» устроен по всем правилам, то «не та» сторона особой роли не сыграет. Для примера можно взять пленки с антиконденсатной поверхностью и изделия без нее. Как говорят практики, разницы между ними не обнаружено. Состояние теплоизоляционного материала в обоих случаях остается одинаковым.

Опытные строители считают, что виновники разговоров о «правильности» сторон — производители, позиционирующие свой товар как суперизобретение, способное решить все проблемы. Если говорить о пароизоляции, то важен правильный ее монтаж. Полная герметизация стыков, отсутствие в пленке «раневых» отверстий и вентиляционные зазоры, если они нужны, — гарантия отсутствия любого «поползновения» капель воды. В противном случае грешить придется только на себя, а не на материал и не ту его сторону.

Принципы монтажа пароизоляции

Есть общие правила, они не зависят от типа паробарьера, но требуют соблюдения в любых условиях.

Стыки полотен — как горизонтальные, так и вертикальные — всегда делают с «нахлестом». Он составляет как минимум 150 мм. Эти стыки проклеивают скотчем либо специальной лентой. Второй вариант предпочтительнее. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуют использовать двусторонний скотч, им проклеивают оба шва. Если ремонт делают осенью или зимой, то для лучшей адгезии проклеенного материала используют строительный фен, но его ставят только на самый слабый нагрев. После процедуры обработанный участок проглаживают рукой. Затем принимаются за следующий. Пароизоляцию в пироге пола обязательно заводят на стены — до уровня чистового покрытия. Фиксируют материал тем же двусторонним скотчем. Если «липучка» отказывается держаться, то ее заменяют прижимными планками. Их крепят гвоздями. Вентиляционный зазор необходим почти для всех теплоизоляторов. Исключения — двухсторонние и диффузионные мембраны. Каждое, даже самое небольшое, сквозное отверстие заделывают монтажной лентой. Учитывать место конденсации влаги (точку росы) необходимо.

Какой стороной крепить пароизоляцию? Лучше той, которую рекомендует производитель. Но если работа выполнена правильно, то любой материал обеспечит долгую жизнь утеплителя.

Внятный ответ на вопрос даст это познавательное видео: