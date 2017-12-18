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Стены

Как просверлить отверстие в бетонной стене

18.12.2017
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Стены
Содержание1. Способы сверления 2. Выбор инструмента  и его характеристик 3. Полезные советы 4. Алгоритм сверления

В многоквартирных домах постоянно появляется необходимость крепления на стене предметов интерьера (светильников, картин, фотографий, зеркал), навесных шкафов и полок, бытовой техники (телевизора, кондиционера). Как просверлить отверстие в бетонной стене? Она имеет высокую плотность и не всегда равномерную структуру с включением щебня, который затруднит проникновение сверла сквозь стену.

Чтобы не сломалось или не затупилось сверло, нужно выбрать подходящий инструмент и сверло для соответствующего материала, а также умело подготовить стену.

Способы сверления

Выполнить отверстия в конструкции из бетона можно ударной дрелью с победитовым сверлом или перфоратором, а также обычной дрелью со стандартным сверлом, имеющим алмазное напыление.

Как просверлить отверстие в бетонной стене

Кроме того, существует промежуточный, не самый эффективный способ, так как он занимает массу времени – сочетание безударной дрели с победитовым сверлом. В процессе внедрения инструмента в бетон делают паузы, во время которых применяют пробойник (мощный металлический штырь), диаметр которого соответствует диаметру необходимого отверстия. Пробойник вгоняют вглубь молотком, облегчая дальнейшую работу сверлу.

Выбор инструмента  и его характеристик

Как просверлить отверстие в бетонной стене, чтобы дрель безукоризненно справилась с работой? При значительном количестве отверстий лучше всего подойдет ударная дрель или перфоратор. Сверло при этом должно быть с победитовым наконечником.

Выбирая инструмент, нужно обратить внимание на наличие:

  • переключения скоростей сверления;
  • ударного режима;
  • регулировки глубины;
  • ручек для удобства работы.

Средняя величина мощности для сверления бетонных конструкций составляет не менее 600 Вт со скоростью вращения 2500 оборотов в минуту. В зависимости от производителя это значение может немного меняться.

Небольшие отверстия (до 12 мм в диаметре) выполняют дрелью, более крупные – перфоратором. Если на пути сверла попадается арматура, то для этого участка используют сверло по металлу.

Как просверлить отверстие в бетонной стене

Чаще всего для бытовых работ применяют дрель с ударным режимом. Она отлично просверлит стену на глубину 10-12 мм, аккуратно справится с пенобетоном и быстро сделает 10-15 отверстий.

Для получения крупных отверстий до 40 см следует воспользоваться услугами профессионалов, которые располагают специальными установками с алмазными сверлами и имеют опыт работы.

Полезные советы

Чтобы сверление отверстия прошло как можно качественнее, нужно следовать рекомендациям специалистов:

  • перед началом работы протереть ветошью сверло и надежно закрепить его в патрон на всю длину до упора;
  • глубина отверстия под дюбель должна быть больше заданной на 7-10 мм с учетом оставшейся внутри бетонной пыли и мельчайших твердых фрагментов;
  • первые обороты лучше выполнять на малой скорости, чтобы не сместить насадку. После образования глубины в 2-4 мм можно увеличить скорость или включить ударный режим;
  • для безопасности работ требуется надеть перчатки, которые препятствуют скольжению ручки, и защитные очки от попадания в глаза бетонной крошки;
  • перчатки и одежда должны быть подобраны строго по размеру;
  • во время работы дрели нельзя прикасаться руками к вращающемуся патрону;
  • при сверлении отверстия дрель нужно держать уверенно и спокойно, без нажимов на корпус;
  • для бережной эксплуатации инструмента сверло периодически охлаждают, опуская в емкость с холодной водой.

Алгоритм сверления

Как просверлить отверстие в бетонной стене, не забыв учесть необходимые моменты? Для этого нужно знать последовательность правил выполнения этих работ:

  • выбор сверла (для бетонной поверхности – победитовое);
  • подготовка стены металлоискателем на отсутствие или конкретное расположение электропроводки и элементов коммуникации (отопления, водоснабжения);
  • определиться с инструментом: для отверстия диаметром 12 мм и мельче использовать дрель, для более крупных – перфоратор;

Как просверлить отверстие в бетонной стене

  • зафиксировать место сверления и начать работу на малых оборотах, перейдя в ударный режим только после надежного проникновения сверла на 2-4 мм.

При аккуратном и добросовестном выполнении работ не появятся ошибки и травмы, а стены будут снабжены необходимыми функциональными отверстиями.

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