В многоквартирных домах постоянно появляется необходимость крепления на стене предметов интерьера (светильников, картин, фотографий, зеркал), навесных шкафов и полок, бытовой техники (телевизора, кондиционера). Как просверлить отверстие в бетонной стене? Она имеет высокую плотность и не всегда равномерную структуру с включением щебня, который затруднит проникновение сверла сквозь стену.

Чтобы не сломалось или не затупилось сверло, нужно выбрать подходящий инструмент и сверло для соответствующего материала, а также умело подготовить стену.

Способы сверления

Выполнить отверстия в конструкции из бетона можно ударной дрелью с победитовым сверлом или перфоратором, а также обычной дрелью со стандартным сверлом, имеющим алмазное напыление.

Кроме того, существует промежуточный, не самый эффективный способ, так как он занимает массу времени – сочетание безударной дрели с победитовым сверлом. В процессе внедрения инструмента в бетон делают паузы, во время которых применяют пробойник (мощный металлический штырь), диаметр которого соответствует диаметру необходимого отверстия. Пробойник вгоняют вглубь молотком, облегчая дальнейшую работу сверлу.

Выбор инструмента и его характеристик

Как просверлить отверстие в бетонной стене, чтобы дрель безукоризненно справилась с работой? При значительном количестве отверстий лучше всего подойдет ударная дрель или перфоратор. Сверло при этом должно быть с победитовым наконечником.

Выбирая инструмент, нужно обратить внимание на наличие:

переключения скоростей сверления;

ударного режима;

регулировки глубины;

ручек для удобства работы.

Средняя величина мощности для сверления бетонных конструкций составляет не менее 600 Вт со скоростью вращения 2500 оборотов в минуту. В зависимости от производителя это значение может немного меняться.

Небольшие отверстия (до 12 мм в диаметре) выполняют дрелью, более крупные – перфоратором. Если на пути сверла попадается арматура, то для этого участка используют сверло по металлу.

Чаще всего для бытовых работ применяют дрель с ударным режимом. Она отлично просверлит стену на глубину 10-12 мм, аккуратно справится с пенобетоном и быстро сделает 10-15 отверстий.

Для получения крупных отверстий до 40 см следует воспользоваться услугами профессионалов, которые располагают специальными установками с алмазными сверлами и имеют опыт работы.

Полезные советы

Чтобы сверление отверстия прошло как можно качественнее, нужно следовать рекомендациям специалистов:

перед началом работы протереть ветошью сверло и надежно закрепить его в патрон на всю длину до упора;

глубина отверстия под дюбель должна быть больше заданной на 7-10 мм с учетом оставшейся внутри бетонной пыли и мельчайших твердых фрагментов;

первые обороты лучше выполнять на малой скорости, чтобы не сместить насадку. После образования глубины в 2-4 мм можно увеличить скорость или включить ударный режим;

для безопасности работ требуется надеть перчатки, которые препятствуют скольжению ручки, и защитные очки от попадания в глаза бетонной крошки;

перчатки и одежда должны быть подобраны строго по размеру;

во время работы дрели нельзя прикасаться руками к вращающемуся патрону;

при сверлении отверстия дрель нужно держать уверенно и спокойно, без нажимов на корпус;

для бережной эксплуатации инструмента сверло периодически охлаждают, опуская в емкость с холодной водой.

Алгоритм сверления

Как просверлить отверстие в бетонной стене, не забыв учесть необходимые моменты? Для этого нужно знать последовательность правил выполнения этих работ:

выбор сверла (для бетонной поверхности – победитовое);

подготовка стены металлоискателем на отсутствие или конкретное расположение электропроводки и элементов коммуникации (отопления, водоснабжения);

определиться с инструментом: для отверстия диаметром 12 мм и мельче использовать дрель, для более крупных – перфоратор;

зафиксировать место сверления и начать работу на малых оборотах, перейдя в ударный режим только после надежного проникновения сверла на 2-4 мм.

При аккуратном и добросовестном выполнении работ не появятся ошибки и травмы, а стены будут снабжены необходимыми функциональными отверстиями.