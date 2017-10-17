Деревянный пол: стильно, экологично и несложно

Приходя домой после тяжелого трудового дня, человек хочет отдыхать душой и телом. Ничто не расслабляет наш организм лучше, чем единение с природой. Однако не всегда можно найти время для прогулки в лесу или парке, и после работы мы чаще всего спешим домой.

Согласитесь, трудно дышать полной грудью и набираться сил в комнате, отделанной синтетическими материалами. Наверное, поэтому все больше людей для отделки своих квартир выбирают материалы натуральные.

Сложно представить более экологичный и более подходящий для изготовления пола в жилом помещении материал, чем дерево.

По деревянному полу так приятно ходить босиком, он дышащий, теплый, прочный и красивый.

А главное — деревянный пол своими руками вполне под силу сделать обычному человеку, даже не прибегая к услугам специалистов.

Виды деревянных досок

Для изготовления деревянных полов чаще всего применяют следующие виды досок:

паркетная

Эти доски обработаны и покрыты специальным защитным составом. Они очень прочные и износоустойчивые, однако требовательны в уходе. Выпускаются коллекциями.

шпунтованная

Доски при укладке образуют единое, монолитное покрытие, поскольку соединяются между собой при помощи шипов и пазов. Прочны, долговечны, неприхотливы в уходе.

палубная

Название говорит само за себя. Раньше такие доски использовали на кораблях для покрытия палубы и пола, следовательно, они влагостойкие. Для их изготовления применяется лиственница и другие прочные породы деревьев. Палубная доска имеет идеально гладкую поверхность, поэтому за ней очень просто ухаживать.

инженерная

Состоит из 2 слоев. Нижний — береза, верхний выполняет декоративную функцию и может быть изготовлен из дерева любых пород, в том числе, экзотических и ценных. Это дорогой материал, но он того стоит, так как является высокопрочным и может служить очень долго. Однако, в зависимости от верхнего слоя, может быть капризным в уходе.

Что нужно знать перед укладкой деревянного пола

Во избежание возможных проблем (деформация, плесень) при изготовлении деревянного пола следует использовать только хорошо просушенную древесину.

Это важно! При покупке досок обязательно спросите у продавца, какую защитную обработку (пропитка, лакирование, промасливание) прошел материал, и уточните наличие сертификата.

В конечном итоге выбор материала для деревянного пола складывается из 3 частей: целесообразности использования, индивидуальных предпочтений, ну и конечно, цены.

В любом случае, если вы решили, что деревянный пол для вас — лучший вариант, то будьте готовы к расходам. Все натуральные материалы стоят недешево. Зато вы получите красивое и комфортное покрытие, которое прослужит вам долгие годы, не требуя частого ремонта.

Порядок выполнения работ по укладке деревянного пола

Для начала работ лучшим временем будет окончание сезона холодов. Сильная влажность плохо сказывается на деревянных досках, а они, как мы помним, стоят достаточно дорого, поэтому лучше уж дождаться тепла и солнышка, чем потом покупать доски еще раз.

Первым делом готовят необходимый материал, затем подготавливают поверхность, на которую планируется класть доски. Далее настилают пол, который при желании окрашивают, либо покрывают лаком. В последнюю очередь монтируют плинтуса.

Если даже вам никогда не приходилось делать деревянный пол своими руками, вы без труда сможете справиться с этой работой, внимательно ознакомившись с инструкцией к купленному вами материалу.

Итак, рассмотрим поэтапно весь процесс укладки деревянного пола.

Готовим основу

Следует обеспечить идеально ровную поверхность чернового пола. Если на ней есть какие-то сколы, выбоины, неровности, то их необходимо устранить. После этого стяжку очищают от пыли и грязи и хорошо просушивают.

Укладываем гидроизолирующий слой

Для этой цели можно использовать специальную гидроизоляцию или же обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Располагать на полу ее следует внахлест и обязательно с заходом на стены.

Укладываем теплоизоляцию

Поверх гидроизоляции укладываем теплоизоляционный слой. Для этой цели существует специальная подложка (вспененный полиэтилен). Толщины в 3-4 см будет более чем достаточно для обеспечения тепло-, а также звукоизоляции.

Теплоизоляционная подложка укладывается встык, вплотную к стенам. Чтобы она не бугрилась, полотна между собой можно склеить липкой лентой.

После этого можно приступать, собственно, к укладке пола.

Особенности укладки

Паркетная доска вызывает наибольшие затруднения при монтаже.

Чтобы их избежать, соблюдайте следующие правила укладки паркета:

начинайте выкладку с длинной стены, на которой нет дверного проема;

самую первую паркетную плашку кладут в угол к стене, предварительно проложив между стеной и дощечкой клинья, чтобы оставить зазор;

далее все элементы укладываются вдоль стены, также с клиньями;

если остается промежуток, который по длине меньше, чем доска, то доску следует разрезать, и следующий ряд начать с этого обрезка, не забывая про клинья;

прикладывать все элементы нужно под углом 25 градусов, слегка придавливая их вперед и вниз, пока замок не защелкнется полностью.

После завершения укладки во всей комнате, остается только убрать клинья, обрезать выступающие куски гидроизоляционной пленки, закрепить плинтуса и наслаждаться вашим новым полом.

Палубная доска монтируется на лаги, которые устанавливаются на слой гидроизоляции. Между лагами можно проложить слой минеральной ваты, которая будет служить одновременно и утеплителем, и звукоизоляцией.

Первую доску кладут пазом к стене и выставляют при помощи распорных клиньев, оставив зазор около 10 мм. Эту доску обязательно следует крепить к каждой лаге при помощи двух саморезов. Следующие доски можно крепить при помощи скрытого крепежа (стальных пластин с антикоррозионным покрытием). Такой крепеж обеспечивает эстетичный вид готового пола.

Укладка инженерной доски отличается тем, что при ней возможно применение клея. Проще говоря, инженерную доску можно приклеивать к листам ДСП или фанеры, предварительно уложив их на стяжку или лаги. Это гораздо проще, чем выкладка паркетной доски, и удобно в условиях городской квартиры.

Заключение

Постелив в своей квартире деревянный пол, вы получите красивое, стильное и долговечное покрытие, создающее неповторимый микроклимат в вашем жилище. Главное, чтобы материалы, из которых будет изготавливаться пол, были качественными. Поэтому при их приобретении не забудьте убедиться в том, что они имеют соответствующий сертификат.