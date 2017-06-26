Капитальный ремонт для начинающих

Если вы затеяли капитальный ремонт, то ваш дом, скорее всего, в ужасном состояние. Сползает штукатурка, отваливается плитка и так далее. Но как же быть: нанимать ремонтную бригаду или делать все своими силами?

Шаги к идеальному капитальному ремонту

Во время капитального ремонта заменяются сантехника, проводка, вентиляции и другие коммуникации, которые требуют определенных навыков. Такую работу лучше доверить профессионалам.

Двери и окна тоже меняются. Если установкой двери можно заняться самим, то установкой пластиковых окон должна заняться бригада. Важно очень точно подобрать размеры, иначе в доме будет холодно.

Процесс установки двери:

• Убираем старую дверь вместе с рамой;

• Устанавливаем новую раму;

• Образовавшиеся щели заделываем монтажной пеной и штукатуркой, даем отдохнуть;

• Новую дверь ставим на петли, которые предварительно нужно смазать.

Если фундамент кажется вам неустойчивым, нужно проделать ряд процедур:

• Сначала нужно очистить фундамент от мусора;

• Для укрепления фундамента, устанавливаем в него металлическую сетку;

• Бетонируем края по бокам;

• Как только бетон застынет, нужно засыпать пустые места и уплотнить.

Ремонт кровли и отделка фасада – следующие этапы, но описывать их не будем.

Теперь приступаем к работе с коммуникациями:

• Удаляем старые трубы;

• Устанавливаем электрические приборы;

• Выравниваем стены;

• Устанавливаем новые плиты;

• Выравниваем потолок;

• Устанавливаем межкомнатные двери;

• Устанавливаем сантехнику и сантехнические приборы.

Последний этап – отделка комнат. Сначала удаляются старые обои, потом выравниваются стены и клеятся новые обои. Сейчас популярны навесные потолки, ламинат и теплый пол.

Для начинающих ремонтников

Если вы никогда не занимались ремонтом и у вас нет опыта, попробуйте:

• Почитать обучающую литературу;

• Посмотреть в интернете тематические сайты;

• Задать непонятные вопросы на форумах;

• Посмотреть видео уроки.

Если ваш бюджет позволяет привлечь профессионалов к ремонту, так и делайте. Не стоит рисковать комфортом. Как говорится, скупой платит дважды. Не исключено, что, попытавшись сэкономить деньги, вы можете потратить их в двойном размере.

Хорошенько подумайте: действительно ли вам нужен капитальный ремонт? Если у вас обваливается плитка в ванной, капает с потолка, гниет пол, дует в окна, то необязательно делать капитальный ремонт. Можно исправить каждую проблему по отдельности. Заменить плитку в ванной, установить новые окна, починить потолок и заменить пол.

Не стоит сразу браться за ремонт всего. Для начала проделайте самую сложную работу, например, работу с фундаментом, затем установку дверей и окон. Удачи вам!