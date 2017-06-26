Капитальный ремонт для начинающих

Если вы затеяли капитальный ремонт, то ваш дом, скорее всего, в ужасном состояние. Сползает штукатурка, отваливается плитка и так далее. Но как же быть: нанимать ремонтную бригаду или делать все своими силами?
Шаги к идеальному капитальному ремонту
Во время капитального ремонта заменяются сантехника, проводка, вентиляции и другие коммуникации, которые требуют определенных навыков. Такую работу лучше доверить профессионалам.
Двери и окна тоже меняются. Если установкой двери можно заняться самим, то установкой пластиковых окон должна заняться бригада. Важно очень точно подобрать размеры, иначе в доме будет холодно.
Процесс установки двери:
• Убираем старую дверь вместе с рамой;
• Устанавливаем новую раму;
• Образовавшиеся щели заделываем монтажной пеной и штукатуркой, даем отдохнуть;
• Новую дверь ставим на петли, которые предварительно нужно смазать.
Если фундамент кажется вам неустойчивым, нужно проделать ряд процедур:
• Сначала нужно очистить фундамент от мусора;
• Для укрепления фундамента, устанавливаем в него металлическую сетку;
• Бетонируем края по бокам;
• Как только бетон застынет, нужно засыпать пустые места и уплотнить.
Ремонт кровли и отделка фасада – следующие этапы, но описывать их не будем.
Теперь приступаем к работе с коммуникациями:
• Удаляем старые трубы;
• Устанавливаем электрические приборы;
• Выравниваем стены;
• Устанавливаем новые плиты;
• Выравниваем потолок;
• Устанавливаем межкомнатные двери;
• Устанавливаем сантехнику и сантехнические приборы.
Последний этап – отделка комнат. Сначала удаляются старые обои, потом выравниваются стены и клеятся новые обои. Сейчас популярны навесные потолки, ламинат и теплый пол.
Для начинающих ремонтников
Если вы никогда не занимались ремонтом и у вас нет опыта, попробуйте:
• Почитать обучающую литературу;
• Посмотреть в интернете тематические сайты;
• Задать непонятные вопросы на форумах;
• Посмотреть видео уроки.
Если ваш бюджет позволяет привлечь профессионалов к ремонту, так и делайте. Не стоит рисковать комфортом. Как говорится, скупой платит дважды. Не исключено, что, попытавшись сэкономить деньги, вы можете потратить их в двойном размере.
Хорошенько подумайте: действительно ли вам нужен капитальный ремонт? Если у вас обваливается плитка в ванной, капает с потолка, гниет пол, дует в окна, то необязательно делать капитальный ремонт. Можно исправить каждую проблему по отдельности. Заменить плитку в ванной, установить новые окна, починить потолок и заменить пол.
Не стоит сразу браться за ремонт всего. Для начала проделайте самую сложную работу, например, работу с фундаментом, затем установку дверей и окон. Удачи вам!