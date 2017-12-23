Пол с электрическим подогревом является полноценной альтернативой типовых систем парового отопления. Чтобы в процессе эксплуатации система не создавала никаких проблем, важно знать, как подключить электрический теплый пол по всем правилам.

Кабельный нагреватель является мощным и затратным по оплате электроэнергии потребителем. Кроме того, постоянно включенное оборудование создает в жилых помещениях тепловой дискомфорт. Для поддержания заданного температурного баланса используются разные системы полуавтоматического и автоматического регулирования.

Самый простой и доступный по стоимости терморегулятор – это жидкостный или электронный термостат, размыкающий цепь при достижении заданной температуры в помещении.

Критерии оптимального выбора

При самостоятельном выборе отопительной автоматики рекомендуется отдать предпочтение надежной и безопасной в работе продукции известного производителя электротехнического оборудования.

Вложенные в приобретение термостата средства компенсируются:

экономией электроэнергии;

отсутствием в объеме дома застойных зон;

долговечностью напольного паркетного или панельного покрытия.

Оборудование должно иметь не менее 20%-й резерв мощности, позволяющий исключить длительную работу в перегрузочном режиме. Для дома или городской квартиры предлагается широкий выбор регуляторов мощностью до 3-х киловатт.

Рекомендации по установке

К комплекту прилагается руководство по монтажу с подробными указаниями по выбору места установки, подключению силовой проводки и контура заземления. Как подключить электрический теплый пол в соответствии с действующими монтажными и эксплуатационными стандартами?

В базовом варианте термостат устанавливается на высоте от одного до полутора метров от поверхности пола, на удалении от оконных и дверных проемов. Ряд моделей с особо чувствительными датчиками можно монтировать ниже, на уровне 30-40 см от пола.

Подключение системы к сети через розетку

Как подключить электрический теплый пол наименее трудоемким способом? Для установки накладного термостата с закрытой проводкой достаточно проделать в стене штроб болгаркой с алмазным диском или другим однотипным инструментом. Для скрытого размещения необходимо дополнительно высверлить в конструкции стены отверстие соответствующего диаметра.

Провода заземления, фазы и нуля подключаются к клеммам распределительной коробки в соответствии с прилагаемой к термостату монтажной схемой.

Особенности подключения к распределительному щитку

Если устройство предназначено для обслуживания помещения площадью более 20 м2, целесообразна его запитка через отдельную линию. Схема подключения стандартная, за исключением установки УЗО (устройства защитного отключения).

Расположенный на распределительном щитке компактный и надежный в долгосрочной эксплуатации блок разрывает цепь электропитания даже при небольшой утечке тока.

Таким образом, многократно повышается уровень безопасности при повреждении изоляции проводки, подтоплении системы обогрева пола или возникновении других нестандартных ситуаций. Для проверки исправности УЗО на его лицевой поверхности имеется кнопка Тест.

Проблемы эксплуатации системы подогрева пола в ручном режиме

В таком решении нагревательный кабель подключается к сети через УЗО и работает в режиме ручного управления. Полученная таким образом экономия не компенсирует бытовых неудобств и существенного перерасхода электроэнергии. Как правило, после непродолжительной эксплуатации владельцы переводят системы подогрева пола на автоматическое управление.

Обустройство кабельной системы подогрева пола

Для полноценной и экономичной эксплуатации теплого пола необходима эффективная теплоизоляция чернового пола. В качестве рабочего материала может использоваться любое термостойкое и экологически безупречное рулонное покрытие, герметизированное по стыкам и сопряжениям металлизированной клейкой лентой.

В наиболее востребованном варианте нагревательный кабель монтируется на стяжку или в объем наливного выравнивающего пола. Технологией предусмотрен предварительный монтаж уложенных поперек помещения с шагом 50 см металлических лент.

Кабель укладывается с шагом 25 см, без накладок и пересечения витков, с обязательной фиксацией хомутами или монтажными скобами. В местах планируемого размещения тяжелой мебели следует оставить свободные участки.

Термодатчик устанавливается между витками кабеля, на участке пола, свободном от статических или динамических нагрузок. Провод датчика рекомендуется уложить в жесткую пластиковую трубку.

К клеммам терморегулятора входящие концы подключаются по заданной схеме. Ограничения по выбору материала для поверхностного оформления отсутствуют.

Преимущества инфракрасного пола

В таком варианте вместо нагревательных кабелей используется термостойкий мат с полосками полимера на углеродной основе. Для монтажа системы инфракрасного подогрева на пол монтируется теплоизоляция, покрытие нарезается и укладывается по направлению стены, на которой смонтирован автоматический регулятор.

Для маскировки клеммных соединений и получения ровной поверхности мата, в теплоизоляционной подложке рекомендуется проделать отверстия. В качестве теплоизоляционного материала рекомендована термостойкая подложка, успешно компенсирующая недостатки микрорельефа основания.

Следующие операции — это подсоединение провода датчика температуры к термостату и фиксация самого датчика скотчем на обратной стороне мата. Укладка ламината, линолеума или другого напольного покрытия производится по стандартной технологии.

Рекомендации по подключению ИК-мата со стержневыми обогревателями

Материал представляет собой покрытие, в состав которого входят параллельно закрепленные стержневые полиэлементные нагреватели. Конструкционное отличие такого мата в схеме подключения.

Монтажная технология предписывает:

параллельную укладку матов на термостойкий материал с теплоотражающим фольгированием;

последовательное соединение проводки посредством термогильзы и термоусадочной полимерной трубки;

прогрев соединения с помощью строительного высокотемпературного фена.

Датчик монтируется между соседними стержнями, расположенными в серединной части нагревательного мата. После подключения проводов, проверки системы в рабочем режиме, обустройство теплого пола можно считать завершенным.

Финишные работы

В качестве выравнивающего покрытия можно использовать специальную гипсовую или цементную стяжку. Для надежного сцепления верхнего покрытия с основанием в теплоотражающем компоненте желательно сделать прямоугольные вырезы, в количестве 3-4 штуки на м2.

Конечный результат работы зависит от полного и последовательного выполнения всех требований монтажных технологий.