Варианты отделки фасада частного дома: их немало

Строительство собственного дома — дело крайне хлопотное. И многие вещи приходится обдумывать еще на стадии его проектирования. К ним относятся и варианты отделки фасада частного дома, ведь нужно, чтобы она не только была в гармонии с окружающим ландшафтом, но и играла главную роль в защите строения от перепадов температур, влаги, которая грозит появлением плесени. Звукоизоляция и утепление тоже входят в список ее функций. Материалов для декора зданий довольно много. Но как выбрать тот, что для вашего жилища подойдет идеально?

Популярные варианты декора

Ассортимент данных материалов многообразен, но чаще предпочтение отдается «могучей кучке», в которую входят следующие «члены»:

декоративная штукатурка;

камень — натуральный или искусственный;

керамогранит;

кирпич облицовочный;

сайдинг;

сэндвич-панели;

фасадные кассеты.

Все материалы отличаются как ценами, так и набором достоинств и слабых мест. Речь об этом пойдет далее.

Декоративная штукатурка: долгожитель, не сдающий позиций

Хоть известно оштукатуривание фасадов с давних времен, на рынке постоянно появляются и новые усовершенствованные виды, цель их — максимально подходить к тому или иному строительному материалу. Симпатии покупателей часто отдаются именно ей, потому что и ассортимент довольно широк, и стоимость ее вполне приемлема. О достоинствах судите сами:

защита от вездесущей влаги — отличительная черта всех видов штукатурки;

морозостойкость, так как при соблюдении всех технологических тонкостей при оштукатуривании перепадов температур она бояться не будет;

простота работы убережет хозяев от лишних трат на инструменты, да и сделать это вполне по силам своими руками;

эстетичность, которая будет обеспечена благодаря большому выбору фактур и расцветок.

Теперь познакомимся с видами штукатурки, а также с их особенностями.

Акриловая штукатурка

Эластична и долговечна. Усадка строения не будет грозить такой отделке трещинами, влажность и морозы ей также не опасны. Из недостатков можно выделить относительную маркость материала, более высокую стоимость, чем у минеральной разновидности, и невозможность использования ее на тех фасадах, для утепления которых применялась минеральная вата — акриловая штукатурка горюча.

Минеральная штукатурка

Этот вид отделки можно с уверенностью назвать самым популярным. Причиной тому является как небольшая стоимость, так и богатая цветовая гамма изделий. Отделка не страшится ультрафиолета и влажности, а биологическая устойчивость материала не позволит микроорганизмам оккупировать ваш дом. В отличие от акриловой «подруги» минеральная штукатурка не горит, зато с эластичностью у нее гораздо хуже — при усадке строения отделка потрескается.

Силикатная штукатурка

Ее назовем долгожителем, так как силикатная разновидность способна прослужить несколько десятков лет, но не потерять внешнего вида, так как грязь с нее легко смоется дождем. Воды материал не боится, усадка тоже произойдет без эксцессов. Зато с цветовой гаммой здесь обстоят дела не очень хорошо, да и наносить ее требуется крайне быстро, что подразумевает приглашение бригады строителей. Будут и дополнительные траты — необходима специальная грунтовка.

Силоксановая штукатурка

Она еще называется силиконовой. Такой материал заслужил называться идеальным, но цена его все же отпугивает. Если экономия не в приоритете, то это — ваш выбор. Она износостойка, имеет «тяготение» к самоочищению с помощью ветра и атмосферных осадков. Кроме того силиконовая отделка замечательна для любых видов теплоизоляторов. Большим достоинством ее является и простота оштукатуривания.

Камень: естественный или искусственный

Тот, кто выбрал для фасада этот материал, заранее знал, на что он «подписывается» — на приличные траты финансов. Однако такая отделка настолько хороша, что вовсе не требует последующего ремонта долгие десятилетия. Камень красив и прочен, надежен и долговечен.

Если говорить о камне искусственном, то он не только дешевле — его можно назвать верхом совершенства: для дизайнеров он просто находка, а в свойствах он практически ничем не уступает своему натуральному собрату. Отделка фасада в таком случае возможна любыми панелями: мраморными или гранитными, базальтовыми или сланцевыми, песчаником или кварцитом.

Керамогранит: прочность вкупе с эстетичностью

Этот материал может потягаться с камнем за звание лучшего материала для фасадной отделки. Если хозяева имеют мечту сделать свое жилище неповторимым, то огромного ассортимента фактур и оттенков хватит на самый взыскательный вкус. Особо привлекателен керамогранит радужной расцветки, есть чудесные имитации камня или же древесины. Что до преимуществ, то их немало:

Устойчивость к повреждениям. Морозостойкость и невосприимчивость к перепадам температуры. Постоянный цвет: керамогранит не боится ультрафиолета.

Если попробовать заикнуться о недостатках, то первой в очереди станет специфичность монтажа — материал нуждается в специальном клее или в креплении на каркас из металлопрофиля.

Клинкерный кирпич: дорого и сложно

Изготавливается клинкерный кирпич из глины с природными красителями. Именно эта особенность приводит к тому, что партии могут несколько отличаться оттенками. Потому рекомендуется кирпичи тщательно «перетасовать» перед монтажом, дабы избежать относительной «пятнистости» строения.

Поверхность их может быть как глазурованной или глянцевой, так и матовой. Кирпичи долговечны, легко моются, причем табу на использование средств бытовой химии нет. Двумя «ложками дегтя» являются их цена и сложности в укладке.

Сайдинг: красота и ассортимент

Эти декоративные панели заслуживают называться красивейшим видом отделки. К преимуществам относим и легкость монтажа. Защита несущих конструкций здесь тоже на высоте. Различают такие панели:

Виниловые. Изготавливаются из ПВХ. Могут быть «двойниками» кирпича, камня или дерева. Большой ассортимент заставит задуматься любого хозяина. Преимуществами являются стойкость к механическим воздействиям и температурам, дешевизна. Недостаток тоже есть: при монтаже нужно учесть коэффициент линейного расширения, иначе перепад температур грозит изделиям потерей «лица». Деревянные. Материалом здесь выступает древесина, которую обрабатывают антисептиками. Отличается привлекательным внешним видом, низкой теплопроводностью и экологичностью, но довольно дорог, да и долговечности от него ждать не приходится. Металлические. Бывают изделия стальные и алюминиевые. Наряду с положительными качествами, что отличают металлические изделия, существуют и их недостатки — если повреждается верхний слой, то плитам неизбежно грозит коррозия. Цементные. Эта разновидность сайдинга предъявляет повышенные требования к надежности фундамента, ибо цементные изделия довольно тяжелы. Но и несомненный плюс тоже существует: этот вариант так же незыблем, как и отделка камнем. Цокольные. В этой роли выступают панели из кирпича или ПВХ. Главное их качество — способность с честью выносить большие нагрузки.

Сэндвич-панели: симпатичный бутерброд

Они на самом деле являются бутербродами, в середине их утеплитель, расположенный между двумя плотными слоями. Материал этот обладает множеством достоинств — он почти невесом, не боится влаги и пожаров, при том достаточно привлекателен и долговечен. Применяются сэндвич-панели не только при строительстве новых зданий, но и во время реконструкции «пожилых».

При повреждении одного изделия его элементарно заменяют новым, и при этом не требуется тотальный демонтаж. Но этот вариант не является самым дешевым, хотя финансовые затраты могут быть снижены, если вы сможете грамотно подойти к сочетаниям материалов.

Фасадные металлические кассеты: недостаток один

Это довольно высокая цена, которая все-таки оправдана, так как материал хорош и для отделки старого строения, и для зданий-новичков. Фактур, как и расцветок, таких материалов не счесть, что позволяет разгуляться фантазии, а сами они прочны и долговечны, не боятся воздействий внешней среды и экологичны. Монтаж этих кассет производится саморезами или с помощью заклепок. Они популярны при возведении домов с вентилируемыми фасадами.

Варианты отделки фасада частного дома весьма многочисленны и разнообразны — как по своим качествам, так по стоимости. Потому надо принимать во внимание не только возможности бюджета, но и сочетание материалов с другими, использующимися в вашем будущем строении.

В этом ролике вы найдете всевозможные варианты отделки: