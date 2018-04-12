Как сделать погреб в гараже своими руками: делаем все для спасения урожая

Каждый уважающий себя дом обязан иметь погреб, в противном случае его удобство находится под вопросом. Но что делать той категории граждан, которая не обзавелась частным домом? Или тем, кто на загородном участке не имеет погреба по вполне уважительным причинам? Читать материалы о том, как сделать погреб в гараже своими руками. Это решение будет единственным спасением — как для урожая, собранного на загородном или дачном участке, так и для заготовок, нередко ютящихся в тесных квартирах многоэтажных домов.

Какой вид погреба лучше предпочесть?

Самый главный показатель, по которому различаются виды, — их глубина. Более популярны помещения, глубина которых составляет 1,6-3 м. Они называются заглубленными. Гораздо реже встречаются скромные погреба — полузаглубленные. Их глубина не превышает метра.

Первые хранилища характерны для капитальных гаражей, имеющих приличную площадь, где подвал может быть различной вместимости. Типичными являются ямы, глубина которых достигает 2 метров, ширина их обычно не превышает 2,5 м. Так как этот вариант требует иного подхода, нежели маленькое углубление, то на нем и сосредоточим внимание.

Каких мероприятий потребует ваш погреб?

«Помещение в помещении» нуждается в комплексном подходе, поэтому алгоритм работ будет выглядеть так:

Составление проекта. Демонтаж пола. Выкапывание ямы глубиной 1,9-2,4 м. Бетонирование основания. Возведение стен. Заливка пола. Оформление перекрытия потолка. Устройство вентиляции.

Стоит учесть и то, что в помещении для хранения съестных припасов необходимо устройство теплоизоляции, а также и гидроизоляционные работы.

Проект погреба и нужные материалы

Для того, чтобы попасть в идеальный размер, надо учитывать:

площадь гаража;

расположение грунтовых вод;

местонахождение подземных коммуникаций;

«поголовье» банок с заготовками, а также объем овощей и фруктов, отправляемых на хранение.

При составлении плана надо обратить внимание на такие рекомендации специалистов:

Котлован от стен гаража должен быть удален как минимум на полметра. Такое решение позволит сделать боковую гидроизоляцию, а стенами будет служить фундамент строения. Пол погреба нужно обязательно сделать выше нижней части ленточного фундамента на 30 см или более. Люк в подвал требует герметичности. Уровень подземных вод должен находиться на 50 см ниже основания погреба.

Проектируя подвальное помещение, заранее придется выбрать и подходящие стройматериалы. Качество их не менее важно, чем приемлемая стоимость.

Как обустраивается основание погреба?

Когда котлован готов, дно его тщательно выравнивается и трамбуется. На него в несколько слоев укладывается песчаная подушка, каждый из них проливается водой и снова трамбуется. Общая толщина этого пласта должна быть не менее 20 см. Рекомендуется сделать и дополнительный слой из гравия такой же толщины.

Пол в погребе бывает глиняным или грунтовым, можно сделать его и из бетона. Тогда потребуется укладка арматурной сетки, из-за нее прочность такого основания возрастет многократно. Слой бетонного раствора должен быть толщиной примерно 7,5 см. После его застывания укладывается двойной слой рубероида, он склеивается битумом. Гидроизоляционный материал должен выступать за края основания на 15 см.

Существует и замена бетонному раствору — железобетонные готовые плиты, которые потребуют тщательного выравнивания поверхности с помощью строительного или лазерного уровня. Подушка в этом случае состоит из щебня (15 см) и песка (5 см).

Глиняное основание — самое дешевое, зато и самое экологичное. Состоит оно из 2 слоев глины, первый из которых гораздо толще второго, они прокладываются рубероидом. После высыхания чаще всего на такое основание крепятся доски.

Грунтовое основание возможно лишь в той местности, где почвенные воды располагаются довольно низко. Для такого пола также используется подушка из гравия и песка, необходима и гидроизоляция.

Стены погреба: надежность — главное качество

Подвальным стенам строго противопоказаны легкие материалы, поэтому выбор не слишком разнообразен.

Бетон

Из-за того, что работа не слишком сложна, а прочность велика, бетон применяют гораздо чаще, чем остальные материалы. Алгоритм действий следующий:

На стену накладывают арматуру. В ее роли могут выступать обрезки старых труб, толстые металлические стержни, которые соединяются проволокой, сварка же может легко привести к растрескиванию бетона. Деревянная опалубка изготавливается из любого материала: реек, фанеры и т.д. В секции высотой в 40 см послойно заливают бетон. Соединяют элементы гвоздями. Для раствора рекомендуется использовать марку М400, слой бетона для заливки составляет 30 см.

После того как бетон полностью дойдет до кондиции, можно продолжать строительство.

Кирпичи

Такого материала для стен нужно много, потому придется выложить немалую сумму. Кирпичная кладка потребует оштукатуривания.

Пенобетон

Самый простой материал, преимуществом которого является то, что при его монтаже нет нужды в гидроизоляции поверхностей. Из пеноблоков можно изготовить и лестницу.

Перекрытие потолка: важней этапа не найдешь

Деревянное перекрытие для больших подвальных помещений — табу, ведь сверху будет находиться груз с впечатляющей массой — автомобиль. Потому потолок погреба должен быть довольно массивным и суперпрочным. Оптимальным выбором станет бетонная плита с армирующим каркасом, надо предусмотреть для нее люк, крыша которого должна быть двойной. Можно соорудить его самостоятельно, но лучше сразу приобрести готовую конструкцию.

Внутри крышу погреба сначала обрабатывают битумной мастикой. Когда состав застынет, укладывается утеплитель. Обычно отдается предпочтение стекловате, но более эффективен пенополистирол, который подойдет и для стен.

Гидроизоляция и вентиляция гаражного «подземелья»

Подземное помещение без гидроизоляции недолго будет радовать хозяев, потому и этот этап нельзя обойти стороной, иначе вскоре возникнет необходимость внепланового ремонта. В этом качестве используют горячий битум. Если уровень грунтовых вод чересчур высок, придется оклеивать поверхности рубероидом с помощью битумной мастики.

То же самое относится и к вентиляции погреба, без которой серьезно пострадают продукты, находящиеся там. Проще всего устраивается приточно-вытяжная вентиляция: понадобится 2 трубы, нижняя часть одной их них находится близко от пола, верхняя выходит на улицу недалеко от поверхности земли, а другая — начинается над потолком помещения и возвышается над крышей.

Принудительные системы подойдут для большого погреба. Отличаются они тем, что в каналы воздуховодов встраиваются вентиляторы. Есть и более совершенные варианты, но они вряд ли подойдут для погреба в гараже. Холодный воздух важен, но и чрезмерная влажность способна натворить бед, потому регулировать ее можно с помощью простых вещей: маленький мешок негашеной извести ее понизит, а емкость с водой, наоборот, повысит.

Задача «Как сделать погреб в гараже своими руками» решаема, но усилий придется приложить немало, зато вы будете вознаграждены за труд хорошим «самочувствием» съестных припасов.

Видео от мастера с руками из драгоценного металла: