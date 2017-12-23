Любой владелец квартиры мечтает сделать свое жилище уютным и привлекательным, ведь тут мы проводим большую часть жизни: растим детей, встречаем друзей, справляем праздники и — просто — живем. Потому и хочется свой дом сделать если не идеалом, то хотя бы очень близким к нему. Не последняя роль в интерьере отводится межкомнатным дверям, потому что функций они выполняют немало.

Но с выбором все непросто: он настолько велик, что глаза «разбегаются» в буквальном смысле. И что же делать человеку, мечтающему найти те, единственные и неповторимые, сочетающие и качество, и безупречный дизайн? Как правильно выбрать межкомнатные двери?

Какими они должны быть?

Критериев несколько. И все они немаловажны.

Материал, используемый для изготовления межкомнатных дверей, обязательно должен быть натуральным, экологически чистым. Только в этом случае можно говорить о хорошем качестве. Лучшие материалы — массив дерева и натуральный шпон. Немалое значение имеет и лак для их покрытия: пусть он будет дорогим, зато высококачественным и безвредным. При первом взгляде на приглянувшуюся дверь надо обратить внимание на ее поверхность. Качественное изделие не должно иметь никаких зазубрин, бугорков и иных изъянов, ладонь по нему должна скользить непринужденно и легко. Опять же, стоит проверить и качество лака, а не доверять словам продавца, расхваливающего товар. Проверить самостоятельно справедливость его утверждений можно: надо лишь нажать ногтем и пальцем на дверь. Если лак хорош, то никаких печальных последствий для двери не останется. И, наоборот, когда был использован дешевый, то на поверхности останутся отпечатки пальцев, а ноготь может даже добраться до древесины. Такой лак настолько плох, что может быть вреден и для здоровья жильцов. Покраска и цвет — следующие критерии, требующие внимания. Дверь должна быть прокрашена ровно, недопустимо наличие пятен и крапинок. Иногда особо хитрые производители находят «безупречный» выход из ситуации: применяют тонирование, скрывающее все дефекты. В результате дверь приобретает блеклый, грязный цвет, исчезает с поверхности и природная структура древесины. Изделие должно быть идеально ровным, лишние зазоры и нахлесты в местах соединений говорят о недобросовестности изготовителя. Обратить внимание придется на качество стекла и его креплений, присутствие уплотнителя в коробке двери, на идентичность цвета всех составляющих двери.

Если каждый из этих пунктов учтен, то шанс купить качественную межкомнатную дверь высок.

Параметры выбора дверей

Прежде чем радостно направиться в магазин, стоит основательно обдумать все характеристики будущей новинки.

Цена . Обязательно надо определить тот «потолок», с которым вы готовы расстаться. От этой цифры будет зависеть как качество материалов, так и количество элементов декора межкомнатных дверей.

. Обязательно надо определить тот «потолок», с которым вы готовы расстаться. От этой цифры будет зависеть как качество материалов, так и количество элементов декора межкомнатных дверей. Цвет и дизайн . Двери не должны выглядеть кричаще, они могут лишь гармонично вписываться в общий дизайн помещений.

. Двери не должны выглядеть кричаще, они могут лишь гармонично вписываться в общий дизайн помещений. Материал . Самым оптимальным выбором остаются двери, изготовленные из дерева. Они экологичны и долговечны. Помимо этого двери часто изготавливаются из МДФ и ДСП, покрытием служит ламинат или ПВХ.

. Самым оптимальным выбором остаются двери, изготовленные из дерева. Они экологичны и долговечны. Помимо этого двери часто изготавливаются из МДФ и ДСП, покрытием служит ламинат или ПВХ. Размер . Следует заранее оценить возможность расширения или уменьшения дверного проема, если вам приглянется товар неподходящего размера.

. Следует заранее оценить возможность расширения или уменьшения дверного проема, если вам приглянется товар неподходящего размера. Сторона открывания. Двери на петлях открываются только в правую или левую сторону, поэтому при выборе надо учитывать этот нюанс.

При выборе такого крупного товара рекомендуется поинтересоваться у продавца о гарантийном сроке и о паспорте изделия. Серьезные компании, заботящиеся о качестве продукции, как правило, проходят сертификацию, а значит, их межкомнатные двери имеют «удостоверения личности». Такой нехитрый способ поможет избежать встречи с некачественными изделиями.

Виды материалов

Из массива дерева

Такие двери предпочитает приобретать большинство покупателей. Экологичность, красота и цена — составляющие этого успеха. Из-за легкости обработки межкомнатные двери могут изготавливаться с различными узорами, а бесцветный лак, покрывающий поверхность, обеспечивает сохранение естественности и рисунка дерева. Корректный монтаж и уход позволяют таким дверям оставаться долгожителями несколько десятков лет. Наиболее популярны твердые породы дерева: дуб, бук и вишня.

Комбинированные

На изготовление этих дверей идет деревянный брус, шпон из ценных пород, ДСП и МДФ. Отличие комбинированных дверей невелико, зато есть несколько преимуществ: они особенно стойки к деформации, а цена их не так высока. Хотя и она рассчитывается в зависимости от стоимости слоя шпона.

Мазонитовые

Эти двери пустотелые, ламинированные, потому механическая прочность их оставляет желать лучшего, как и сроки эксплуатации. Для отделки мезонитовых дверей используется грунтовка и белая краска, что помогает легко перекрасить их в любой цвет. Уступают более дорогим аналогам и в красоте, и в дизайне, и в шумоизоляции; зато имеют привлекательную цену, а также небольшой вес, потому легкость не позволяет им провисать долгие годы. Часто встречаются в недорогих офисах и квартирах.

Стеклянные

Эти двери далеко не так популярны, как классические деревянные. Но есть у них несомненные плюсы: стекло не боится температуры и влажности, поэтому такие изделия популярны в саунах и банях. И в квартирах тонированные стекла могут использоваться на входе в ванную. Не исключено их появление и в других помещениях.

Конструкции дверей

Разнообразие конструкций дает множество вариантов выбора для людей с фантазией. Итак, двери бывают:

маятниковые (качающиеся);

распашные;

раздвижные (купе);

складные (гармошка);

конюшенные.

Качающиеся

Распространены в супермаркетах и на вокзалах. В квартирах они большая редкость из-за плохой шумоизоляции.

Распашные

Востребованы более остальных. Открываются в одну сторону. Неудобство их в большом пространстве. Потому для малогабаритных жилищ этот вариант неудобен.

Раздвижные

Дверное полотно двигается по рельсам, которые могут располагаться как на полу, так и на потолке. Особенно популярны купе с двумя рельсами — сверху и снизу. Есть и недостатки: из-за щелей между дверной коробкой и полотном нельзя обеспечить шумоизоляцию.

Складные

Двери, занимающие большое пространство, состоят из панелей, складывающихся как гармошка. Конструкция имеет направляющий рельс (один или два), панели, соединяющиеся петлями, и ролик. Недолговечность их обусловлена большим количеством подвижных деталей, да и звукоизоляция тоже невелика.

Конюшенные

Распространены они в квартирах на Западе, особенно на кухнях. Половинки, имеющие свои замки, открываются автономно. Хорошо подойдут семьям с детьми и животными.

Особенности строения полотна

Основные модели:

щитовые, которые могут быть как цельными, так и иметь небольшие вставки (например, стекло);

филенчатые наборные, в их состав может входить множество элементов: стойки, поперечины, узкие вставки-филенки;

глухие, обеспечивающие полную изоляцию, так как материал конструкции один;

со вставками, когда в дверное полотно вмонтировано стекло, зеркало или прозрачный пластик.

Виды декора

Именно способ декорирования определяет конечную стоимость дверей.

Шпонированные. Технология состоит в следующем: берутся тончайшие срезы древесины, которые прикрепляются к дверному полотну с помощью горячего прессования и последующего нанесения специального клея. Затем на поверхность готового изделия наносится лак, повышающий его сопротивление внешним воздействиям. Ламинированные. Это облицовка изделия тонкой пленкой. Способы ламината — на бумаге и стекловолокне. Первый метод дает недолговечный результат, потому что солнечные лучи способствуют его быстрому выцветанию. Благодаря второму получается искусственный шпон высокого качества. Такая пленка не реагирует на абразивы и ультрафиолет, ей не страшны царапины и трещины. Стоимость его значительно выше. Окрашенные. Этот декор «под дерево» получается после окрашивания дверей тонированным антисептиком. Заодно такие изделия получают защиту от солнечных лучей, а также невозможность поражения грибками.

Теперь при вопросе, как правильно выбрать межкомнатные двери, можно не впадать в ступор, ведь главная информация уже изучена. Поэтому, определив необходимую сумму, можно не откладывать поход за столь нужным приобретением.