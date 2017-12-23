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Как правильно выбрать межкомнатные двери

23.12.2017
3 мин.
Двери
Содержание1. Какими они должны быть?2. Параметры выбора дверей3. Виды материалов3.1. Из массива дерева3.2. Комбинированные3.3. Мазонитовые3.4. Стеклянные4. Конструкции дверей4.1. Качающиеся4.2. Распашные4.3. Раздвижные4.4. Складные4.5. Конюшенные5. Особенности строения полотна6. Виды декора

Любой владелец квартиры мечтает сделать свое жилище уютным и привлекательным, ведь тут мы проводим большую часть жизни: растим детей, встречаем друзей, справляем праздники и — просто — живем. Потому и хочется свой дом сделать если не идеалом, то хотя бы очень близким к нему. Не последняя роль в интерьере отводится межкомнатным дверям, потому что функций они выполняют немало.

Но с выбором все непросто: он настолько велик, что глаза «разбегаются» в буквальном смысле. И что же делать человеку, мечтающему найти те, единственные и неповторимые, сочетающие и качество, и безупречный дизайн? Как правильно выбрать межкомнатные двери?

Какими они должны быть?

Критериев несколько. И все они немаловажны.

  1. Материал, используемый для изготовления межкомнатных дверей, обязательно должен быть натуральным, экологически чистым. Только в этом случае можно говорить о хорошем качестве. Лучшие материалы — массив дерева и натуральный шпон. Немалое значение имеет и лак для их покрытия: пусть он будет дорогим, зато высококачественным и безвредным.
  2. При первом взгляде на приглянувшуюся дверь надо обратить внимание на ее поверхность. Качественное изделие не должно иметь никаких зазубрин, бугорков и иных изъянов, ладонь по нему должна скользить непринужденно и легко. Опять же, стоит проверить и качество лака, а не доверять словам продавца, расхваливающего товар. Проверить самостоятельно справедливость его утверждений можно: надо лишь нажать ногтем и пальцем на дверь. Если лак хорош, то никаких печальных последствий для двери не останется. И, наоборот, когда был использован дешевый, то на поверхности останутся отпечатки пальцев, а ноготь может даже добраться до древесины. Такой лак настолько плох, что может быть вреден и для здоровья жильцов.
  3. Покраска и цвет — следующие критерии, требующие внимания. Дверь должна быть прокрашена ровно, недопустимо наличие пятен и крапинок. Иногда особо хитрые производители находят «безупречный» выход из ситуации: применяют тонирование, скрывающее все дефекты. В результате дверь приобретает блеклый, грязный цвет, исчезает с поверхности и природная структура древесины.
  4. Изделие должно быть идеально ровным, лишние зазоры и нахлесты в местах соединений говорят о недобросовестности изготовителя. Обратить внимание придется на качество стекла и его креплений, присутствие уплотнителя в коробке двери, на идентичность цвета всех составляющих двери.

Как правильно выбрать межкомнатные двери

Если каждый из этих пунктов учтен, то шанс купить качественную межкомнатную дверь высок.

Параметры выбора дверей

Прежде чем радостно направиться в магазин, стоит основательно обдумать все характеристики будущей новинки.

  • Цена. Обязательно надо определить тот «потолок», с которым вы готовы расстаться. От этой цифры будет зависеть как качество материалов, так и количество элементов декора межкомнатных дверей.
  • Цвет и дизайн. Двери не должны выглядеть кричаще, они могут лишь гармонично вписываться в общий дизайн помещений.
  • Материал. Самым оптимальным выбором остаются двери, изготовленные из дерева. Они экологичны и долговечны. Помимо этого двери часто изготавливаются из МДФ и ДСП, покрытием служит ламинат или ПВХ.
  • Размер. Следует заранее оценить возможность расширения или уменьшения дверного проема, если вам приглянется товар неподходящего размера.
  • Сторона открывания. Двери на петлях открываются только в правую или левую сторону, поэтому при выборе надо учитывать этот нюанс.

При выборе такого крупного товара рекомендуется поинтересоваться у продавца о гарантийном сроке и о паспорте изделия. Серьезные компании, заботящиеся о качестве продукции, как правило, проходят сертификацию, а значит, их межкомнатные двери имеют «удостоверения личности». Такой нехитрый способ поможет избежать встречи с некачественными изделиями.

Виды материалов

Из массива дерева

Такие двери предпочитает приобретать большинство покупателей. Экологичность, красота и цена — составляющие этого успеха. Из-за легкости обработки межкомнатные двери могут изготавливаться с различными узорами, а бесцветный лак, покрывающий поверхность, обеспечивает сохранение естественности и рисунка дерева. Корректный монтаж и уход позволяют таким дверям оставаться долгожителями несколько десятков лет. Наиболее популярны твердые породы дерева: дуб, бук и вишня.

Как правильно выбрать межкомнатные двери

Комбинированные

На изготовление этих дверей идет деревянный брус, шпон из ценных пород, ДСП и МДФ. Отличие комбинированных дверей невелико, зато есть несколько преимуществ: они особенно стойки к деформации, а цена их не так высока. Хотя и она рассчитывается в зависимости от стоимости слоя шпона.

Мазонитовые

Эти двери пустотелые, ламинированные, потому механическая прочность их оставляет желать лучшего, как и сроки эксплуатации. Для отделки мезонитовых дверей используется грунтовка и белая краска, что помогает легко перекрасить их в любой цвет. Уступают более дорогим аналогам и в красоте, и в дизайне, и в шумоизоляции; зато имеют привлекательную цену, а также небольшой вес, потому легкость не позволяет им провисать долгие годы. Часто встречаются в недорогих офисах и квартирах.

Как правильно выбрать межкомнатные двери

Стеклянные

Эти двери далеко не так популярны, как классические деревянные. Но есть у них несомненные плюсы: стекло не боится температуры и влажности, поэтому такие изделия популярны в саунах и банях. И в квартирах тонированные стекла могут использоваться на входе в ванную. Не исключено их появление и в других помещениях.

Как правильно выбрать межкомнатные двери

Конструкции дверей

Разнообразие конструкций дает множество вариантов выбора для людей с фантазией. Итак, двери бывают:

  • маятниковые (качающиеся);
  • распашные;
  • раздвижные (купе);
  • складные (гармошка);
  • конюшенные.

Качающиеся

Распространены в супермаркетах и на вокзалах. В квартирах они большая редкость из-за плохой шумоизоляции.

Распашные

Востребованы более остальных. Открываются в одну сторону. Неудобство их в большом пространстве. Потому для малогабаритных жилищ этот вариант неудобен.

Раздвижные

Дверное полотно двигается по рельсам, которые могут располагаться как на полу, так и на потолке. Особенно популярны купе с двумя рельсами — сверху и снизу. Есть и недостатки: из-за щелей между дверной коробкой и полотном нельзя обеспечить шумоизоляцию.

Складные

Двери, занимающие большое пространство, состоят из панелей, складывающихся как гармошка. Конструкция имеет направляющий рельс (один или два), панели, соединяющиеся петлями, и ролик. Недолговечность их обусловлена большим количеством подвижных деталей, да и звукоизоляция тоже невелика.

Конюшенные

Распространены они в квартирах на Западе, особенно на кухнях. Половинки, имеющие свои замки, открываются автономно. Хорошо подойдут семьям с детьми и животными.

Особенности строения полотна

Основные модели:

  • щитовые, которые могут быть как цельными, так и иметь небольшие вставки (например, стекло);
  • филенчатые наборные, в их состав может входить множество элементов: стойки, поперечины, узкие вставки-филенки;
  • глухие, обеспечивающие полную изоляцию, так как материал конструкции один;
  • со вставками, когда в дверное полотно вмонтировано стекло, зеркало или прозрачный пластик.

Виды декора

Именно способ декорирования определяет конечную стоимость дверей.

  1. Шпонированные. Технология состоит в следующем: берутся тончайшие срезы древесины, которые прикрепляются к дверному полотну с помощью горячего прессования и последующего нанесения специального клея. Затем на поверхность готового изделия наносится лак, повышающий его сопротивление внешним воздействиям.
  2. Ламинированные. Это облицовка изделия тонкой пленкой. Способы ламината — на бумаге и стекловолокне. Первый метод дает недолговечный результат, потому что солнечные лучи способствуют его быстрому выцветанию. Благодаря второму получается искусственный шпон высокого качества. Такая пленка не реагирует на абразивы и ультрафиолет, ей не страшны царапины и трещины. Стоимость его значительно выше.
  3. Окрашенные. Этот декор «под дерево» получается после окрашивания дверей тонированным антисептиком. Заодно такие изделия получают защиту от солнечных лучей, а также невозможность поражения грибками.

Как правильно выбрать межкомнатные двери

Теперь при вопросе, как правильно выбрать межкомнатные двери, можно не впадать в ступор, ведь главная информация уже изучена. Поэтому, определив необходимую сумму, можно не откладывать поход за столь нужным приобретением.

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