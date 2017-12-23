Каждый человек, задумавший поменять дверные конструкции, рано или поздно столкнется с очень важным вопросом, требующим от него определенных знаний, а именно: как должны открываться двери в квартире? Быстро найти однозначный ответ не получится, так как придется принять во внимание сразу несколько факторов: максимальное удобство, рациональное использование жилого помещения и следование правилам пожарной безопасности. Многое (почти все) зависит от внутреннего дизайна квартиры и от готовности хозяев к смелым экспериментам.

Ради создания единого гармоничного стиля можно сделать таким образом, чтобы абсолютно все двери, например, открывались исключительно в коридор. Но такое решение зачастую не оправдывает себя: иногда крохотный метраж помещения этого попросту не позволяет, да и удобство после такого, казалось бы, «правильного» выбора остается под вопросом.

Выбираем тип открывания

До принятия решения относительно стороны, в которую будут открываться будущие двери, надо сначала их выбрать, чтобы потом не было мучительно больно из-за возможных несоответствий и проблем с изделиями.

Распашные. Самые распространенные. Бывают как однопольными, так и двупольными (дверная коробка предназначена для двух полотен). Преимуществом вида является отличная тепло- и шумоизоляция, да и тип открывания их достаточно вариативен. Раздвижные и складные. Несколько проигрывают в популярности распашным дверям, но тоже часто встречаются в жилых домах. Качающиеся. Используются значительно реже.

Открывание дверей: что нужно учесть

Хотя общепринятые стандарты и гласят, что корректно открывать двери только в сторону большего помещения, то есть в комнату. Но в некоторых случаях это правило не действует: в кухне, ванной и в туалете пространство ограничено, в некоторых случаях (например, в «хрущевках») открыть дверь внутрь попросту невозможно.

Кстати, и правила противопожарной безопасности настойчиво рекомендуют устанавливать дверные конструкции так, чтобы при потенциальном возгорании можно было бы покинуть помещение мгновенно, беспрепятственно. Поэтому хозяева квартиры должны учитывать этот нюанс для обеспечения защиты семьи, хотя строгих правил, требующих обязательной консультации с органами пожарной безопасности, нет.

При монтировании дверей в детскую логичнее сделать так, чтобы они распахивались вовнутрь. Тогда в случае непредвиденных ситуаций такую дверь будет легко попросту выбить, в противном случае родители потратят много времени на ее взлом. Хотя некоторые не согласны, и считают, что такая дверь может толкнуть ребенка, стоящего как раз за ней.

Двери, установленные рядом, не должны мешать друг другу, иначе они при открывании могут заблокировать вход, в других случаях возможны удары человека, выходящего из соседнего помещения.

Выбираем комфорт

Все квартиры разные и по планировке, и по количеству свободного пространства. Потому-то у каждого хозяина вопрос о том, как должны открываться двери в квартире, чаще дополняется и другим: каким образом это сделать, чтобы жилище преобразилось, но осталось уютным и красивым.

Важно все спланировать заранее, в начале «славных дел», чтобы после сделанной работы не приходилось вносить серьезные коррективы, способные нарушить целостность спроектированных конструкций. Для более подходящего выбора способа открывания надо учитывать следующие факторы:

если площадь квартиры скромная, и приходится вести борьбу за каждый сантиметр, то следует выбрать открытие дверей наружу, а лучшими решениями могут стать раздвижные конструкции, складывающиеся и двери-купе;

небольшое пространство требует обязательного присутствия дверных стопоров, способных спасти от несчастья как сами двери, так и остальные предметы, расположенные в радиусе распахивания;

двери между комнатами настоятельно не рекомендуется монтировать таким образом, чтобы они распахивались в коридор, потому как будет затруднен проход, да и при покупке новой мебели транспортировать ее в квартиру будет весьма проблематично;

при выборе оптимальных дверей для гостиной стоит обратить внимание на двустворчатые конструкции, а для удобства выбрать тот элемент крепления, что сделает возможным открытие створки в желаемую сторону. Данное решение сэкономит столь важное и нужное пространство, да и двери хорошо впишутся в интерьер;

распашные двери кухни и санузлов, обычно расположенные близко, не должны сталкиваться, мешать друг другу и хозяевам. Если так все же происходит, имеет смысл заменить их другими конструкциями, позволяющими минимизировать дискомфорт;

сторона открывания дверей во многом зависит только от удобства людей, но надо обязательно учесть расположение выключателей, чтобы потом не корить себя за промахи, включая электричество каждый раз.

Работа хозяевам предстоит большая, ведь необходимо учесть все нюансы. Зато предварительная планировка и фокусирование на мелочах позволят создать квартиру комфортабельную и безопасную для жильцов.

Рекомендации

В первую очередь, нельзя забывать о такой маленькой детали, как ограничитель. Несмотря на размер, он выполняет важнейшие функции по защите самих дверей, стен, стекол и мебели. Подойдут ограничители для любого типа конструкций: например, при двустворчатых дверях можно поставить их и на одну створку, и на обе.

При выборе имеет значение не только вид дверных конструкций и сторона открывания, необходима и другая удобная и безопасная фурнитура — дверные ручки. Особое внимание им стоит уделить, если в доме живут дети, а также пожилые люди. Вид предпочтительного монтажа зависит от особенностей квартиры, хотя большинство все же привыкли браться за ручки двери правой рукой.

Распашные двери, которые открываются в коридор, всегда нежелательное решение. Особенно это касается гардеробных и кладовых, в которых пространство и так сильно ограничено. Для таких помещений следует выбирать из других типов систем: к примеру, идеальной будет дверь-купе или так называемая «гармошка».

Когда большое количество дверей находится в каком-то одном месте, то от такого их «засилья» можно избавиться, удалив самые надоедливые из них, и заменив симпатичными арками. Речь может идти как о кухне, так и о столовой.

Если хоть немного разобраться во множестве нюансов под названием «Как должны открываться двери в квартире», задача идеального выбора дверей и их «дислокации» в квартире перестает быть сложной. Нужны лишь решительность, финансы и страстное желание перемен.