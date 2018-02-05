Как узнать планировку квартиры по адресу без труда?

Человеку свойственно стремление сделать свой дом красивым и уютным. Но часто мнения жильцов и проектировщиков о комфорте диаметрально противоположны. Поэтому при покупке новой квартиры, или перед серьезной перестройкой уже имеющейся, у хозяев появляется очередная головная боль — отсутствие необходимой информации, без которой «наполеоновские» замыслы осуществить попросту невозможно. Среди вопросов, возглавляющих рейтинг популярности, находится и следующий — где и как узнать планировку квартиры по адресу? К счастью, решение его не столь сложное, их имеется даже несколько.

Способ сложен, но надежен

Традиционным выходом из положения является обращение в администрацию вашего района — в Бюро Технической Инвентаризации (БТИ). Для этого делается запрос на выдачу техпаспорта квартиры. Способ этот пригодится тем, кто задумал кардинальную перепланировку жилья: без него вы просто не сможете начать даже подготовительные работы.

Нужно иметь на руках такие документы:

заполненный бланк заявления (выдается на месте);

удостоверение личности (паспорт или иной документ);

доказательство права владения квартирой;

доверенность, если вы поручили эту операцию другому.

У этого метода нет недостатков, кроме одного. Если вы не являетесь владельцем квартиры, но она так сильно приглянулась, что вы хотите своими глазами увидеть подробную схему дома, БТИ не позволит утолить это любопытство. В таком случае выход есть, он особенно понравится тем, кто не мыслит своего существования без всемирной паутины.

Ищем онлайн

Как узнать планировку квартиры по адресу в Интернете? Легче легкого. Но вам предстоит сначала выяснить тип жилого помещения. Если вы проживаете в «сталинке» или «хрущобе», то дело сдвинется с мертвой точки довольно шустро, потому как искать дом в этом случае предстоит даже не по адресу, а по серии.

Серийное строительство было популярно в СССР неспроста: жилья не хватало, а обеспечить им население быстро было архиважно. Потому почти со скоростью света вырастали идентичные дома, а счастливые обладатели получали вожделенные метры. Сначала была мода на кирпичные здания, потом их сменили панельные многоэтажки. Планировки в этих домах называются типовыми.

Объединялись тогда они и по году разработки, и по строительным материалам, использовавшимся при их возведении. Существует 5 групп.

«Сталинские» дома

Эти «сталинки» можно назвать пионерами советской эпохи строительства серийных многоэтажек. Впервые они появились в послевоенный период — в начале 50-х годов. Дома кирпичные, не более 4 этажей (популярный вариант — два). Для них характерны высокие потолки, простор и комфортная планировка.

«Хрущевки»

Относятся они ко второму этапу градостроительства (1957-1961 гг), когда власти слегка подумали, и решили, что упрощенный тип жилья позволит еще стремительнее восполнить дефицит многоквартирных домов. Время рождения пятиэтажных «хрущоб» застало еще рассвет «сталинских» домов, которые почему-то потеряли свою привлекательность для населения в начале 60-х. Основные признаки «хрущоб» — тонкие стены и низкие потолки, небольшие комнаты и совместные санузлы.

«Брежневские» дома

Третий этап строительства жилых массивов ознаменован появлением «брежневок». Конструировать их начали в 1963, а через 7 лет последнее здание было сдано в эксплуатацию. Дома эти превосходили по планировке как малюсенькие «хрущевки», так и более просторные «сталинские». Стали появляться и другие строения, особенностью их является увеличение этажности (до 9-12).

Дома позднего «брежневского» периода

Четвертый период возведения типовых многоэтажек растянулся на 4 пятилетки (1970-1990 гг). Самые поздние из них возводились по всем правилам: в соответствии с Единым Каталогом индустриальных унифицированных строительных изделий (ЕК). Отличие от предшественников — обновленная, улучшенная планировка.

Новострой

Печально известные 90-е, однако, подарили стране и кое-что хорошее: в это время строительство недвижимости шло ударными темпами. Не последнюю роль в этом сыграло видоизменение прошлых планировок и пересмотр подхода к конструированию жилья. Период этот продолжается по сей день.

Определяем планировку по адресу

Для определения типа планировки кроме адреса понадобится год сдачи здания в эксплуатацию. Каждый дом имеет свой номер и серию. Последнюю можно без затруднений узнать в БТИ, эти сведения хранятся в реестре недвижимости. И если память вас не подводит, то вы должны знать, хотя бы примерно, год строительства жилья, а это позволит решить вопрос о том, как узнать планировку квартиры по адресу, даже не покидая ее. Интернет поможет сначала найти серийный номер здания, а затем и раздобыть ваш план.

В Сети нет недостатка любых ресурсов, и бесплатных сайтов, профилем которых является поиск и сортировка различных планировок квартир по возрастным и типовым категориям, тоже хватает (www.tipdoma.com, http://www.gdeetotdom.ru). Для самостоятельного поиска необходимой серии можно пройти по следующей ссылке: http://tipdoma.ru/list1.html

Для облегчения поиска информации нужно ввести как можно больше данных:

название вашего региона;

год введения в эксплуатацию;

количество этажей;

материал стен.

Больше от вас ничего не потребуется, вся остальная работа доверена сайту.

Поиск по картам

Необходимо упомянуть еще один способ — ресурс Wikimapia (Викимапия или просто ВМ). Он является интерактивной картой, цель которой состоит в попытке описания абсолютно всех географических объектов нашей планеты. Там вы сможете найти подробные сведения о доме, потому как в этой базе зафиксировано подавляющее большинство жилых строений крупных городов, областей и районных центров.

Как поступить, если квартира современная

В этом случае надо обращаться в строительную компанию, занимавшуюся возведением жилого строения. Точно так же поступают, если хочется взглянуть на планировку еще незаконченного дома. Название фирмы-застройщика можно найти прямо на объекте строительства, там должна присутствовать табличка. При этом зачастую не придется даже посещать офис компании, так как многие фирмы давно обзавелись собственными сайтами. На них, в большинстве случаев, и можно ознакомиться со схемами планировки зданий.

Все способы позволяют добиться результата, но если у вас давно намечена перепланировка квартиры, то без ее официального «удостоверения личности» не обойтись. Да, можно с помощью схемы планировки, «выуженной» из просторов Интернета, наметить главный план предстоящего ремонта. Но без получения одобрения БТИ действовать все равно запрещено. Поэтому лучше получить техпаспорт заранее, чтобы в будущем избежать нервотрепки и волокиты.