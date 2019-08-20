Далеко не всех владельцев собственного дома или квартиры устраивает вид всех комнат. И тогда, затевая капитальный ремонт, они начинают задумываться о преображении помещений. Самый кардинальный способ, приходящий на ум, — перепланировка. Если для владельцев загородной недвижимости слишком больших трудностей нет, то у хозяев квартир в многоэтажных домах сразу возникает большая проблема. Это ограничение работ, когда дело касается нагруженных конструкций, несущих на себя тяжесть верхних этажей. Невыполнение этих требований неминуемо создаст угрозу для всех живущих в здании. Поэтому вопрос о том, как определить несущую стену, становится приоритетным.

Что такое несущая стена?

Это перегородка, которая является опорой для плит перекрытия. Несущую стену устанавливают перпендикулярно им. Короткой стороной плиты опираются на эту перегородку, принимающую на себя значительную часть массы, а затем передающую давление на фундамент.

Обычно несущие (основные) конструкции — наружные стены и те, что располагаются между квартирами или блоками. Перегородки, находящиеся в самих квартирах, как правило, не несут большой нагрузки. Чаще перепланировка предполагает снос межкомнатных перегородок, но определить ту, что трогать нельзя, в состоянии не все и не везде.

Если во время капитального ремонта хозяева некорректно определят несущую стену, а затем начнут от нее избавляться, в здании, с большой долей вероятности, появятся трещины. Самое страшное последствие — обрушение перекрытия. Поэтому без твердой уверенности в своей правоте, подтвержденной соответствующими органами, никаких работ проводить нельзя.

Как обнаружить несущие стены?

В некоторых случаях определение в жилом помещении такой несущей стены не вызывает особых затруднений, однако в других квартирах эта операция не так элементарна. Самый простой выход из положения — чтение строительной документации — технического паспорта, который есть у всех владельцев приватизированных квартир. Однако не каждый сможет разобраться в чертежах, так как необходим хотя бы минимальный строительный опыт, а также способность разбираться в подобной документации.

Иногда задача упрощается, так как определить несущую стену есть возможность по ее расположению. Таковыми считаются все наружные перегородки здания, а так же те, которые выходят на лестничную площадку. Стены, граничащие с соседними квартирами, в большинстве случаев относятся к несущим конструкциям.

Определить искомое поможет толщина и материал. Если это кирпич, то толщина несущей стены обязана быть как минимум 380 мм, у железобетонной конструкции — 140-200 мм, у монолитных стен — от 200 и более. Расположение плит перекрытия тоже может дать ответ на вопрос, так как все перегородки, расположенные перпендикулярно им, являются несущими по определению. Однако и это правило имеет исключения. К ним, например, относятся здания чешской постройки.

Это лишь основные положения, они могут подсказать, где можно найти такие конструкции, но для детального рассмотрения лучше отправиться в путешествие по всем видам многоэтажных домов.

Кирпичные здания

Толщина стен в таких постройках зависит от кирпичной кладки. Ширина стандартного изделия составляет 120 мм. Кладка в два ряда с расстоянием 10 мм между ними (на шов) дает толщину стены в 250 мм. Трехрядная система перевязки даст 380 мм, дальше — больше.

Самый простой способ — измерение толщины стены, предназначение которой неизвестно. Если получились значения 80, 120 либо 250 мм, то такая перегородка на самом деле только перегородка. Когда толщина 380, 520 и более, то несущая стена найдена, однако при любых измерениях надо вносить поправки — на слои отделочного материала.

Не самое популярное и распространенное решение — деревянные перекрытия в кирпичных домах — вносит свои поправки в толщину несущих стен. В этом случае нагруженные конструкции могут быть немного тоньше.

Панельные дома

Обычные межкомнатные перегородки в таких домах имеют толщину 80-100 мм, они могут быть сооружены из гипсобетона. Стандартные несущие стены в панельных зданиях — 140 мм, 180 либо 200 мм. Если при измерении хозяева получили менее 120 мм, то это тоже перегородка, не являющаяся опорной конструкцией.

Слой штукатурки, присутствующий в таких постройках, также необходимо учитывать при замерах, однако он обычно составляет 50 мм, не более, а эта цифра не окажет большого влияния. Если есть возможность, лучше брать корректные значения, полностью исключающие толщину отделочных материалов.

Хрущевки, сталинки, брежневки

Конструктивная схема двух первых зданий неизменна, она не зависит от особенностей планировки квартир. В этих случаях все продольные стены домов являются несущими, а поперечные конструкции — простыми перегородками. Исключение — стены, соседствующие с лестничным маршем. Они также предназначены для монтажа плит перекрытий.

Брежневки, которые стали прототипом новостроек, отличаются неплохой планировкой, поэтому хозяева вряд ли решатся разрушать то, что и так выглядит почти идеально. В любом случае, это вряд ли удастся сделать: перепланировка ограничена, так как в этих квартирах несущими конструкциями является большая часть стен.

Монолитный дом

Эти здания — самые большие оригиналы, планировка которых может быть совершенно неожиданной. Толщина стен тоже бывает различной. Перегородку, имеющую толщину всего 200 мм, чаще относят в категорию, лишенную нагрузки. Большие значения — 250, 300, 350 мм — не могут дать гарантии, что перед хозяевами несущая стена.

Что-либо пытаться выяснить в таких квартирах весьма проблематично. Самый верный способ — поиск проектной документации либо консультация у представителя компании застройщика. Простая причина этих «очень странных дел» — использование для возведения перегородок пеноблоков разной толщины.

Что можно делать, что нельзя?

Вопрос о том, как определить несущую стену, возникает только у тех, кто задумал что-нибудь усовершенствовать в квартире — разрушить, чтобы потом получить больший простор для созидательной деятельности.

Поэтому лучше сразу написать, что полный демонтаж перегородки, на которую возложена серьезная нагрузка, невозможен. Вероятный исход — разрушение здания. Любая самостоятельная перепланировка требует разрешения вышестоящих инстанций. Если дело касается сноса (переноса) несущей стены, то в случае несогласованных действий для ее восстановления хозяева-экстремалы будут платить из собственного кармана. Скорее всего, не обойдется без штрафа. Другие возможные последствия — вызов в суд, конфискация квартиры.

Если кардинальных действий не запланировано, а речь идет всего лишь о проеме, то такие действия вполне допустимы. Но только в том случае, если перепланировка будет одобрена, а за создание проекта возьмется архитекторское бюро.

Штробление несущих стен запрещено, поэтому скрыть коммуникации в таких перегородках не получится. Проводка коммуникаций (вентиляция, водопровод, канализация) сквозь капитальные стены, наоборот, возможна.

Что нужно для сноса стен?

Это согласование проекта перепланировки. Такие вопросы решает Бюро технической инвентаризации (БТИ). В перечень необходимых документов входит:

план, который разрабатывают представители БТИ, отдельно для каждого конкретного случая;

составленное техническое заключение, позволяющее снос перегородки;

одобрение действий со стороны жилищной инспекции.

Чтобы собрать документы и получить разрешения на перепланировку, потребуется немалое количество времени, о чем хозяевам квартиры необходимо помнить.

Какие требования к работам?

Ответ на вопрос сложен и прост одновременно, так как определить несущую стену можно несколькими способами, но не в каждом многоэтажном здании даже этот процесс легко выполним. Однако прежде чем задумывать такую «перестановку», лучше хорошо подумать, потому что для реконструкции придется согласовывать все будущие действия с муниципальными органами и архитектурными отделами.

Все работы, связанные с несущими стенами, требуют отдельного разрешения, причем даже в том случае, когда ими будет заниматься профессиональная бригада. Любой частичный демонтаж, разрешаемый крайне редко, подразумевает установку временных колонн, на которые будет приходиться вес плиты перекрытия. Расчет размеров таких конструкций, контроль всего процесса — обязанность инженеров, имеющих лицензию на подобный род деятельности.

Самовольные действия в многоэтажном доме грозят отказом регистрировать изменения, а значит, любые сделки с недвижимостью (продажа, дарение и т. п.) станут невозможными, причем неважно, были ли затронуты серьезные элементы конструкции.

О том, как определяют несущие конструкции на чертеже, можно узнать, посмотрев этот видеоролик: