Как обновить старые межкомнатные двери своими руками

Семейный бюджет среднестатистического россиянина не всегда способен полностью удовлетворить все нужды и потребности, поэтому в экстренных случаях приходится выходить из сложившейся ситуации иными способами. Так, например, если межквартирная дверь еще не пришла в негодность, но уже утратила свои эстетические качества, можно выполнить косметический ремонт своими руками.

Конечно, здесь не обойтись без покупки декоративных и отделочных материалов, но эти расходы несоизмеримо малы по сравнению с затратами на приобретение совершенно нового изделия.

Снимаем старое покрытие

Нередки случаи, когда владельцы загородных домов и городских квартир заводят домашних животных, когти которых оставляют глубокие следы на мебели и стенах. Если на полотне межквартирной двери видны результаты игры питомцев, а проем покосился и требует вашего внимания, лучше снять изделие с петель и привести все в полный порядок. Демонтируйте все выступающие элементы, ручки, петли и замки. Если они пришли в негодность, купите новую фурнитуру.

Ну вот, первый этап работы пройден, теперь настало время снять старое покрытие. Надо сказать, для этого потребуется наличие определенных знаний и навыков «общения» с деревом. Также придется раздобыть набор необходимых инструментов. Итак, начнем!

Чистое дверное полотно установите так, чтобы вам было удобно проводить различные манипуляции. Возьмите шпатель и строительный фен. Когда под воздействием струй горячего воздуха старая краска начнет пузыриться и размягчаться, удалите слой аккуратными движениями, не нанося вред древесине.

Теперь принесите специальную замазку и шпаклевку для дерева. Они понадобятся вам для заполнения всех трещин и щелей. Тщательно обработайте каждый дефект и оставьте дверь в покое до полного высыхания составов.

На следующий день, убедившись, что все хорошенько высохло, зашкурьте поверхность и отшлифуйте, чтобы не было видно следов ваших манипуляций.

Покройте древесину морилкой или олифой. Это поможет придать полотну нужный цвет и снизит риск пагубного воздействия влаги.

Прикрепите ручки, вставьте стеклянные элементы на место. Лучше приобрести новые держатели, они стоят недорого, да и прослужат долгое время.

Переходим к процессу декорирования

Так как вы уже нанесли тон, и ваша дверь приобрела нужный оттенок, поэтому при желании можно просто покрасить некоторые элементы в контрастные расцветки или покрыть все лаком, не скрывающим натурального деревянного орнамента. Но если вы хотите максимально преобразить изделие, воспользуйтесь техниками, описанными в списке ниже:

Рисование. Вам надоели однотонность и скучность? Проявите фантазию и разрисуйте дверь как вашей душе угодно. Поверьте, можно просто нанести на молдинги красящий состав контрастного оттенка, и гости обязательно заметят такие изменения, подумав, что вы купили новую дверь. По желанию используйте различные трафареты, которые можно купить в любом магазине для хобби и творчества. Они значительно упростят процесс украшения, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Оклейка обоями или текстилем. Данная методика используется только в случаях, когда речь идет о межкомнатных дверях. В интернет магазинах и обычных пунктах продажи стройматериалов можно купить специальные фотообои, созданные специально для дверей. Но стоят они достаточно дорого, поэтому если вы не располагаете лишними деньгами, можно приобрести обычные или жидкие обои.

Но есть еще одна оригинальная идея: попробуйте сделать декор из журнальных и газетных вырезок. Так дверное полотно, отделяющее кухню от остальных комнат, может содержать картинки с любимыми блюдами, рецепты, изображения зерен кофе или милых чайников.

В детской можно украсить дверь героями анимации, раскрасками, страницами из познавательной литературы. Можно достать из шкафа цветастые лоскутки ткани, фрагменты из кожзаменителя и другой текстиль. В общем, все зависит от вас и ваших предпочтений.

Если вы все-таки выбрали обои, то для их ровного и гладкого нанесения предварительно намочите бумагу в холодной воде, а потом равномерно нанесите клей ПВА. Пригладьте все так, чтобы не осталось пузырьков. После полного высыхания сделайте слой бесцветного лака, иначе ваше творчество быстро выгорит на солнце и станет объектом притяжения разного рода загрязнений.

Витраж или пескоструйное украшение. Если ваша дверь имеет стеклянные элементы декора, освежить их можно с помощью техники витражного оформления. Для начала купите в магазине краски на водной основе и заготовьте трафареты. Далее, приложив их к изделию, обведите по контуру темными красками, а получившееся пространство заполните красками разных цветов. Можно также обратиться в специальную мастерскую, где ваше стекло украсят орнаментами и замысловатыми узорами из песка.

Кожа. В любых магазинах, связанных с творчеством и шитьем, можно приобрести несколько метров кожзаменителя. Им вы и будете обтягивать свою дверь. В настоящее время на рынке продается огромное количество деревянных полотен, обшитых экокожей, но стоят они неприлично дорого, да и выглядят по-настоящему роскошно и по-королевски. Но вы можете создать не менее эффектный шедевр, потратив деньги только на материал.

Виниловые наклейки – это самый быстрый и легкий способ вернуть к жизни старую дверь, не снимая ее с петель. Такие интересные штучки можно заказать в интернете, особенно много их на китайских торговых площадках. Перед нанесением рисунка очистите поверхность от пыли и стойких загрязнений. Отделите тонкую пленку от заготовки и липкой стороной прислоните к древесине. Разгладьте наклейку – работа завершена!

Гречневая крупа. Согласитесь, звучит пугающе? Но бояться не стоит, ведь сухие зернышки не подвержены гниению. Для начала покройте полотно клеем ПВА, потом насыпьте ровным слоем гречку, а после полного высыхания нанесите несколько слоев лака.

Косметическое преображение дверей – достаточно легкий и увлекательный процесс, не требующий опыта и определенных знаний. Для совершения всех необходимых работ вам потребуются только выбранные материалы, эскиз, терпение, творческие задатки и немного свободного времени. Не бойтесь создавать хэнд-мейд, ведь это увлечение в значительной степени способно сэкономить семейный бюджет.