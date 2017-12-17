Мастер-класс: как наносить жидкие обои

Современные жидкие обои можно без преувеличения назвать одной из разновидностей декоративной штукатурки. В последнее время этот вид отделочных материалов пользуется невероятной популярностью у владельцев недвижимости в мегаполисах и просторных загородных домов. Их использование дает простор для фантазии и воплощения в жизнь даже самых смелых дизайнерских идей. Так давайте научимся делать ремонт без привлечения специалистов, а значит, и без значительных трат семейного бюджета.

О составе отделки

В составе жидких обоев большая доля занята целлюлозными волокнами, которые, в свою очередь, являются побочным материалом деревоперерабатывающей промышленности. Эти частицы перемешиваются с шелковыми волокнами, красителями и клеем КМС. Первые компоненты придают обоям прочность, вторые – прекрасные эстетические качества, третьи – в качестве связующего звена. Также некоторые производители добавляют в состав различные блестки и гранулы, чтобы поверхность приобрела утонченную фактурность и оригинальный рельеф.

Свое название данные отделочные материалы получили из присутствия в смеси клея КМС, который раньше использовался для обработки обычных рулонных обоев. Но по техники нанесения он схож, все-таки, с декоративной штукатуркой. Именно это дает ряд преимуществ, основным из которых является возможность декорирования даже самых сложных поверхностей. Также следует отметить тот факт, что жидкие обои позволяют создавать красивые аппликации и композиции, что позволяет в значительной степени «усложнить» интерьер и избавить себя от расходов на картины и прочий декор для стен. Вообще, это покрытие очень теплое, мягкое на ощупь и невероятно фактурное.

Если говорить о недостатках, то их не так уж и много. Существенным критерием для отказа от покупки жидких обоев является их высокая стоимость. В рекламах вы часто можете услышать об их экономичном расходе (одного пакета достаточно для покрытия пяти-шести квадратных метров), но на деле оказывается, что все далеко не так. Еще одним заблуждением является тот факт, что якобы обрабатываемые поверхности не требуют предварительной подготовки. Чтобы опровергнуть его, мы подготовили целый раздел, с которым вы ознакомитесь позже, если дочитаете статью до конца.

Информация для размышления

Ранее мы уже вскользь упомянули о том, что покрытие не терпит соседства с неровными стенами. Даже если во время ремонта вам удалось хорошо выполнить работу, спустя некоторое время вы начнете замечать, как все когда-то спрятанные дефекты начинают вылезать наружу. Это может быть все, что угодно: старая краска в несколько слоев, некачественная грунтовка, неравномерная шпаклевка, металлические изделия (гвозди, арматура, трубы, шурупы и т.д.). Поэтому перед процедурой преображения следует сделать все необходимое для того, чтобы ваши стены были лишены каких-либо изъянов.

Жидкие обои: инструкция по применению

Сейчас мы постараемся во всех красках описать каждый этап предстоящей работы, поэтому внимательно читайте следующий раздел, запоминайте и строго соблюдайте все правила и рекомендации.

Подготовка поверхности

Итак, в результате всех проделанных манипуляций стены должны обладать следующими качествами:

Однородность – никаких ямочек, углублений, впадин, выпуклостей и трещин;

Прочность;

Белоснежная поверхность;

Способность влагопоглощения.

Для начала избавьтесь от старых обоев, следов краски и плохой, обшарпанной штукатурки. В общем, удаляйте все, что может с течением времени отслоиться. Далее удалите торчащие из стены гвозди, саморезы, шурупы и прочие металлические изделия. Тщательно заделайте следы, оставленные арматурой и трубами, с помощью нескольких слоев шпаклевки или масляной краски. Но не старайтесь добиться идеальной гладкости и ровности. В некоторых домах, особенно советской постройки, стены имеют незначительный наклон, что совсем не мешает нанесению жидких обоев. Главное, чтобы не осталось небольших трещин, перепадов или углублений.

Дело в том, что если явные недочеты имеют глубину более 2 миллиметров, расход материалов резко увеличится, обои начнут «гулять», проявятся пятна, потемнения и высветления, что в значительной степени испортит эстетическую составляющую покрытия.

Самым удачным решением станет гипсовая шпаклевка. Она может применяться на любых поверхностях от бетона до гипсокартона. Сначала обработайте все стыки, а потом уже нанесите на весь обрабатываемый участок тонкий слой отделки. Теперь настало время для грунтовки. Используйте стандартные смеси глубокого проникновения. Необходимо сделать два-три захода, при этом перерыв в работе должен составлять примерно 3-4 часа. После полного высыхания сделайте еще один слой более густой шпаклевки. Закрепите полученный результат слоем водоэмульсионной краски белого цвета. Для этого подходит даже фасадный состав. Ни в коем случае не добавляйте в смесь коллеры, иначе оттенок будет с течением времени проявляться.

Приготовление покрытия

Заранее позаботьтесь о разбавлении сухого порошка. Все производители жидких обоев прилагают к ним подробную инструкцию, в которой четко указывается период набухания. В зависимости от концентрации тех или иных компонентов, срок может составлять от 6 до 12 часов. На этапе грунтовки стен в перерывах между работой начните разбавлять материал.

Ранее мы уже озвучивали основные ингредиенты, но забыли сказать о том, что они могут быть расфасованы по разным пакетам. Найдите достаточно большую емкость, в которую в последствие высыпите содержимое всех упаковок. Тщательно перемешайте все, чтобы при добавлении воды вероятность образования комков была сведена к минимуму.

К сведению! Если вам достались обои, компоненты которых распределены по отдельным пакетам, на первоначальном этапе не добавляйте блестки и декоративные элементы. Специалисты вмешивают их в тот момент, когда уже добавлена вода. Это способствует равномерному распределению. И уже после того, как все будет тщательно перемешано, всыпайте основу обоев.

Правила и рекомендации по приготовлению смеси

Итак, чтобы добиться наилучшего результата, неукоснительно соблюдайте все нюансы, описанные ниже:

Используйте ровно столько жидкости, сколько указано в инструкции от производителя.

В подготовленную емкость сначала налейте воды, а уже потом высыпайте содержимое упаковки.

Нельзя добавлять в тару сразу несколько пакетов. Запомните: одна посуда для одного замеса.

Никогда не разделяйте состав напополам или не замачивайте какую-то часть.

Перемешивайте руками, не нужно использовать лопатки, ложки и другую атрибутику. Применение дрели с насадкой миксера вообще категорически запрещено, поскольку в процессе замешивания частички измельчаются, а длинные волокна рвутся. Даже если этот способ указан в инструкции, от него лучше отказаться.

Уже после того, как вы выполнили все предназначения, дайте массе набухнуть. Для этого потребуется примерно 6-12 часов. Далее следует перемешать все порции, чтобы обои получились однородными. Если вы этого не сделайте, на стене могут остаться заметными цветовые перепады. Это то же самое, что покупать рулонные бумажные обои с разными серийными номерами.

Если верить рекламе, средний расход материала составляет примерно одна порцию на 5-6 квадратных метров. Но на деле все обстоит по-другому. Содержимого одной упаковки часто не хватает на обработку площади в четыре квадратных метра. Поэтому лучше приобретите материал с запасом, в крайнем случае, оставшиеся нетронутыми пачки можно сдать обратно в магазин.

Нанесение жидких обоев

Для равномерного покрытия вам потребуются: кельма, пластмассовая или металлическая терка, пистолет-пульверизатор и шпатель. Последний, кстати, выбирайте с особой тщательностью. Лучше купить изделие с прозрачным основанием, чтобы можно было контролировать процесс распределения смеси. Также он понадобится при создании различных аппликаций.

Если вы привыкли работать руками, не отказывайте себе в этом удовольствии. Наберите в ладошки определенное количество смеси, приложите к стене и начинайте размазывать по поверхности. У вас должен получиться слой толщиной не более 3 мм. Продолжайте накладывать покрытие небольшими пяточками, не нужно делать огромный размах, поскольку так сложнее контролировать качество проделываемых манипуляций. Если состав плохо клеится к стене, добавьте немного воды и хорошо перемешайте. После обработки одного квадратного метра пройдитесь по обоям смоченной в теплой жидкости теркой, чтобы удалить все комочки и борозды. Теперь можно спокойно приступать к обработке следующего участка.

Подведем итоги

После преображения стен не торопитесь выкидывать остатки материала. Специалисты утверждают, что если накрыть емкость крышкой, смесь не потеряет своих свойств в течение нескольких недель. Этого срока будет достаточно для того, чтобы хорошенько приглядеться к стенам и обнаружить дефекты и недочеты. К тому же, нередко домашние животные повреждают поверхности, когда точат когти. Для устранения следов их игр необходимо удалить испорченный фрагмент и снова наложить слой обоев.

Удивительно, но это покрытие может использоваться даже в кухне. Все мы знаем, что это помещение отличается строптивым характером, поскольку температурный режим здесь скачет ежечасно, а большую часть дня в комнате наблюдается повышенная влажность. Но если нанести на жидкие обои бесцветный акриловый лак на водной основе, вы получите моющиеся стены с повышенными показателями влагостойкости и «иммунитетом» к стойким пятнам и загрязнениям.

Вообще, ничего сложного в создании оформления стен с помощью этого уникального материала нет. Конечно, гораздо проще наклеить привычные нами бумажные полотна, но такого эффекта от ремонта уже не будет. Поэтому не бойтесь экспериментировать и купите жидкие обои, ведь вы уже успели изучить технологию их нанесения, поэтому отлично справитесь с этой работой. Желаем успеха!