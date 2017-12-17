Планируете обшивку стен гипсокартоном своими силами? Самое время узнать, как выполняется подготовка стен под гипсокартон, и каких ошибок следует избегать, чтобы результат отделки вас порадовал. Итак, приступим к разбору полетов.

Определяемся с технологией

Подготовительные работы напрямую зависят от того, каким способом планируется монтаж гипсокартона на стены. Существует два основных варианта: установка гипсокартонных листов на предварительно оборудованный каркас из стальных профилей или деревянных брусьев, либо крепление ГКЛ к стене на специальный клей.

В первом случае подготовка стен под гипсокартон будет минимальной. Это очистка основания от пыли и мусора, а также старого стенового декора — кусков отслоившихся обоев и штукатурки.

Во втором варианте потребуется более тщательный подход, включающий значительно больший объем работ от очистки поверхности до выравнивания уровня стен.

Обратите внимание! Каркасный способ монтажа гипсокартона на стены является оптимальным вариантом при отделке помещений, где нет ограничений по используемой площади. Кроме того, такой метод не требует высококачественной подготовки оснований.

Сегодня мы рассмотрим бескаркасный способ, который выбирают владельцы малогабаритных квартир, желающие сэкономить каждый драгоценный сантиметр жилой площади.

Главные плюсы клеевого монтажа

Несмотря на повышенную трудоемкость, клеевой способ имеет ряд преимуществ по сравнению с установкой ГКЛ на каркас. Это:

повышенная прочность конструкции;

значительная экономия полезного пространства;

снижение вероятности образования трещин к нулю;

улучшение звукоизоляции помещений;

экономия средств на закупку профилей и крепежа;

минимум используемого инструмента;

сокращение сроков выполнения монтажных работ.

Кроме того, листы гипсокартона можно клеить на кирпичные, бетонные, гипсовые и штукатурные основания. Исключение составляют металл, дерево, керамическая плитка и лакокрасочный декор.

Подготовительные работы для бескаркасной обшивки стен

Если черновое основание относительно ровное с минимальным перепадом до пятнадцати миллиметров, вам необходимо будет выполнить всего три несложных операции.

Сначала основание очищается от старой декоративной отделки. Снимаются обои, слой краски или побелки, сыпучая известковая штукатурка, кафель, пластиковые панели или деревянная вагонка.

Стены тщательно вымеряются и проверяются на наличие бугров и впадин, чтобы определить максимальную толщину выравнивающего слоя и достичь оптимальной конечной плоскости.

Перед оштукатуриванием поверхность обрабатывается укрепляющим грунтовочным составом, чтобы обеспечить максимальное сцепление с основанием.

Вот и все, стена полностью готова к приклеиванию гипсокартонных листов.

Выравнивание при неровностях свыше 15 мм

Это наиболее распространенный вариант, который присущ для большинства построек – от старых квартир до загородных домов. Как выполняется подготовка стен под гипсокартон, если неровности чернового основания варьируются в диапазоне от 15 до 30 мм, рассмотрим ниже.

Необходимо взять небольшой гипсокартонный лист любой толщины, обработать с обеих сторон грунтовкой и дать ему высохнуть.

Далее лист нужно нарезать на небольшие квадратики 7х7 см, которые будут служить в качестве наших маяков.

Замешивается клей средней консистенции и наносится на участок стены равными порциями (так называемыми «плюшками») с шагом в 40см.

Не забывайте! Расположение горизонтальных и вертикальных рядов плюшек должно быть по одной линии, что обеспечит максимально удобную проверку плоскости правилом.

На каждую такую плюшку лепится кусочек гипсокартона и крепится дюбелем «быстрый монтаж» с условием, чтобы ГК-маяк был утоплен внутрь клеевой смеси на толщину листа гипсокартона.

Менее чем через один час после подготовительных работ можно смело приступать к приклеиванию гипсокартона.

Важно! Если вы «счастливый» обладатель кривых стен, неровности которых превышают показатель в 30 мм, лучше не рисковать и выполнить монтаж гипсокартонных листов на каркас.

Сегодня мы рассказали, как грамотно подготовить стены под установку гипсокартона на клей. Надеемся, что наши рекомендации позволят вам выполнить работы своими руками и сэкономить на привлечении специалистов.