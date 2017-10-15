Основы ремонта: выравнивание стен

Многие отделочные работы предполагают использование ровных поверхностей, что достигается различными путями. Есть вариант «сырого» типа, включающий применение специальных выравнивающих смесей, укладываемых по определённой технологии, а также сухого – монтаж металлических конструкций с последующим креплением панелей, обычно гипсокартонных.

Каждый из видов имеет свои преимущества, и, если планируется выровнять стену своими руками, то нужно тщательно проанализировать целесообразность того или иного метода.

Способы выравнивания стен

Перед выбором способа выравнивания нужно оценивать не только стоимость и трудозатраты на работы, но требования к будущей отделке. Например, если планируется отделка плиткой, то основа должна быть максимально надежной, для окрашивания, оклеивания желательна идеально ровная поверхность. Из основных методик выравнивания выделяют:

Оштукатуривание;

Установка гипсокартонных конструкций.

Оба варианта можно провести с помощью квалифицированных мастеров или пробовать выровнять стену своими руками, что также сделать вполне реально, но при наличии опыта, инструментов и большого желания.

Принцип выравнивания с помощью оштукатуривания

С появлением универсальных и функциональных материалов современное оштукатуривание немного отличается от прежнего представления об этих работах. Неизмененным остается наличие опыта для качественного нанесения растворов, правильный подбор составов раствора и соблюдение технологии.

Принцип оштукатуривания по своей сути простой, но сам процесс выполнения потребует терпения и аккуратности. Условно его можно разделить на следующие этапы:

Разметка и установка маяков. Если неровностей много, требуется преобразовать большие площади, то без маяков не обойтись. Эти приспособления устанавливаются через определенный выбранный шаг, с помощью отвесов проверяется вертикальность, внизу стены крепится часть профиля.

Фиксация происходит саморезами или алебастром, через рейки протягиваются нити, помогающие выдержать ровную плоскость. С монтажом маяков придется немного повозиться, так как важно сформировать ровные части, по которым и будет накладываться раствор. О том, как устанавливать маяки, вы можете прочитать в статье Штукатурим стены с использованием маячков. При использовании специальных сеток армирования последовательность меняется, то есть, сначала крепится вспомогательная конструкция, потом маяки.

Подготовка стен перед укладкой основного слоя штукатурки. Поверхность желательно грунтовать для лучшего сцепления, а также уделить внимание местам крепления маяков.

Необходимо нанести и начальный слой штукатурки, консистенция раствора должна быть более жидкой, чем необходимо для основных работ. Процесс напоминает разбрызгивания, так как техника нанесения предполагает набрасывание раствора.

Это самая легкая стадия, если планируется выровнять стену своими руками, так как не требует особых навыков. Выполняется для лучшей фиксации слоев и для того чтобы частично устранить пористость, небольшие дефекты;

Основная укладка штукатурки. Много готовить раствора заранее не нужно, так как со временем он может терять свои свойства, необходимые для удобного и качественного нанесения. Смесь равномерно распределяется между маяками, разглаживают ее, ориентируясь и опираясь правилом на них;

Ошкуривание. После полного высыхания штукатурки следует провести ошкуривание или шлифовку, чтобы исключить неровности и шероховатости, сформированные во время нанесения раствора;

Нанесение финишной штукатурки или шпаклевки. Каким материалом будет обрабатываться последний слой, зависит от вида декоративной отделки.

Если по этапам кажется все просто, то выполнять все работы под силу не каждому. Если ранее не проводились подобные процессы, то лучше обратиться к квалифицированным мастерам, особенно при большом объеме дефектов на стене. Это сэкономит не только время, но избавит от стрессовых ситуаций, неприятных последствий брака на поверхностях.

Выравнивание гипсокартоном

Использование гипсокартонных панелей помогает сделать поверхность идеально ровной и без перекосов, к тому же, достаточно быстро по сравнению с оштукатуриванием. Единственное, способ не подойдет для маленьких помещений, так как убирается часть пространства. Для комнат с постоянной высокой влажностью гипсокартон также не подойдет.

Если сложностей в монтаже конструкции не возникнет, то такое выравнивание стен своими руками – отличный вариант подготовки поверхностей к будущей отделки. Поэтапно процесс выглядит так:

Монтаж металлической конструкции. Сначала крепятся элементы на полу, затем к стене и последовательно. После получения направляющих фиксируется направляющий профиль на потолке;

Установка крепежей по периметру для надежности каркаса, последующая обработка всех необходимых стен;

Монтаж или вставка гипсокартонных листов.

При наличии навыков сбора и монтажа металлической конструкции, а также необходимого инструмента, все можно сделать самостоятельно. В случае отсутствия опыта, лучше вызвать бригаду мастеров. Так будет быстрее и надежней.

В зависимости от требований к поверхностям, изначального состояния стен можно выбрать оптимальный вариант выравнивания. Если требуется, то можно скомбинировать сразу несколько способов, применять специальное оборудование, например, машину для оштукатуривания, а также использовать другие ремонтные решения. Как показывает практика, лучше это делать совместно со специалистами.